Шведские фрикадельки без духовки: весь рецепт в сковороде

Раз в день

Раз в день

Для этой версии сухари заранее размочим в молоке, лук слегка обжарим, а соус приготовим в той же сковороде. Он соберёт мясные соки и получится насыщенным даже без большого набора приправ. Из половины килограмма фарша выйдет 24 фрикадельки, по шесть на порцию; гарнир можно выбрать самый простой.

Глубокая сковорода диаметром 28 см с крышкой, две миски, небольшой поднос, венчик, кухонные весы и термометр с тонким щупом.

Посуда Глубокая сковорода диаметром 28 см с крышкой, две миски, небольшой поднос, венчик, кухонные весы и термометр с тонким щупом.

Как приготовить

ШАГ 1 Размочите сухари в молоке Высыпьте сухари в небольшую миску, влейте молоко и перемешайте. Оставьте на 10 минут. Получится влажная густая масса без сухих участков, которую потом легко распределить в фарше. Пока сухари набухают, займитесь луком. Сам фарш держите в холодильнике: с прохладной смесью проще работать, особенно если в кухне тепло. Сухари впитали молоко и превратились в густую влажную массу.

ШАГ 2 Обжарьте лук и дайте ему остыть Нарежьте лук мелкими кубиками, примерно по 2–3 мм. Растопите в сковороде 10 г сливочного масла и готовьте лук на умеренном огне 5–7 минут. Периодически помешивайте: он должен размягчиться и стать слегка золотистым. Переложите лук на тарелку тонким слоем. Дайте ему остыть хотя бы до едва тёплого состояния, прежде чем соединять с сырым мясом. Тёмные подгоревшие кусочки в фарш не добавляйте. Мелко нарезанный лук размягчился и слегка подрумянился в сливочном масле.

ШАГ 3 Соберите мясную смесь Положите в большую миску фарш, размоченные сухари, остывший лук, яйцо, соль и перец. Смешайте рукой или прочной ложкой, пока ингредиенты не распределятся равномерно. После этого остановитесь: долго вымешивать и отбивать массу не нужно. Смесь получится мягкой и немного липкой. Не пытайтесь сделать её похожей на плотное тесто дополнительной мукой или сухарями. Короткое охлаждение после формовки поможет заготовкам лучше держаться. Фарш смешан с яйцом, набухшими сухарями и остывшим луком.

ШАГ 4 Сформуйте 24 фрикадельки Разделите смесь на 24 порции, примерно по 30–33 г. Слегка смочите ладони водой и скатайте шарики диаметром около 3,5–4 см. Придавайте форму без сильного нажима, чтобы середина не стала слишком плотной. Разложите заготовки на подносе в один слой, накройте и уберите в холодильник на 15 минут. За это время отмерьте продукты для соуса и подготовьте чистую тарелку для обжаренных фрикаделек. Двадцать четыре сырые фрикадельки одинакового размера перед охлаждением.

ШАГ 5 Подрумяньте заготовки в два приёма Протрите сковороду от остатков лука, добавьте половину растительного масла и разогрейте на среднем огне. Выложите 12 фрикаделек с промежутками. Первые полторы-две минуты не двигайте их, затем осторожно переворачивайте, подрумянивая с разных сторон. На одну партию уйдёт около 6–8 минут. Внутри мясо ещё может оставаться сырым: окончательно оно приготовится в соусе. Переложите первую партию на чистую тарелку, добавьте оставшееся масло и обжарьте вторую. Сразу продолжайте рецепт, не оставляя полуготовые фрикадельки на потом. Первая партия фрикаделек подрумянивается в сковороде, пока без соуса.

ШАГ 6 Приготовьте сливочный соус Уберите фрикадельки со сковороды и слейте лишний вытопившийся жир. Коричневый налёт на дне оставьте, а чёрные подгоревшие частицы удалите. На умеренно слабом огне растопите 20 г сливочного масла, всыпьте муку и перемешивайте венчиком 1–2 минуты. Влейте сначала около трети бульона и разотрите смесь до гладкости. Постепенно добавьте остальной бульон, затем сливки, горчицу и соевый соус. Доведите до спокойного кипения, помешивая по дну. Попробуйте и только теперь решите, нужна ли дополнительная соль. В сковороде приготовлен гладкий светло-коричневый сливочный соус.