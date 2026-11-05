5 ноября 2026, 15:58

Апельсиновый эспрессо: необычный кофейный напиток, который удивит с первого глотка

Апельсиновый эспрессо: необычный кофейный напиток, который удивит с первого глотка

Кофе с апельсиновым соком звучит немного необычно, но это сочетание точно стоит попробовать. Крепкий эспрессо с легкой горчинкой отлично сочетается с цитрусовой свежестью, а лед делает напиток особенно приятным. Получается интересная альтернатива привычному холодному кофе. Готовится все буквально за 10 минут. А выглядит так, будто напиток заказали в модной кофейне. Его можно приготовить для гостей или просто побаловать себя чем-то новым.

Ингредиенты на 2 порции

  • Эспрессо - 60 мл (2 порции по 30 мл)

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  • Апельсиновый сок - 80 мл

  • Кубики льда - большая горсть

  • Апельсин - 1–2 дольки для украшения (по желанию)

Для приготовления понадобятся два стакана объемом примерно 180 мл.

Приготовьте кофе

Сварите 60 мл эспрессо из двух порций кофе. Для каждой порции понадобится примерно 8 г свежемолотых зерен. Готовый кофе оставьте остывать, иначе лед быстро растает, а напиток потеряет свою выразительную слоистость. Если хочется получить более легкий вариант с меньшим количеством кофеина, достаточно одной порции эспрессо. Еще один вариант - использовать кофе без кофеина.

Подготовьте стаканы

Возьмите два прозрачных стакана и наполните их кубиками льда примерно наполовину. Добавьте по одной-две дольки апельсина. Они придадут напитку легкий цитрусовый аромат и сделают подачу более эффектной.

Добавьте апельсиновый сок

В каждый стакан налейте по 40 мл апельсинового сока. Подойдет и свежевыжатый, и обычный сок из упаковки. Выбирайте тот вариант, который больше нравится по вкусу.

Влейте эспрессо

Теперь наступает самый интересный момент. Медленно добавьте в каждый стакан по 30 мл остывшего кофе, стараясь лить его так, чтобы слои не смешивались сразу. В результате получится красивый напиток с темной кофейной верхушкой и ярким апельсиновым основанием.

Апельсиновый эспрессо лучше подавать сразу после приготовления. Перед тем как пить, его можно перемешать, чтобы кофе и сок объединились в одном насыщенном вкусе. Приятного аппетита!

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