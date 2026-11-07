Рис с яблоками и корицей: завтрак, после которого не захочется перекусов

Рис с яблоками, медом и корицей легко принять за сладкий десерт. Но это вполне полноценный завтрак, для которого не нужны ни сложные ингредиенты, ни много времени. Нежный йогурт, мягкие яблоки и рассыпчатый рис хорошо сочетаются между собой. Блюдо можно приготовить утром перед работой или школой, а при желании подать на обед. Особенно удобно, что основные ингредиенты наверняка найдутся на обычной кухне.
Ингредиенты
На 6 порций:
2 пакетика риса;
3 крупных яблока;
1 ст. ложка сливочного масла;
400 г натурального йогурта;
1 ст. ложка меда;
1 ч. ложка корицы (по желанию).
Для этого рецепта подойдет нежный сливочный йогурт. Можно взять и безлактозный вариант. Его лучше заранее достать из холодильника, чтобы к моменту подачи он немного согрелся.
Как приготовить рис с яблоками
Поставьте воду для риса на плиту. Пока она закипает, вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Опустите рис в кипящую воду и варите столько, сколько указано на упаковке. Обычно на это уходит около 15 минут.
Пока рис готовится, растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте яблоки и тушите на среднем огне без крышки. Если фрукты начинают прилипать ко дну, влейте немного воды.
За несколько минут до готовности добавьте к яблокам мед и перемешайте. По желанию посыпьте корицей. Ее также можно добавить уже при подаче.
Снимите кастрюли с плиты, когда рис и яблоки будут готовы. Разложите рис по мискам, сверху добавьте натуральный йогурт, а последним слоем выложите теплые яблоки.
Получается нежное блюдо с приятной фруктовой сладостью и ароматом корицы. Его можно подавать сразу, пока яблоки еще теплые, а йогурт остается прохладным.
Время подготовки: 5 минут · Время приготовления: 15 минут · Выход: 6 порций
Пищевая ценность на 100 г:
Калорийность - 98 ккал;
белки - 2 г;
жиры - 2 г;
углеводы - 18 г;
сахара - 6 г.
Рецепт подходит для вегетарианского и безглютенового рациона.