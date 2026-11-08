Гречневые котлеты не развалятся на сковороде: измельчаю половину каши

Вчерашняя гречка легко превращается в быстрый ужин с румяной корочкой. Котлеты получаются мягкими внутри, хорошо держат форму и не требуют ни мяса, ни долгой подготовки.

Главный приём простой: половину каши нужно измельчить с яйцами до густой липкой массы, а вторую половину оставить целой. Такая основа связывает зёрна, но не превращает котлеты в однородное пюре.

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Время приготовления: около 25 минут

Активная работа: около 20 минут

Порции: 4, примерно 8 небольших котлет

Сковорода: 24–26 см

Ингредиенты

готовая охлаждённая гречка - 500 г;

яйца - 2 шт.;

репчатый лук - 1 небольшая головка, около 100 г;

панировочные сухари - 60 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л. или по вкусу;

чёрный перец - по вкусу.

Для рецепта подойдёт гречка, сваренная на воде без соуса. Если каша хранилась в холодильнике дольше 3–4 дней или простояла при комнатной температуре более двух часов, использовать её не стоит.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте лук

Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде 1 ч. л. масла на среднем огне, выложите лук и готовьте 4–5 минут, помешивая. Он должен стать мягким и прозрачным, но не потемнеть. Переложите лук на тарелку и дайте ему немного остыть.

2. Сделайте связующую основу

Отложите 250 г гречки в чашу погружного блендера. Добавьте яйца, соль и чёрный перец. Измельчайте короткими импульсами до густой неоднородной пасты. Полной гладкости добиваться не нужно: мелкие кусочки крупы сохранят текстуру.

Не пробуйте массу сырой. В ней есть яйца, поэтому оценить соль безопаснее после жарки маленькой пробной котлеты.

3. Смешайте фарш

Соедините в миске измельчённую массу, оставшиеся 250 г целой гречки и обжаренный лук. Всыпьте 40 г панировочных сухарей и хорошо перемешайте ложкой. Оставьте на 5 минут: сухари впитают лишнюю влагу, и смесь станет плотнее.

Зачерпните немного фарша и сожмите в ладони. Если он расплывается, добавьте ещё 1 ст. л. сухарей. Слишком много не насыпайте - готовые котлеты могут стать сухими.

4. Сформируйте котлеты

Смочите руки водой. Разделите массу на 8 частей и слепите котлеты толщиной около 1,5 см. Обваляйте их в оставшихся сухарях тонким слоем, без плотной шубы. Выложите заготовки на доску и дайте им постоять 3 минуты.

5. Обжарьте первую сторону

Верните чистую сковороду на средний огонь и влейте оставшееся масло. Разложите котлеты в один слой, оставляя между ними небольшие промежутки. Если сковорода маленькая, готовьте двумя партиями.

Жарьте 3–4 минуты, не двигая котлеты. Снизу должна образоваться ровная золотистая корочка. Пока она не схватилась, переворачивать заготовки рано: мягкая масса может треснуть.

6. Доведите до готовности

Аккуратно переверните котлеты широкой лопаткой и готовьте ещё 3–4 минуты. Убавьте огонь до слабого, накройте сковороду крышкой и прогрейте 2 минуты. Середина должна стать горячей и плотной, без влажной яичной массы; для точной проверки блюдо с яйцами должно достичь 71 °C.

Переложите котлеты на тарелку и оставьте на 2 минуты. За это время структура стабилизируется, а корочка останется румяной.

Что важно

Холодная гречка подходит лучше тёплой: она суше и легче держит форму. Измельчайте только половину каши - получившаяся паста работает как связующая основа, а целые зёрна не дают котлетам стать тяжёлыми и клейкими.

Если смесь кажется влажной, сначала дайте сухарям набухнуть и только потом добавляйте ещё. Если она, наоборот, рассыпается, вмешайте 1–2 ч. л. воды, а не дополнительное яйцо: третье яйцо сделает фарш слишком жидким.

Готовые котлеты уберите в холодильник не позднее чем через два часа. Храните в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней и разогревайте до горячего центра.

Подавайте гречневые котлеты со сметаной, натуральным йогуртом или простым салатом из огурцов. Это быстрый способ использовать оставшуюся кашу и получить полноценное горячее блюдо без лишней посуды.