Апельсиновый эспрессо: необычный кофейный напиток, который удивит с первого глотка

Ингредиенты на 2 порции

Эспрессо - 60 мл (2 порции по 30 мл) Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Апельсиновый сок - 80 мл

Кубики льда - большая горсть

Апельсин - 1–2 дольки для украшения (по желанию)

Для приготовления понадобятся два стакана объемом примерно 180 мл.

Приготовьте кофе

Сварите 60 мл эспрессо из двух порций кофе. Для каждой порции понадобится примерно 8 г свежемолотых зерен. Готовый кофе оставьте остывать, иначе лед быстро растает, а напиток потеряет свою выразительную слоистость. Если хочется получить более легкий вариант с меньшим количеством кофеина, достаточно одной порции эспрессо. Еще один вариант - использовать кофе без кофеина.

Подготовьте стаканы

Возьмите два прозрачных стакана и наполните их кубиками льда примерно наполовину. Добавьте по одной-две дольки апельсина. Они придадут напитку легкий цитрусовый аромат и сделают подачу более эффектной.

Добавьте апельсиновый сок

В каждый стакан налейте по 40 мл апельсинового сока. Подойдет и свежевыжатый, и обычный сок из упаковки. Выбирайте тот вариант, который больше нравится по вкусу.

Влейте эспрессо

Теперь наступает самый интересный момент. Медленно добавьте в каждый стакан по 30 мл остывшего кофе, стараясь лить его так, чтобы слои не смешивались сразу. В результате получится красивый напиток с темной кофейной верхушкой и ярким апельсиновым основанием.

Апельсиновый эспрессо лучше подавать сразу после приготовления. Перед тем как пить, его можно перемешать, чтобы кофе и сок объединились в одном насыщенном вкусе. Приятного аппетита!