Яблочный чизкейк с творогом и хрустящей крошкой: рецепт без привычной основы

Этот чизкейк объединяет два знакомых десерта: нежную творожную выпечку и яблочный пирог с рассыпчатой верхушкой. Вместо привычной песочной основы здесь мягкая сырная начинка, слой ароматных яблок с корицей и щедрая порция золотистой крошки. Получается сочный домашний десерт, который особенно хорош после полного остывания.

Ещё один плюс рецепта - не нужно раскатывать тесто и готовить отдельную основу. Все слои собираются прямо в форме.

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Время приготовления: 30 минут.

Подготовка яблок: 10 минут.

Выпекание: 60–70 минут.

Форма: диаметром 26 см.

Ингредиенты

Для творожной начинки:

1 кг полужирного или жирного творога;

3 средних яйца;

2 яичных белка;

50 г сливочного масла;

1 упаковка ванильного или сливочного пудинга (около 35 г);

150 г сахарной пудры.

Для яблочного слоя:

3 крупных яблока (до 1 кг);

3 ст. л. ванильного сахара;

1/3 ч. л. корицы.

Для песочной крошки:

200 г пшеничной муки;

100 г сахарной пудры или мелкого сахара;

100 г сливочного масла;

2 яичных желтка.

Приготовление

Подготовьте яблоки.

Очистите фрукты от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мякоть небольшими кубиками размером примерно 2 см. Лучше выбирать плотные яблоки, которые сохраняют форму после термической обработки. Для этого рецепта подойдут, например, Антоновка или Грей Реннет.

Переложите яблоки в кастрюлю с толстым дном и готовьте на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая. За несколько минут до окончания добавьте ванильный сахар, а перед выключением плиты - корицу. Яблоки должны стать мягкими, но не превратиться в пюре. Отставьте их остывать.

Сделайте песочную крошку.

Смешайте муку, сахарную пудру, два яичных желтка и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Разотрите ингредиенты руками, пока не получится рассыпчатая масса с небольшими комочками.

Уберите крошку в холодильник, пока занимаетесь начинкой. Если удобнее работать с цельным тестом, сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и охладите. Позже его можно будет натереть на крупной тёрке.

Приготовьте творожную массу.

В большой миске соедините творог, мягкое или растопленное и остывшее сливочное масло и сухую смесь для пудинга. Перемешайте миксером или погружным блендером до однородности. Если творог зернистый, предварительно измельчите его.

В отдельной посуде соедините сахарную пудру, три яйца и два белка, оставшихся после приготовления крошки. Взбейте миксером до получения светлой пышной массы. Затем аккуратно вмешайте её в творожную смесь лопаткой или миксером на минимальной скорости.

Соберите чизкейк.

Разогрейте духовку до 175 градусов при обычном нагреве сверху и снизу или до 165 градусов при использовании конвекции. Дно разъёмной формы диаметром 26 см застелите пергаментом, а бортики слегка смажьте маслом. Переложите внутрь творожную начинку и разровняйте поверхность.

Сверху равномерно распределите остывшие яблоки. Последним слоем выложите охлаждённую песочную крошку. Если тесто хранилось одним шаром, натрите его непосредственно над формой.

Выпекайте до золотистой корочки.

Поставьте форму на уровень чуть ниже середины духовки. Выпекайте чизкейк примерно 60–70 минут, пока верхняя крошка не приобретёт золотисто-коричневый оттенок. Примерно через 50 минут можно проверить, не слишком ли сильно подрумянивается поверхность.

После выпекания выключите духовку и оставьте чизкейк внутри на 5 минут. Затем немного приоткройте дверцу и дайте десерту постепенно остыть ещё около 20 минут. Только после полного остывания доставайте его из формы: пока начинка тёплая, она остаётся довольно мягкой.

Перед подачей посыпьте чизкейк сахарной пудрой. По желанию её можно смешать с небольшим количеством корицы или кардамона. Готовый десерт храните в холодильнике под крышкой. Благодаря яблочному слою начинка остаётся нежной, а песочная крошка добавляет приятный контраст текстур.