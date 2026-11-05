Не жарьте драники по одному: большой картофельный драник в духовке с хрустящей корочкой

Драники хороши всем, кроме одного: пока семья ест первую горячую партию, тот, кто готовит, всё ещё стоит у плиты со сковородой и мечтает когда-нибудь тоже сесть за стол.

Есть способ проще. Вместо десятка маленьких драников можно приготовить один большой картофельный драник в духовке - распределить картофельную массу по противню и позволить духовке сделать основную работу.

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Получается большая золотистая картофельная лепёшка: по краям особенно хрустящая, внутри мягкая. А после духовки её достаточно нарезать квадратами или ломтиками и поставить на стол со сметаной.

Быстрая карточка рецепта

Время подготовки: около 20 минут

Время в духовке: 35–45 минут

Порции: 4–6

Сложность: легко

Способ приготовления: в духовке

Ингредиенты

картофель - 1 кг;

репчатый лук - 1 шт.;

яйца - 2 шт.;

мука или картофельный крахмал - 2 ст. л.;

растительное масло - 4 ст. л.;

соль - 1 ч. л.;

чёрный перец - по вкусу.

Для подачи:

сметана;

свежий укроп или зелёный лук.

Как приготовить большой картофельный драник в духовке

1. Натрите картофель и лук

Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Лук можно натереть туда же - так он равномернее распределится по картофельной массе.

Теперь наступает самый важный момент всего рецепта: картофель нужно очень хорошо отжать.

Переложите его в чистое кухонное полотенце или несколько слоёв марли и выжмите как можно больше жидкости. Не ленитесь: чем меньше воды останется, тем лучше подрумянится драник.

Это очень полезная техническая фотография: читатель сразу поймёт, насколько сильно нужно отжимать картофель.

2. Сделайте картофельную массу

Переложите отжатый картофель с луком в большую миску. Добавьте яйца, муку или крахмал, соль, перец и 2 ст. л. растительного масла.

Хорошо перемешайте. Масса должна быть влажной и липкой, но на дне миски не должно собираться много жидкости.

Если картофель снова успел дать сок, его лучше слить.

3. Разогрейте противень

Разогрейте духовку до 220 °C.

Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте её примерно 1 ст. л. масла. Для более выраженной нижней корочки можно поставить пустой смазанный противень в духовку на несколько минут, чтобы он нагрелся.

Только вынимать его в таком случае нужно осторожно.

4. Сформируйте один большой драник

Выложите картофельную смесь на противень и распределите ровным слоем толщиной примерно 1–1,5 см.

Слишком толстый слой делать не стоит: середина получится мягкой и влажной раньше, чем поверхность успеет хорошо подрумяниться.

Слегка прижмите массу лопаткой и смажьте сверху оставшимся маслом.

5. Запекайте до золотистой корочки

Поставьте противень на средний уровень духовки и готовьте примерно 35–45 минут.

Ориентируйтесь прежде всего на цвет: края должны стать тёмно-золотистыми и хрустящими, а поверхность - хорошо подрумяниться.

Если ваша духовка запекает неравномерно, примерно через 25 минут разверните противень другой стороной.

Переворачивать сам драник не нужно.

Для особенно румяного верха в последние несколько минут можно поднять противень чуть выше, но здесь лучше не отходить далеко от духовки: тонкие картофельные края темнеют довольно быстро.

Как подавать

Дайте большому дранику постоять 3–5 минут, затем нарежьте его квадратами или крупными прямоугольниками.

Подавайте горячим со сметаной и укропом. Можно добавить зелёный лук, чесночный соус или слабосолёную рыбу - тогда простой картофель превращается уже почти в праздничную закуску.

Полезные хитрости

Отжимайте картофель действительно тщательно. Это главный секрет рецепта. Влажный картофель будет скорее тушиться, чем запекаться.

Не делайте слой слишком толстым. Лучше взять противень побольше и распределить картофель тоньше.

Не жалейте немного масла для поверхности. Именно оно помогает получить тот самый эффект жареного драника, хотя сковорода здесь не используется.

Солите непосредственно перед запеканием. Соль быстро вытягивает из сырого картофеля влагу, поэтому после добавления соли лучше не оставлять массу надолго на столе.

Чем можно дополнить большой драник

Базовый рецепт хорош тем, что его легко менять.

С сыром. Добавьте в картофельную массу 80–100 г тёртого твёрдого сыра.

С чесноком. Одного небольшого зубчика вполне достаточно, чтобы аромат стал заметнее.

С беконом. Мелко нарезанный и предварительно слегка обжаренный бекон сделает драник более сытным.

С грибами. Обжаренные шампиньоны лучше положить уже сверху на готовые картофельные кусочки вместе со сметаной.

С копчёной рыбой. Небольшой кусочек лосося или форели, ложка сметаны и укроп превращают картофельный квадрат в красивую закуску для гостей.

Частые ошибки

Драник получился мягким

Скорее всего, в картофеле осталось слишком много жидкости или слой был слишком толстым. В следующий раз сильнее отожмите картофель и распределите массу тоньше.

Верх уже румяный, а середина влажная

Снизьте температуру примерно до 200 °C и подержите драник в духовке ещё несколько минут. Если верх начинает слишком темнеть, его можно неплотно прикрыть фольгой.

Драник прилип к бумаге

Бумагу для выпечки тоже желательно смазывать маслом. После духовки дайте картофелю постоять несколько минут и только потом отделяйте его широкой лопаткой.

Корочка получилась бледной

Причиной обычно становятся лишняя влага, слишком низкая температура или недостаток масла на поверхности. Для хорошей корочки картофелю нужны сухость и достаточно сильный жар.

Можно ли приготовить заранее

Лучше всего большой картофельный драник сразу из духовки. Но остатки можно убрать в холодильник на 1–2 дня.

Разогревать их лучше не в микроволновке, а снова в духовке или на сухой сковороде - тогда корочка частично восстановится.

И, пожалуй, главное достоинство этого рецепта обнаруживается уже за столом. Все кусочки готовы одновременно, сметана стоит рядом, чайник закипел - и человеку, который готовил ужин, не приходится возвращаться к плите жарить «ещё последнюю партию». Иногда именно этого маленького удобства обычным драникам и не хватает.