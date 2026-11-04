Протеиновые булочки за 20 минут в аэрогриле: простой рецепт без дрожжей

Домашний хлеб вполне можно приготовить без дрожжей, долгого ожидания и сложных манипуляций с тестом. Эти небольшие творожные булочки как раз из такой категории: смешали ингредиенты, сформировали четыре заготовки и отправили их в аэрогриль. Уже через 18 минут на столе будет свежая выпечка с румяной корочкой.

В основе рецепта - творог с высоким содержанием белка, пшеничная мука и яйцо. Семечки подсолнечника добавляют приятный хруст, а разрыхлитель помогает тесту подняться без дрожжей. Получаются сытные булочки, которые отлично подходят для завтрака или перекуса.

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Ингредиенты

На 4 булочки понадобится:

Пшеничная мука - 200 г

Творог с высоким содержанием белка - 200 г

Яйцо среднего размера - 1 шт. (примерно 55 г без скорлупы)

Соль - 1/2 ч. л. без горки

Разрыхлитель - 1 ч. л. без горки

Растительное или оливковое масло - 1 ст. л. (по желанию)

Семечки подсолнечника - 10 г

В 100 г готовых булочек содержится примерно 264 ккал, 13 г белка, 35 г углеводов и 8 г жиров. Одна булочка весом около 110 г даст приблизительно 290 ккал и 14 г белка. Значения ориентировочные и могут меняться в зависимости от размера выпечки и потери влаги при приготовлении.

Подготовьте сухие ингредиенты

В глубокой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Удобнее всего сделать это венчиком, чтобы компоненты распределились равномерно. Вместо обычной пшеничной муки можно взять кондитерскую или светлую спельтовую в том же количестве.

Если хочется немного изменить вкус, добавьте в сухую смесь чайную ложку орегано или прованских трав. Получится более ароматная выпечка. Соль лучше не увеличивать, если творог уже достаточно соленый.

Добавьте творог и яйцо

Переложите в миску творог вместе с жидкостью, которая есть в упаковке. Разбейте яйцо и добавьте столовую ложку масла, если решили его использовать. Семечки пока отложите: они понадобятся для украшения.

Для рецепта подойдет и обычный натуральный зернистый творог, в том числе с пониженной жирностью. Главное - выбирать продукт без добавок и ароматизаторов. Учитывайте, что количество влаги в разных видах творога отличается, а значит, тесто может получиться чуть более или менее густым.

Замесите тесто

Перемешайте все ингредиенты руками. Долго вымешивать массу не нужно: достаточно добиться однородной густой консистенции. Небольшие творожные крупинки можно оставить, они не помешают.

Теперь вымойте руки и слегка смочите их водой. Соберите тесто в шар, переложите на доску, немного приплюсните и разделите ножом на четыре примерно одинаковые части.

Важный момент: не спешите подсыпать муку, даже если масса липнет к пальцам. Влажными руками с ней гораздо проще работать, а лишняя мука может сделать готовые булочки слишком плотными.

Сформируйте булочки

Смоченными руками придайте четырем кусочкам теста округлую или слегка продолговатую форму. Выложите заготовки на пергамент, подходящий по размеру к корзине аэрогриля. Между ними оставьте свободное пространство, поскольку во время выпечки булочки увеличатся.

Для красивой румяной поверхности можно использовать немного оставшегося желтка. Отложите его заранее, смешайте с несколькими каплями воды и тонко смажьте верхушки. Затем распределите семечки подсолнечника и слегка прижмите их к тесту.

Вместо подсолнечных семечек подойдут тыквенные, кунжут или мак. Можно даже смешать несколько видов.

Выпекайте в аэрогриле

Установите температуру 190 °C и готовьте булочки примерно 18 минут. Время зависит от модели прибора, размера заготовок и интенсивности циркуляции воздуха. Первую проверку лучше провести через 15 минут.

Ориентируйтесь на золотисто-коричневую корочку, но не полагайтесь только на ее цвет. Внутри булочки тоже должны пропечься. Если верхушки темнеют слишком быстро, немного уменьшите температуру и продолжайте приготовление.

Когда выпечка будет готова, сразу переложите ее на решетку. Так под булочками не соберется лишняя влага, а корочка останется приятной на ощупь.

Не торопитесь разрезать их горячими. После остывания мякиш станет плотнее, и булочки будет гораздо удобнее нарезать.

С чем подавать и как хранить

Такая выпечка хорошо сочетается с самыми разными добавками. Можно намазать булочку сливочным маслом, творожным сыром или хумусом, положить сверху яйцо, сыр или свежие овощи. Подойдут они и к салату на ужин.

Лучше всего съесть булочки в день приготовления. Но если осталось несколько штук, полностью остудите их, положите в герметичный контейнер и уберите в холодильник. Там выпечка может храниться 2–3 дня.

Перед подачей слегка сбрызните корочку водой и прогрейте булочку в аэрогриле при 150–160 °C в течение 3–5 минут. Для более длительного хранения выпечку можно заморозить, предварительно полностью остудив и упаковав каждую булочку отдельно.

Небольшое замечание: при использовании пергамента обязательно учитывайте инструкцию к аэрогрилю. Бумага не должна перекрывать циркуляцию воздуха или оставаться незакрепленной рядом с нагревательным элементом.