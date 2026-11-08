Печёночные блинчики с начинкой: вкусный рецепт без духовки

Печёночные рулетики удобно готовить к столу заранее: начинка успевает охладиться, а на срезе получается аккуратная спираль из тёмного блинчика, светлого сыра и укропа. Для неё нужна мягкая, достаточно прочная основа. Пересушенный блин трескается при сворачивании, а слишком тонкий может порваться ещё на сковороде.
В этом рецепте берём куриную печень, измельчаем её в однородное тесто и печём небольшие блинчики на умеренном огне. Начинку делаем из обычного полутвёрдого сыра, чеснока и майонеза. Ни духовка, ни долгое вымачивание здесь не нужны, но на охлаждение стоит оставить полчаса.
Ингредиенты
Для печёночной основы
- Куриная печень, очищенная от жилок, 500 г
- Яйца среднего размера, 2 шт.
- Молоко, 150 мл
Для сырной начинки
- Полутвёрдый сыр, например гауда, 200 г
- Майонез, 70 г
- Укроп, 15 г
- Чеснок, 2 небольших зубчика
Для теста и сковороды
- Пшеничная мука, 70 г
- Растительное масло без запаха, 30 мл: 15 мл в тесто и 15 мл для сковороды
- Соль, 5 г
- Молотый чёрный перец, ¼ ч. л.
Как приготовить
ШАГ 1Подготовьте печень
Охлаждённую печень промокните бумажными полотенцами и удалите заметные жёсткие жилки. Крупные куски разрежьте пополам. Если печень замороженная, заранее разморозьте её в закрытой ёмкости в холодильнике и слейте выделившуюся жидкость.
Промывать сырую куриную печень под краном не нужно: брызги могут попасть на посуду и рабочую поверхность. После разделки вымойте нож, доску и руки, а для готовых блинчиков приготовьте чистую посуду.
ШАГ 2Измельчите основу и дайте тесту постоять
Положите печень в чашу блендера, добавьте яйца и молоко. Измельчите до однородности. Всыпьте муку, соль и перец, влейте 15 мл масла и ещё раз коротко пробейте, чтобы не осталось комков.
Оставьте тесто на 10 минут, затем перемешайте ложкой. За это время мука впитает часть жидкости. Масса должна свободно стекать с ложки широкой лентой, но быть заметно гуще обычного блинного теста.
ШАГ 3Испеките блинчики на умеренном огне
Разогрейте сковороду и тонко смажьте её маслом из оставшихся 15 мл. На первый блин возьмите примерно 90–100 мл теста и, наклоняя сковороду, распределите по дну. Ориентируйтесь на ровный слой около 3 мм: при другом диаметре порцию придётся изменить.
Готовьте на среднем или чуть ниже среднего огне примерно 2–3 минуты, пока верх не схватится, а края не начнут свободно отходить. Подведите широкую лопатку и осторожно переверните. Второй стороне обычно нужны ещё 1,5–2 минуты. Перед каждым следующим блинчиком перемешивайте тесто; масло наносите тонким слоем по мере необходимости.
Куриная печень должна полностью приготовиться: температура внутри должна достичь 74 °C. Проверяйте её тонким термощупом, вводя его с края горизонтально в наиболее толстое место блинчика. Цвет корочки сам по себе готовность не подтверждает. Убавьте огонь, если поверхность темнеет раньше, чем прогревается середина.
ШАГ 4Остудите блинчики
Переложите готовые блинчики на чистые большие тарелки, по возможности в один слой. Не складывайте сразу всю горячую стопку: нижние блинчики отсыреют от пара, а середина будет долго оставаться тёплой.
Дайте им остыть около 15–20 минут. Когда сильный пар перестанет идти, можно неплотно прикрыть блинчики чистым полотенцем, чтобы края не подсыхали. За это время подготовьте начинку.
ШАГ 5Смешайте сыр с укропом и чесноком
Натрите сыр на мелкой тёрке. Укроп вымойте, хорошо обсушите и мелко порубите, жёсткие стебли уберите. Чеснок пропустите через пресс или натрите. Соедините сыр, укроп, чеснок и майонез.
Начинка должна собираться в мягкую густую массу. Не добавляйте майонез до жидкой консистенции: лишняя влага будет выдавливаться при сворачивании. Соль обычно не нужна, поскольку её достаточно в сыре и майонезе. Если не любите выраженный чесночный вкус, начните с одного зубчика.
ШАГ 6Распределите начинку и сверните
Разделите начинку примерно на восемь частей. Положите остывший блинчик на чистую доску более ровной стороной вниз. Распределите по нему одну часть начинки, оставив с дальнего края свободную полоску около 1 см.
Сверните в плотный рулет без сильного нажима. Если начинка выступает по бокам, уберите излишек ложкой. Уложите рулет швом вниз и так же подготовьте остальные. Блинчики могут немного различаться по размеру, поэтому количество начинки удобнее подгонять по месту.
ШАГ 7Охладите и нарежьте
Сложите рулеты швом вниз в закрывающийся контейнер и уберите в холодильник на 30 минут. Начинка станет плотнее, поэтому срез получится ровнее.
Разрежьте каждый рулет поперёк на три части острым ножом. Если сырная масса прилипает к лезвию, протирайте его после нескольких срезов. Неровные кончики можно оставить, для домашней подачи строгая форма не обязательна.
Почему блинчик может порваться
Чаще всего его пытаются перевернуть слишком рано или растягивают тесто в почти прозрачный слой. Сначала дождитесь, чтобы верх схватился, затем проверьте край лопаткой. Если тесто успело подрумяниться снизу, но остаётся жидким сверху, нагрев слишком сильный.
Не торопитесь подсыпать муку после первого неудачного блина. Сначала уменьшите огонь и проверьте толщину. Лишняя мука делает основу плотнее, из-за этого готовые рулетики будут менее нежными.
Что можно изменить в начинке
Вместо укропа подойдёт петрушка, мелко нарезанная без жёстких стеблей. Для более мягкого вкуса замените 20 г майонеза таким же количеством густого натурального йогурта, сохранив остальные 50 г майонеза. Жидкий йогурт не подойдёт.
Если хочется добавить маринованный огурец, достаточно одного небольшого: мелко порубите его, отожмите и вмешайте в сырную массу. Начинка станет чуть влажнее, поэтому сначала положите 50 г майонеза, а оставшиеся 20 г добавляйте только при необходимости.
Как хранить
Держите рулетики в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C и съешьте в течение 48 часов после приготовления. Отсчёт начинается с выпечки блинчиков, а не с нарезки. Суммарно охлаждение и сборка при комнатной температуре не должны затягиваться дольше двух часов.
Закуску подают холодной. Для застолья удобнее выкладывать на блюдо небольшую порцию и добавлять свежую из холодильника. Готовые рулеты с майонезной начинкой лучше не замораживать: после оттаивания она может стать водянистой.
С чем подать
Рядом с рулетиками хорошо смотрятся свежий огурец, редис или хрустящие листья салата. Они освежают вкус печени и сыра. Дополнительный майонезный соус здесь не нужен, начинки достаточно.
Для ужина можно подать небольшую порцию рулетиков с тёплым отварным картофелем. Для закусочного стола разложите кусочки срезом вперёд и добавьте несколько веточек укропа, чтобы спираль оставалась хорошо видна.
Если готовите закуску к определённому времени, оставьте рулеты целыми до подачи. Так срезы меньше подсохнут, а нарезка займёт всего несколько минут. Сразу переложите нужное количество на блюдо, остальное верните в холодильник.
Для следующей порции можно оставить тот же состав блинчиков и поменять только зелень или количество чеснока. Сначала полезно подобрать порцию теста и нагрев под свою сковороду: именно от них больше всего зависит, насколько легко блинчик свернётся вокруг начинки.