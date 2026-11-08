Свиные отбивные в молоке: нежное мясо с хрустящей корочкой

Свиные отбивные можно приготовить так, чтобы мясо получилось мягким и сочным, а панировка покрылась аппетитной золотистой корочкой. Для этого перед жаркой свинину выдерживают в молоке с луком. Такой способ приготовления популярен в польской кухне и не требует сложных ингредиентов.

На подготовку понадобится около 15 минут, ещё не менее двух часов мясо должно провести в молоке. Само приготовление занимает примерно час. Из указанного количества продуктов получится восемь отбивных.

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Ингредиенты

800 г свиной вырезки (лучше взять часть ближе к шее);

250 мл молока;

1 луковица (около 170 г);

до 80 г панировочных сухарей;

до 40 г пшеничной муки;

2 крупных яйца;

1 ч. л. соли;

½ ч. л. чёрного перца;

около 50 мл растительного масла или свиного жира для жарки.

Как приготовить свиные отбивные в молоке

Нарежьте свинину на восемь ломтиков толщиной примерно 2 см. Каждый кусок отбейте кухонным молотком до толщины около 8 мм. Чтобы мясо не разлеталось по кухне, подложите под разделочную доску сложенное полотенце.

Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. В глубокую миску выложите часть лука, добавьте немного молока и несколько кусков мяса. Продолжайте чередовать слои, пока продукты не закончатся. Свинина должна полностью оказаться в молоке.

Накройте посуду. Если собираетесь готовить через два-три часа, можно оставить её в прохладном месте, защищённом от солнца. При более длительном мариновании, в том числе на ночь, уберите мясо в холодильник.

Перед жаркой достаньте отбивные из молока и тщательно промокните бумажными полотенцами. Посолите и поперчите с обеих сторон. Если мясо находилось в холодильнике, дайте ему постоять при комнатной температуре около 20 минут.

Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во вторую разбейте яйца и взбейте их вилкой, в третью положите панировочные сухари. Каждый кусок свинины последовательно обваляйте в муке, окуните в яйцо, а затем покройте сухарями. Одного слоя панировки вполне достаточно.

Для более выразительного вкуса в сухари можно добавить немного сушёного чеснока или перца чили.

Разогрейте большую сковороду с толстым дном, добавив масло или свиной жир. Обжаривайте отбивные с обеих сторон до золотистой корочки. На каждую сторону должно уходить не более двух минут.

Следите за нагревом: панировка должна подрумяниваться постепенно, а не подгорать. Если корочка слишком быстро темнеет, убавьте огонь. Если мясо долго остаётся бледным, немного увеличьте температуру. Перед каждой новой партией убирайте со сковороды остатки сухарей и при необходимости добавляйте жир.

С чем подавать свиные отбивные

В польской кухне такие отбивные обычно подают с картофелем. Подойдёт отварной, жареный или запечённый картофель, а также нежное пюре и картофельные клёцки. В качестве дополнения можно приготовить тушёную капусту, овощной салат, тёплую свёклу или морковь с горошком. Ещё один вариант - подать мясо с грибным соусом. Получается сытный домашний ужин с привычными продуктами и без сложных кулинарных приёмов.