Капустная лепёшка не останется сырой внутри: шинкую тонко и готовлю под крышкой

Обычная белокочанная капуста легко превращается в горячий завтрак или быстрый ужин без духовки. Лепёшка получается румяной снаружи, мягкой внутри и хорошо держит форму при нарезке.

Главное - нашинковать капусту действительно тонко, а первую сторону готовить под крышкой на умеренном огне. Тогда овощ успеет стать мягким одновременно с яичной основой, а низ не подгорит.

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Время приготовления: около 25 минут

Порции: 2–3

Сковорода: 24 см с крышкой

Ингредиенты

белокочанная капуста - 350 г;

яйца - 3 шт.;

пшеничная мука - 60 г;

твёрдый или полутвёрдый сыр - 80 г;

растительное масло - 2 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Тонко нашинкуйте капусту

Снимите вялые верхние листья и вырежьте плотную часть кочерыжки. Нашинкуйте 350 г капусты полосками толщиной примерно 2–3 мм. Длинные полоски разрежьте поперёк два-три раза: короткая стружка равномернее распределится в тесте и не будет тянуться за ножом при подаче.

Переложите капусту в большую миску, добавьте соль и 1–2 минуты мягко разминайте руками. Не нужно превращать её в мокрую массу - достаточно, чтобы стружка стала гибкой и слегка уменьшилась в объёме.

2. Сделайте густую основу

Разбейте в миску три яйца, добавьте чёрный перец и перемешайте вилкой. Всыпьте муку и снова тщательно перемешайте, проходя лопаткой по дну. Сухих комков оставаться не должно.

Масса получится густой: яйцо и мука должны обволакивать капусту, а не стекать на дно отдельным слоем. Оставьте смесь на 5 минут - за это время капуста отдаст немного сока, и основа станет пластичнее.

3. Добавьте сыр

Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно две трети вмешайте в капустную массу, остальное оставьте для верхушки. Снова перемешайте так, чтобы сыр распределился по всей миске.

Если после пятиминутной паузы на дне всё же собралась жидкость, добавьте ещё 1 ст. л. муки. Насыпать много муки заранее не стоит: избыток сделает готовую лепёшку плотной и мучнистой.

4. Сформируйте лепёшку на сковороде

Поставьте сковороду диаметром 24 см на средний огонь и прогрейте 1–2 минуты. Добавьте 1 ч. л. масла и распределите его по дну. Выложите капустную массу, разровняйте лопаткой и слегка прижмите. Толщина слоя должна быть около 2 см, без высокой горки в центре.

Убавьте огонь до слабого или средне-слабого. Накройте сковороду крышкой и готовьте 8–10 минут. Не увеличивайте нагрев ради быстрой корочки: низ потемнеет раньше, чем размягчится капуста.

5. Аккуратно переверните

Проведите лопаткой вдоль края. Если низ стал золотистым, а верх уже не жидкий и держит форму, накройте сковороду плоской тарелкой. Придерживая тарелку, одним уверенным движением переверните на неё лепёшку.

Верните сковороду на плиту, добавьте оставшуюся 1 ч. л. масла и осторожно сдвиньте лепёшку обратно непрожаренной стороной вниз. Посыпьте оставшимся сыром.

6. Доведите до готовности

Готовьте без крышки ещё 6–8 минут на слабом огне. Сыр должен расплавиться, вторая сторона - подрумяниться, а середина - стать плотной и горячей. Если у вас есть кухонный термометр, температура в центре блюда с яйцами должна достигнуть 71 °C.

Снимите сковороду с огня и дайте лепёшке постоять 2 минуты. За это время она немного уплотнится, поэтому нарезать её на сектора будет проще.

Что важно

Для молодой нежной капусты время под крышкой можно сократить на 1–2 минуты. Позднюю осеннюю капусту шинкуйте особенно тонко и не пропускайте короткое разминание с солью.

Не используйте сковороду заметно меньшего диаметра: слишком толстый слой дольше остаётся сырым в центре. Если у вас сковорода 20 см, разделите массу на две небольшие лепёшки.

Остатки уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа и храните до 3–4 дней. Перед подачей прогрейте до горячей середины. Подавайте лепёшку сразу - со сметаной, натуральным йогуртом или просто со свежей зеленью.