Яблоки купаются в карамели, а тесто становится золотистым: рецепт французского пирога

У этого яблочного пирога есть одна хитрость: сначала готовится начинка, а тесто отправляется в форму уже сверху. Яблоки томятся в сливочной карамели с пряностями, затем всё накрывается слоеным тестом и отправляется в духовку. После выпечки пирог переворачивают - и на поверхности оказываются мягкие яблоки в густой золотистой карамели.

Это знаменитый французский тарт Татен, который вполне можно приготовить дома без сложных кондитерских приемов. Готовое слоеное тесто избавляет от лишней возни, а корица и бадьян придают десерту тот самый насыщенный аромат, от которого сразу хочется поставить чайник.

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Какие ингредиенты понадобятся

Рецепт рассчитан на 8 порций.

400 г яблок;

100 г сливочного масла;

100 г сливок;

100 г сахарной пудры;

2 звездочки бадьяна;

2 палочки корицы;

5 горошин душистого перца;

2 пластины слоеного бездрожжевого теста.

Для приготовления удобнее всего использовать сковороду или форму, которую можно ставить и на плиту, и в духовку. Если такой посуды нет, карамель с яблоками можно сделать в обычной сковороде, а затем переложить начинку в форму для запекания.

1. Подготовьте яблоки.

Лучше взять плотные кисло-сладкие сорта: они хорошо держат форму при нагревании и не превращаются в кашу. Очистите плоды от кожуры, удалите сердцевину и разрежьте каждый на четыре части. Мельчить не стоит.

2. Приготовьте карамель.

Насыпьте сахарную пудру в сковороду с толстым дном и поставьте на небольшой огонь. Дождитесь, пока она расплавится и приобретет красивый золотистый оттенок. Здесь важно не отвлекаться: слишком темная карамель начинает горчить.

Постепенно добавьте сливочное масло, постоянно помешивая. Когда оно соединится с сахаром, осторожно влейте слегка подогретые сливки. Масса может активно пузыриться, так что лучше добавлять их небольшими порциями. Перемешайте до однородности.

3. Добавьте яблоки и специи.

Убавьте огонь, положите в карамель корицу, бадьян и душистый перец. Затем отправьте туда яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся сладким соусом.

Прогрейте начинку несколько минут. Полностью размягчать яблоки не нужно: до готовности они дойдут уже в духовке. Если не хочется слишком насыщенного пряного аромата, количество корицы и бадьяна можно немного сократить.

4. Накройте начинку тестом.

Снимите сковороду с огня и распределите яблоки по дну достаточно плотно. После переворачивания именно эта сторона окажется на виду, так что можно сразу подумать о красивой раскладке.

Размороженное слоеное тесто слегка раскатайте и соедините пластины в один пласт, который будет немного больше формы. Накройте им яблоки, а края аккуратно подверните внутрь. Сделайте вилкой несколько небольших проколов, чтобы во время выпечки выходил пар.

5. Испеките пирог.

Разогрейте духовку до 190 градусов и отправьте туда тарт примерно на 30 минут. Тесто должно хорошо подняться и покрыться золотистой корочкой. Если оно начинает слишком быстро темнеть, немного уменьшите температуру.

Как правильно перевернуть пирог

Это самый ответственный момент приготовления. Сразу после духовки за десерт лучше не браться: дайте ему постоять 10–15 минут. За это время начинка немного стабилизируется, а карамель еще не успеет полностью застыть.

Накройте форму большой плоской тарелкой и осторожно переверните. Теперь слоеное тесто окажется снизу, а мягкие яблоки в блестящей сливочной карамели - сверху.

Если несколько кусочков начинки останутся прилипшими ко дну формы, просто аккуратно верните их на место. В результате получится красивый французский десерт с нежной фруктовой серединой и хрустящей основой. И обычная шарлотка на какое-то время может подождать.