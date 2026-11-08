Печёночные блинчики с начинкой: вкусный рецепт без духовки

Раз в день

Раз в день

В этом рецепте берём куриную печень, измельчаем её в однородное тесто и печём небольшие блинчики на умеренном огне. Начинку делаем из обычного полутвёрдого сыра, чеснока и майонеза. Ни духовка, ни долгое вымачивание здесь не нужны, но на охлаждение стоит оставить полчаса.

Как приготовить

ШАГ 1 Подготовьте печень Охлаждённую печень промокните бумажными полотенцами и удалите заметные жёсткие жилки. Крупные куски разрежьте пополам. Если печень замороженная, заранее разморозьте её в закрытой ёмкости в холодильнике и слейте выделившуюся жидкость. Промывать сырую куриную печень под краном не нужно: брызги могут попасть на посуду и рабочую поверхность. После разделки вымойте нож, доску и руки, а для готовых блинчиков приготовьте чистую посуду. В подготовленной печени не должно остаться крупных соединительных прожилок.

ШАГ 2 Измельчите основу и дайте тесту постоять Положите печень в чашу блендера, добавьте яйца и молоко. Измельчите до однородности. Всыпьте муку, соль и перец, влейте 15 мл масла и ещё раз коротко пробейте, чтобы не осталось комков. Оставьте тесто на 10 минут, затем перемешайте ложкой. За это время мука впитает часть жидкости. Масса должна свободно стекать с ложки широкой лентой, но быть заметно гуще обычного блинного теста. После измельчения тесто получается однородным, без кусочков печени и комочков муки.

ШАГ 3 Испеките блинчики на умеренном огне Разогрейте сковороду и тонко смажьте её маслом из оставшихся 15 мл. На первый блин возьмите примерно 90–100 мл теста и, наклоняя сковороду, распределите по дну. Ориентируйтесь на ровный слой около 3 мм: при другом диаметре порцию придётся изменить. Готовьте на среднем или чуть ниже среднего огне примерно 2–3 минуты, пока верх не схватится, а края не начнут свободно отходить. Подведите широкую лопатку и осторожно переверните. Второй стороне обычно нужны ещё 1,5–2 минуты. Перед каждым следующим блинчиком перемешивайте тесто; масло наносите тонким слоем по мере необходимости. Куриная печень должна полностью приготовиться: температура внутри должна достичь 74 °C. Проверяйте её тонким термощупом, вводя его с края горизонтально в наиболее толстое место блинчика. Цвет корочки сам по себе готовность не подтверждает. Убавьте огонь, если поверхность темнеет раньше, чем прогревается середина. Блинчик переворачивают после того, как поверхность схватится, а края начнут отделяться от сковороды.

ШАГ 4 Остудите блинчики Переложите готовые блинчики на чистые большие тарелки, по возможности в один слой. Не складывайте сразу всю горячую стопку: нижние блинчики отсыреют от пара, а середина будет долго оставаться тёплой. Дайте им остыть около 15–20 минут. Когда сильный пар перестанет идти, можно неплотно прикрыть блинчики чистым полотенцем, чтобы края не подсыхали. За это время подготовьте начинку. Перед начинкой блинчики должны остыть, а края сохранить мягкость.

ШАГ 5 Смешайте сыр с укропом и чесноком Натрите сыр на мелкой тёрке. Укроп вымойте, хорошо обсушите и мелко порубите, жёсткие стебли уберите. Чеснок пропустите через пресс или натрите. Соедините сыр, укроп, чеснок и майонез. Начинка должна собираться в мягкую густую массу. Не добавляйте майонез до жидкой консистенции: лишняя влага будет выдавливаться при сворачивании. Соль обычно не нужна, поскольку её достаточно в сыре и майонезе. Если не любите выраженный чесночный вкус, начните с одного зубчика. Готовая начинка держится на ложке и легко размазывается тонким слоем.

ШАГ 6 Распределите начинку и сверните Разделите начинку примерно на восемь частей. Положите остывший блинчик на чистую доску более ровной стороной вниз. Распределите по нему одну часть начинки, оставив с дальнего края свободную полоску около 1 см. Сверните в плотный рулет без сильного нажима. Если начинка выступает по бокам, уберите излишек ложкой. Уложите рулет швом вниз и так же подготовьте остальные. Блинчики могут немного различаться по размеру, поэтому количество начинки удобнее подгонять по месту. Тонкий слой начинки и свободный край помогают аккуратно закрыть рулет.