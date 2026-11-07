Пирог на кефире с вишней: простой рецепт с грецкими орехами

Раз в день

Раз в день

В этом рецепте ягоды сначала размораживают и обсушивают, а затем раскладывают между двумя слоями теста. Кефир даёт мягкий мякиш, грецкие орехи добавляют хруст и чуть терпкий вкус. Миксер не понадобится: основу можно смешать обычным венчиком, а муку вмешать лопаткой.

Полное время 2–2,5 часа с охлаждением, без размораживания вишни

Как приготовить

ШАГ 1 Разморозьте и обсушите вишню Накануне поставьте замороженную вишню в холодильник: удобнее сразу выложить её в сито над миской и накрыть. После полного оттаивания дайте соку стечь, затем разложите ягоды на бумажном полотенце и осторожно промокните сверху. Отвесьте 300 г подготовленной вишни. Ягоды не нужно выжимать: достаточно убрать жидкость с поверхности. Заодно проверьте, не осталось ли косточек. После размораживания соку дают стечь. В тесто пойдут мягкие ягоды без лужицы жидкости.

ШАГ 2 Подготовьте форму и орехи Включите духовку на 180 °C, режим «верх-низ», без конвекции. Дно разъёмной формы диаметром 24 см застелите пергаментом, бортики смажьте чайной ложкой масла. Осмотрите орехи и уберите возможные кусочки скорлупы. Порубите ядра ножом на кусочки примерно 5–7 мм. Отложите 20 г для верха, остальные 50 г понадобятся в тесто. Орехи рубят крупно, чтобы кусочки ощущались в мякише. Небольшую часть оставляют для верха.

ШАГ 3 Смешайте яйца, сахар и кефир В большой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Перемешивайте венчиком около минуты, пока масса не станет однородной и слегка пенистой. Взбивать до пышной светлой ленты, как для бисквита, не требуется. Добавьте кефир и 70 мл растительного масла. Ещё раз перемешайте, собирая венчиком массу со дна и стенок миски. Жидкая основа должна быть однородной, без отдельных масляных разводов.

ШАГ 4 Вмешайте муку В отдельной миске тщательно перемешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к жидкой в два приёма, каждый раз аккуратно работая лопаткой от краёв к середине. Остановитесь, как только исчезнут сухие участки муки. Готовое тесто густое, но текучее: оно медленно сползает с лопатки широкой лентой. Долго вымешивать его не нужно, иначе мякиш получится плотнее. Тесто медленно стекает с лопатки. После добавления муки его перемешивают недолго.

ШАГ 5 Выложите первый слой и начинку Добавьте в тесто 50 г рубленых орехов, сделайте несколько движений лопаткой. Переложите примерно половину теста в подготовленную форму и разровняйте. Распределите сверху 240 г вишни, оставляя между ягодами небольшие промежутки. Не собирайте их плотной горкой в центре: здесь пирог и без того пропекается дольше, чем по краям. Вишня лежит на первом слое теста свободно, в один ряд. У бортика остаётся небольшой отступ.

ШАГ 6 Закройте начинку тестом Оставшееся тесто выкладывайте поверх вишни небольшими порциями, затем осторожно соедините их лопаткой. Так ягоды меньше сдвинутся к одному краю. Разложите на поверхности оставшиеся 60 г вишни и посыпьте 20 г орехов. Слегка вдавите начинку в тесто. Сразу поставьте форму на средний уровень разогретой духовки. Несколько ягод и рубленых орехов остаются сверху. Перед выпечкой форму заполняют не выше двух третей.