Пирог на кефире с вишней: простой рецепт с грецкими орехами

Замороженная вишня хорошо подходит для домашнего пирога, но обращаться с ней как со свежей не стоит. Пока ягоды оттаивают, из них выходит немало сока. Если отправить его в тесто вместе с начинкой, вокруг вишни может остаться тяжёлый влажный мякиш, хотя верх уже успеет подрумяниться.
В этом рецепте ягоды сначала размораживают и обсушивают, а затем раскладывают между двумя слоями теста. Кефир даёт мягкий мякиш, грецкие орехи добавляют хруст и чуть терпкий вкус. Миксер не понадобится: основу можно смешать обычным венчиком, а муку вмешать лопаткой.
Ингредиенты
Для жидкой основы
- Кефир 2,5–3,2%: 250 мл
- Яйца категории С1: 2 шт.
- Растительное масло без запаха: 70 мл
- Растительное масло для формы: 1 ч. л.
Для теста
- Пшеничная мука: 280 г
- Сахар: 140 г
- Ванильный сахар: 8 г
- Разрыхлитель: 10 г
- Соль: небольшая щепотка
Для начинки
- Вишня без косточек, уже размороженная и отцеженная: 300 г
- Грецкие орехи без скорлупы: 70 г
Как приготовить
ШАГ 1Разморозьте и обсушите вишню
Накануне поставьте замороженную вишню в холодильник: удобнее сразу выложить её в сито над миской и накрыть. После полного оттаивания дайте соку стечь, затем разложите ягоды на бумажном полотенце и осторожно промокните сверху.
Отвесьте 300 г подготовленной вишни. Ягоды не нужно выжимать: достаточно убрать жидкость с поверхности. Заодно проверьте, не осталось ли косточек.
ШАГ 2Подготовьте форму и орехи
Включите духовку на 180 °C, режим «верх-низ», без конвекции. Дно разъёмной формы диаметром 24 см застелите пергаментом, бортики смажьте чайной ложкой масла.
Осмотрите орехи и уберите возможные кусочки скорлупы. Порубите ядра ножом на кусочки примерно 5–7 мм. Отложите 20 г для верха, остальные 50 г понадобятся в тесто.
ШАГ 3Смешайте яйца, сахар и кефир
В большой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Перемешивайте венчиком около минуты, пока масса не станет однородной и слегка пенистой. Взбивать до пышной светлой ленты, как для бисквита, не требуется.
Добавьте кефир и 70 мл растительного масла. Ещё раз перемешайте, собирая венчиком массу со дна и стенок миски.
ШАГ 4Вмешайте муку
В отдельной миске тщательно перемешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к жидкой в два приёма, каждый раз аккуратно работая лопаткой от краёв к середине.
Остановитесь, как только исчезнут сухие участки муки. Готовое тесто густое, но текучее: оно медленно сползает с лопатки широкой лентой. Долго вымешивать его не нужно, иначе мякиш получится плотнее.
ШАГ 5Выложите первый слой и начинку
Добавьте в тесто 50 г рубленых орехов, сделайте несколько движений лопаткой. Переложите примерно половину теста в подготовленную форму и разровняйте.
Распределите сверху 240 г вишни, оставляя между ягодами небольшие промежутки. Не собирайте их плотной горкой в центре: здесь пирог и без того пропекается дольше, чем по краям.
ШАГ 6Закройте начинку тестом
Оставшееся тесто выкладывайте поверх вишни небольшими порциями, затем осторожно соедините их лопаткой. Так ягоды меньше сдвинутся к одному краю.
Разложите на поверхности оставшиеся 60 г вишни и посыпьте 20 г орехов. Слегка вдавите начинку в тесто. Сразу поставьте форму на средний уровень разогретой духовки.
ШАГ 7Испеките и дайте остыть
Выпекайте 45–55 минут. Первые 35 минут не открывайте дверцу. Затем следите за цветом: если верх уже хорошо зарумянился, а середина ещё влажная, прикройте форму фольгой, не прижимая её к пирогу.
Начинайте проверять готовность примерно на 45-й минуте. Деревянную шпажку введите ближе к центру в участок без вишни: на ней не должно быть жидкого теста. Влажный красный след от ягоды сам по себе ещё не означает, что пирог сырой. Если на шпажке осталась липкая мучная масса, дайте ещё 5–10 минут и проверьте снова.
Оставьте пирог в форме на 15 минут, снимите бортик и перенесите вместе с дном на решётку. Ещё через 15 минут аккуратно уберите дно и пергамент. Перед нарезкой дайте пирогу остыть в общей сложности около часа: горячий мякиш слишком нежный и легко сминается.
Откуда берётся влажная полоса вокруг вишни
Чаще всего к этому приводят лишний сок, слишком много ягод или недостаточное время в духовке. Отцеживание помогает только с первой причиной. Если увеличить начинку в полтора раза, прежние пропорции теста уже не дадут того же результата.
Для этого рецепта вишню не смешивают с сахаром заранее: он вытянет дополнительный сок. Не стоит и подсыпать муку в готовое тесто, пытаясь компенсировать мокрые ягоды. Лучше подготовить начинку до замеса и проверить готовность пирога в нескольких местах ближе к центру.
Чем заменить орехи и вишню
Грецкие орехи можно заменить таким же количеством миндаля или фундука, тоже крупно порубленного. Если орехи не любите, просто исключите их, дополнительная мука не нужна.
Подойдёт и свежая вишня: удалите косточки, слейте выделившийся сок и отвесьте те же 300 г. Вишню из банки в сиропе для этой версии лучше не брать: она слаще, поэтому количество сахара придётся пересчитывать.
Как хранить и разогревать
Полностью остывший пирог переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник. Для хорошего вкуса и текстуры съешьте его за 2–3 дня. Не закрывайте ещё тёплый пирог: конденсат размочит верх.
Перед подачей дайте ломтику постоять при комнатной температуре 20–30 минут. Если хочется тёплого пирога, прогрейте порцию в микроволновке 10–15 секунд, затем при необходимости добавьте ещё несколько секунд. Сильно нагревать не нужно.
С чем подать
К вишне и орехам подойдут чёрный чай, кофе с молоком или какао без лишнего сахара. Начинка достаточно сочная, поэтому отдельный соус пирогу не нужен.
Для десертной подачи можно положить рядом ложку густого натурального йогурта. Его кислинка особенно хорошо сочетается с более сладкой вишней; добавляйте йогурт уже в тарелку, чтобы не намочить корочку всего пирога.
Удобнее всего начинать с вишни вечером, а тесто замешивать на следующий день. Пока духовка разогревается, останется подготовить форму и смешать продукты. Так не придётся ждать размораживания с уже готовым тестом на столе.
Сохраните именно количество подготовленных ягод и диаметр формы. Эти две детали помогают повторить результат точнее, чем обещание испечь пирог за строго определённое число минут: духовки греют по-разному, а количество сока после размораживания бывает разным.