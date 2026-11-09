Печенье к эспрессо: бискотти с фундуком и тёмным шоколадом

Для бискотти тесто с фундуком собирают в два плоских батончика. В духовке они слегка подрумянятся, но внутри останутся мягкими. Хруст появится после второй выпечки, когда батончики уже нарезаны и горячий воздух подсушивает каждый срез. Остывшие ломтики обмакивают одним концом в тёмный шоколад.

Между этими двумя выпечками стоит выждать десять минут. Если взяться за нож сразу, горячий мякиш сомнётся под лезвием. Если дать батончикам совсем остыть, корочка начнёт крошиться там, где нож встретит орех. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Время Около 2,5–3 часов, из них 30 минут работы. В полное время входят обжаривание орехов, остывание печенья и застывание шоколада.

Выход 26–28 штук, в зависимости от угла нарезки

Сложность Средняя

Понадобятся Противень около 30 × 40 см, пергамент, миксер, нож с зубчиками и решётка.

Ингредиенты Для теста Пшеничная мука: 250 г

Сахар: 115 г

Мягкое сливочное масло: 65 г

Яйца комнатной температуры: 2 шт. среднего размера

Разрыхлитель: 5 г

Мелкая соль: 2 г Масло должно легко продавливаться пальцем и сохранять форму. Орехи для теста Сырой фундук без скорлупы: 90 г Подойдут целые ядра в коричневой кожице. Её проще снять после обжаривания. Для шоколадного покрытия Тёмный шоколад с содержанием какао 60–70%: 120 г Для покрытия подойдёт тёмный шоколад в плитке, без начинки и добавок.

Приготовление Шаг 1 Поджарьте и порубите фундук Положите орехи на сухую сковороду одним слоем. Прогревайте на среднем огне 5–7 минут, часто встряхивая, пока кожица местами не треснет. Сразу пересыпьте фундук на чистое полотенце, немного остудите и потрите. Часть кожицы останется, это нормально. Порубите ядра на половинки и четвертинки: такой орех хорошо виден на срезе и не мешает нарезать печенье. Крупные кусочки фундука оставьте для теста, отслоившуюся кожицу стряхните. Шаг 2 Взбейте масло с сахаром и яйцами Разогрейте духовку до 175 °C, выберите режим верхнего и нижнего нагрева без вентилятора. Застелите противень пергаментом. Взбейте масло с сахаром и солью до посветления, около 3 минут. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо размешивая. Если после второго яйца масса покажется слегка зернистой, продолжайте: когда добавите муку, она станет однородной. Удобнее вводить яйца по одному, чтобы они успевали соединиться с маслом. Шаг 3 Замесите тесто с орехами Перемешайте муку с разрыхлителем. Всыпьте в миску с яичной смесью, перемешайте лопаткой. Как только останутся последние полоски муки, добавьте остывший фундук и сделайте ещё несколько движений от дна к краям. Тесто получится густым и немного липким. Больше муки ему не понадобится. Кусочки фундука должны распределиться по всему тесту. Шаг 4 Сформуйте два батончика Разделите тесто пополам и выложите обе части на противень. Смочите руки водой и придайте каждой заготовке форму плоского батончика длиной около 23 см, шириной 5 см и высотой 2 см. Оставьте между ними 7 см: в духовке тесто немного расплывётся. Подровняйте концы, чтобы они не подгорели раньше середины. Два одинаковых по толщине батончика пропекутся одновременно. Шаг 5 Испеките батончики и нарежьте тёплыми Выпекайте 23–28 минут на среднем уровне. Верх должен схватиться, края слегка зарумяниться, а шпажка выйти из середины без сырого теста. Оставьте батончики на противне на 10–12 минут. За это время снизьте температуру до 150 °C. Перенесите тёплые батончики на доску широкой лопаткой. Режьте слегка наискосок ломтиками толщиной около 1,5 см. Держите нож вертикально и ведите его короткими движениями вперёд-назад, особенно когда под лезвие попадает кусочек фундука. Тёплый батончик уже держит форму, но корочка ещё достаточно податлива для ножа. Шаг 6 Подсушите ломтики с двух сторон Разложите бискотти на пергаменте срезом вниз. Подсушите при 150 °C 8–10 минут, переверните и подержите в духовке ещё 8–10 минут. Срезы станут сухими на ощупь и слегка золотистыми по краям. Переложите печенье на решётку и дайте полностью остыть, около 20 минут. Окончательный хруст появится после остывания. Ломтики лежат по одному, чтобы горячий воздух подсушил каждый срез. Шаг 7 Окуните кончики в шоколад Мелко порубите шоколад. Две трети растопите в сухой жаропрочной миске над едва кипящей водой; дно миски не должно касаться воды. Снимите с нагрева, всыпьте оставшийся шоколад и мешайте, пока кусочки не растают. Перелейте в узкую чашку. Опустите один конец каждого остывшего бискотти в шоколад примерно на 2–3 см. Дайте излишкам стечь и положите печенье на чистый пергамент. Оставьте в прохладном месте на 30–45 минут или дольше, если в кухне тепло: покрытие должно перестать пачкать пальцы. Если шоколада на дне чашки осталось мало, наклоните её набок.

Как проверить, готовы ли бискотти Если сомневаетесь, хватит ли второй выпечки, переложите один ломтик из середины батончика на решётку и дайте ему немного остыть. Остывший ломтик должен разламываться с хрустом. Если он ещё гнётся, подсушите бискотти ещё 2–3 минуты. Не ждите тёмно-коричневого цвета: тонкие края подгорают быстрее, чем подсыхает середина.

Чем заменить фундук Вместо фундука можно взять столько же миндаля, тоже слегка поджаренного и крупно порубленного. Для более мягкого вкуса замените тёмный шоколад молочным. Если предпочитаете печенье без покрытия, добавьте к маслу с сахаром мелко натёртую цедру половины апельсина: её аромат хорошо сочетается с жареными орехами.

С чем подать Налейте крепкий кофе или чёрный чай без сахара. Положите на блюдце пару бискотти и окуните в напиток край без шоколада буквально на секунду: мякиш успеет немного размягчиться, а орехи останутся хрустящими. Для эспрессо удобнее ломтики покороче, их легче обмакнуть в маленькую чашку.

Полностью остывшие бискотти с застывшим шоколадом сложите в плотно закрывающуюся жестяную коробку. При комнатной температуре в сухом прохладном месте они хорошо сохраняют хруст около недели. Не кладите рядом мягкое печенье или кусок кекса: от них бискотти отсыреют.

Если печёте заранее, можно остановиться после второй выпечки. Уберите остывшие ломтики в коробку, а в шоколад обмакните накануне подачи. Для упаковки в подарок переложите слои пергаментом, когда покрытие перестанет липнуть.