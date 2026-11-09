Шоколадный пирог с яблоками: простой рецепт, после которого обычная шарлотка подождет

Шоколадное тесто, крупные кусочки яблок и легкий аромат корицы - этот пирог вполне может потеснить привычную шарлотку. Он получается мягким, слегка влажным внутри и не требует ни крема, ни сложного декора. А еще долго не черствеет.

На подготовку уйдет около 25 минут, на выпечку - примерно 55. Для рецепта понадобится квадратная форма размером 24 × 24 см.

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Ингредиенты

Пшеничная мука - 320 г

Крупные яйца - 4 шт.

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 16 г

Густой натуральный йогурт или скир - 150 г

Растительное масло - 140 мл

Яблоки - 1 кг (примерно 3 крупных)

Какао-порошок - 20 г

Корица - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Пищевая сода - 1 ч. л.

Подготовьте сухие ингредиенты

В глубокой миске смешайте муку, какао, корицу, разрыхлитель, соду и ванильный сахар. Удобнее всего воспользоваться обычным венчиком: так порошки распределятся равномерно, и в тесте не останется комочков какао.

Если ванильного сахара нет, его можно заменить семенами стручка ванили, половиной чайной ложки ванильной пасты или эссенции. В этом случае добавляйте замену к яичной смеси, а не к муке.

Взбейте яйца с сахаром

Разогрейте духовку до 175 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. В отдельной большой миске соедините яйца с сахаром и взбивайте миксером до получения светлой, пышной массы. На это может уйти от 5 до 10 минут.

Затем влейте растительное масло и перемешайте миксером на низкой скорости буквально несколько секунд. Долго взбивать уже не нужно.

Замесите тесто

Добавьте к яичной смеси густой йогурт или скир, затем всыпьте подготовленные сухие ингредиенты. Перемешайте лопаткой до однородности, но не увлекайтесь: слишком долгое вымешивание может лишить тесто воздушности.

В результате получится достаточно густая шоколадная масса. Так и должно быть.

Добавьте яблоки

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сначала разделите каждый плод на восемь частей, а затем каждую дольку разрежьте еще на четыре.

Переложите яблоки в тесто и аккуратно перемешайте. Их понадобится много - именно благодаря этому пирог получится сочным. Лучше выбирать кисло-сладкие, слегка хрустящие сорта с желтоватой мякотью.

Переложите тесто в форму

Застелите дно формы размером 24 × 24 см пергаментом. Боковые стенки можно смазать маслом и присыпать панировочными сухарями. Переложите тесто с яблоками и равномерно распределите его лопаткой. Если квадратной формы нет, подойдет круглая диаметром 26–28 см или прямоугольная размером до 20 × 30 см.

Испеките пирог

Поставьте форму в заранее разогретую до 175 °C духовку, на средний уровень. Выпекайте около 55 минут. Уже через 45 минут можно проверить готовность деревянной шпажкой: проткните пирог в центре, и если она выходит без следов сырого теста, десерт готов.

Не стоит передерживать выпечку в духовке. Иначе она потеряет ту самую приятную влажность.

Остудите и подавайте

Дайте пирогу полностью остыть, а затем нарежьте на порционные кусочки. Самый простой вариант подачи - слегка присыпать сахарной пудрой. Если хочется более насыщенного шоколадного вкуса, можно покрыть верх глазурью.

Как хранить шоколадный пирог

У этого десерта есть приятная особенность: он долго остается мягким и не черствеет уже на следующий день. После полного остывания неплотно заверните пирог в вощеную бумагу, а затем уберите в пакет с застежкой или обычный полиэтиленовый пакет.

При комнатной температуре выпечку можно хранить до двух дней. Если нужно сохранить ее дольше, лучше убрать пирог в холодильник. Приятного чаепития!