Рис с яблоками и корицей: завтрак, после которого не захочется перекусов

Рис с яблоками, медом и корицей легко принять за сладкий десерт. Но это вполне полноценный завтрак, для которого не нужны ни сложные ингредиенты, ни много времени. Нежный йогурт, мягкие яблоки и рассыпчатый рис хорошо сочетаются между собой. Блюдо можно приготовить утром перед работой или школой, а при желании подать на обед. Особенно удобно, что основные ингредиенты наверняка найдутся на обычной кухне.

Ингредиенты

На 6 порций:

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2 пакетика риса;

3 крупных яблока;

1 ст. ложка сливочного масла;

400 г натурального йогурта;

1 ст. ложка меда;

1 ч. ложка корицы (по желанию).

Для этого рецепта подойдет нежный сливочный йогурт. Можно взять и безлактозный вариант. Его лучше заранее достать из холодильника, чтобы к моменту подачи он немного согрелся.

Как приготовить рис с яблоками

Поставьте воду для риса на плиту. Пока она закипает, вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Опустите рис в кипящую воду и варите столько, сколько указано на упаковке. Обычно на это уходит около 15 минут.

Пока рис готовится, растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте яблоки и тушите на среднем огне без крышки. Если фрукты начинают прилипать ко дну, влейте немного воды.

За несколько минут до готовности добавьте к яблокам мед и перемешайте. По желанию посыпьте корицей. Ее также можно добавить уже при подаче.

Снимите кастрюли с плиты, когда рис и яблоки будут готовы. Разложите рис по мискам, сверху добавьте натуральный йогурт, а последним слоем выложите теплые яблоки.

Получается нежное блюдо с приятной фруктовой сладостью и ароматом корицы. Его можно подавать сразу, пока яблоки еще теплые, а йогурт остается прохладным.

Время подготовки: 5 минут · Время приготовления: 15 минут · Выход: 6 порций

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность - 98 ккал;

белки - 2 г;

жиры - 2 г;

углеводы - 18 г;

сахара - 6 г.

Рецепт подходит для вегетарианского и безглютенового рациона.