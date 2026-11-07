Коктейль для похудения, который легко приготовить на завтрак и надолго утолить голод

Густой зелёный смузи может стать альтернативой привычной каше или бутербродам на завтрак. В его составе овсяные хлопья, натуральный скир, банан, шпинат и немного арахисовой пасты. Напиток получается кремовым, содержит белок и клетчатку, а на приготовление уходит около 20 минут.

Рецепт рассчитан на две порции примерно по 400 г. Одна порция содержит около 354 ккал и 23,4 г белка.

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Ингредиенты

Овсяные хлопья - 60 г

Вода - 150 мл

Натуральный питьевой скир - 400 г

Молодой шпинат - 50 г

Спелый банан - 1 шт. (около 140 г)

Натуральная арахисовая паста - 20 г

Семена чиа - 10 г (по желанию)

Как приготовить коктейль

Сначала сварите овсяную основу. Насыпьте хлопья в небольшую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите ещё 2–3 минуты, периодически помешивая. Овсянка должна загустеть. Снимите её с плиты и дайте немного остыть.

Подготовьте остальные ингредиенты. Банан очистите и нарежьте кусочками, шпинат промойте. Положите их в чашу блендера. Молодой шпинат практически не перебивает вкус фруктов, зато придаёт напитку характерный зелёный цвет.

Добавьте питьевой скир, арахисовую пасту и семена чиа. Последними отправьте в чашу остывшие овсяные хлопья. Если семян чиа нет, их можно заменить льном.

Взбивайте всё примерно 30 секунд, пока масса не станет однородной. Если напиток получился слишком густым, добавьте немного воды, молока или растительного напитка и ещё раз включите блендер.

Готовый коктейль сразу разлейте по двум стаканам. По желанию можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока: он сделает вкус более освежающим.

Чем можно заменить ингредиенты

Рецепт допускает несколько изменений. Вместо банана подойдёт манго или запечённое тыквенное пюре. Они придадут напитку другую сладость и консистенцию.

Скир можно заменить натуральным йогуртом или молоком с высоким содержанием белка. Вместо арахисовой пасты подойдёт половинка спелого авокадо. В последнем случае коктейль получится особенно нежным и кремовым.

Калорийность и пищевая ценность

Одна порция составляет половину приготовленного объёма.

Калорийность - около 354 ккал.

Белки - 23,4 г.

Углеводы - 46,4 г.

Жиры - 9 г.

Клетчатка - около 7 г.

В 100 г готового напитка содержится примерно 94 ккал. Коктейль подходит для завтрака, когда хочется приготовить что-то сытное, но не тратить много времени на кухне.