4 ноября 2026, 09:54

Суп из рыбных консервов будет готов за 25 минут: рыбу добавляю в самом конце

Суп из рыбных консервов будет готов за 25 минут: рыбу добавляю в самом конце

Когда нужен горячий домашний обед без долгого бульона, выручает обычная банка рыбных консервов. Картофель делает суп сытным, морковь и лук дают мягкий овощной вкус, а вся кастрюля готовится примерно за 25 минут.

Главный приём - не варить готовую рыбу вместе с картофелем. Добавьте крупные кусочки лишь в самом конце: они сохранят форму, а бульон останется прозрачнее и не получит резкого «переваренного» запаха.

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Время приготовления: около 25 минут
Порции: 4
Посуда: кастрюля объёмом 2,5–3 л

Ингредиенты

  • рыбные консервы в собственном соку - 1 банка массой 230–250 г, примерно 160–180 г рыбы без заливки;
  • картофель - 400 г;
  • морковь - 1 средняя, около 120 г;
  • репчатый лук - 1 небольшая луковица, около 100 г;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • вода - 1,5 л;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • соль - около ½ ч. л., затем по вкусу;
  • чёрный молотый перец - по вкусу.

Подойдут сайра, сардины или скумбрия в собственном соку. Выбирайте один вид рыбы без томатного соуса: так вкус получится спокойным и домашним. Заливку из банки не выливайте - небольшое количество усилит бульон без отдельного рыбного отвара.

Приготовление пошагово с фото

Шаг 1. Подготовьте овощи и консервы

Картофель очистите и нарежьте кубиками примерно по 1,5 см. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте мелкими кубиками. Откройте банку, проверьте запах и вид содержимого, затем переложите рыбу на тарелку. Разделите крупные куски вилкой на 2–3 части, не разминая их в кашу. Заливку сохраните отдельно.

Не используйте банку, если она вздута, протекает, сильно проржавела или глубоко повреждена у шва. Содержимое подозрительной упаковки не нужно пробовать.

Нарезанные картофель, морковь и лук рядом с открытой банкой рыбных консервов

Шаг 2. Размягчите лук и морковь

В кастрюле объёмом 2,5–3 л разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте лук и морковь. Готовьте 4–5 минут, часто помешивая, пока лук не станет полупрозрачным, а морковь - мягче. Сильная румяная корочка здесь не нужна: она сделает лёгкий суп тяжелее и темнее.

Если консервы оказались в масле, а не в собственном соку, используйте для овощей 1 ст. л. масла из банки и не добавляйте отдельное растительное масло.

Лук и морковь размягчаются в светлой кастрюле на рабочей поверхности

Шаг 3. Сварите картофель

Влейте в кастрюлю 1,5 л воды, положите лавровый лист и добавьте ½ ч. л. соли. Доведите до кипения. Всыпьте картофель, снова дождитесь спокойного кипения и готовьте без сильного бурления 10–12 минут.

Проверьте самый крупный кубик ножом: лезвие должно входить легко, но картофель ещё не должен распадаться. Если сорт плотный, дайте ему ещё 2–3 минуты до добавления рыбы.

Кубики картофеля варятся с морковью и лавровым листом в светлой кастрюле

Шаг 4. Добавьте заливку

Влейте в суп жидкость из банки. Если она кажется слишком солёной или имеет очень насыщенный вкус, начните с 2–3 ст. л. Перемешайте и попробуйте бульон. Только после этого решайте, нужна ли оставшаяся соль: её количество сильно зависит от конкретных консервов.

Шаг 5. Прогрейте рыбу в самом конце

Аккуратно опустите крупные кусочки рыбы в суп. Уменьшите нагрев до слабого и прогревайте 2–3 минуты без бурного кипения. Ложкой мешайте не больше одного раза, чтобы рыба не раскрошилась. Добавьте чёрный перец и снимите кастрюлю с плиты.

Крупные кусочки консервированной рыбы добавляют в картофельный суп в конце приготовления

Шаг 6. Дайте супу постоять

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5 минут. За это время вкус станет ровнее, а кусочки рыбы успеют прогреться в горячем бульоне, не превращаясь в мелкую крошку. Удалите лавровый лист, ещё раз проверьте соль и разлейте суп по тарелкам.

Что важно

Не пытайтесь сделать суп насыщеннее долгой варкой консервированной рыбы: она уже полностью готова. Сильное кипение разрушает кусочки, а вкус становится резче. Насыщенность лучше регулировать заливкой из банки и коротким отдыхом под крышкой.

Для более густого варианта разомните о стенку кастрюли несколько готовых кубиков картофеля перед добавлением рыбы. Новые продукты не понадобятся, а бульон станет чуть плотнее.

Остатки переложите в неглубокую закрытую ёмкость и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней. Разогревайте только нужную порцию до равномерно горячего состояния, примерно до 74 °C.

Подавайте суп сразу после короткого отдыха: в тарелке останутся мягкий картофель, сладковатая морковь и заметные кусочки рыбы - простой горячий обед без отдельного бульона и долгого стояния у плиты.

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