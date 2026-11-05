Яблочные оладьи без дрожжей: пышные, нежные и с аппетитной золотистой корочкой

Если дома есть несколько яблок, яйца и немного молока, можно приготовить отличный завтрак. Яблочные оладьи получаются пышными, мягкими и с приятной фруктовой кислинкой. Аромат во время жарки такой, что долго ждать завтрака вряд ли получится. В рецепте нет дрожжей и добавленного сахара. Сладость дают сами яблоки, а готовые оладьи можно слегка посыпать сахарной пудрой. На приготовление теста уйдет около 10 минут, еще примерно 20 минут понадобится на жарку.

Ингредиенты

2 средних яйца; Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

250 мл теплого молока;

2 средних яблока (около 400 г);

250 г пшеничной муки;

½ ч. л. пищевой соды без горки;

½ ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л. масла для жарки (рапсового или кокосового);

сахарная пудра для подачи - по желанию.

Для этого рецепта подойдут яблоки с разным вкусом. Сладкие сорта Лигол и Деликатес дадут более мягкий фруктовый оттенок, а Антоновка добавит приятную кислинку.

Как приготовить яблочные оладьи

Сначала разбейте яйца в глубокую миску и влейте теплое молоко. Перемешайте вилкой или миксером на небольшой скорости, чтобы получилась однородная смесь с легкой пенкой.

Добавьте муку, соду и разрыхлитель. Хорошо перемешайте тесто, чтобы в нем не осталось сухих комочков. Удобнее всего сделать это миксером.

Пока тесто немного отдыхает, займитесь яблоками. Очистите их от кожуры и натрите на крупной терке. Мелко измельчать не нужно: небольшие кусочки придадут оладьям сочность и характерный яблочный вкус.

Переложите тертые яблоки в миску с тестом и аккуратно перемешайте столовой ложкой. Масса получится довольно густой. Так и должно быть.

Разогрейте большую сковороду диаметром 26–28 см и добавьте столовую ложку масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя крупные оладьи. На одной сковороде обычно помещаются четыре штуки.

Жарьте на среднем огне примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Когда поверхность станет золотисто-коричневой, можно переворачивать. Во время приготовления оладьи еще немного поднимутся и станут пышнее.

Перед каждой следующей партией добавляйте на сковороду еще по столовой ложке масла. Из указанного количества ингредиентов получится около 16 больших оладий.

С чем подавать яблочные оладьи

Готовые оладьи можно сразу переложить на тарелку и слегка присыпать сахарной пудрой. Хотя яблоки уже придают им сладость, такая добавка делает вкус более выразительным.

Внутри оладьи остаются мягкими и воздушными, а снаружи покрываются аппетитной румяной корочкой. Их приятно подавать теплыми на завтрак или в качестве полдника.

Если понравился этот рецепт, попробуйте приготовить и банановые оладьи всего из двух ингредиентов. Это еще один простой способ сделать вкусный завтрак из фруктов. Приятного аппетита!