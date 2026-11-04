Этот вирусный лайфхак с йогуртом из двух ингредиентов - идеальный завтрак для любителей чая.

Кремообразный, с приятной кислинкой и подходящий как для сладкого, так и для соленого вкуса, йогурт - невероятно универсальный ингредиент. И это еще мягко сказано: его употребляют во многих культурах в самых разных блюдах уже тысячи лет. Эта универсальность в сочетании с высоким содержанием белка сделала его любимцем социальных сетей.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Учитывая, что некоторые (хотя и далеко не все) интернет-изобретения в области йогурта восхитительны, я не жалуюсь. Появилась новая техника превращения йогурта в ароматную пасту, которая может пополнить ряд трендов, которые стоит регулярно воспроизводить дома. И она идеально подходит для любителей чая.

#yogurt #thickyogurt #viralrecipe #recipehack ♬ Teacup After Rain - Bike Bell Whisper @eatsbyrachel I tried the viral earl grey spreadable yogurt trend and wdym it tastes like a london fog?! Save this recipe and try it out yourself 👇 Ingredients: • 2 bags Earl Grey tea @Bigelow Tea • 16 oz tub plain yogurt • Honey • Toast Recipe: 1. Mix the Earl Grey tea into the yogurt until thoroughly combined and smooth. 2. For a thicker, more spreadable texture, cover with a paper towel and secure with rubber bands. Suspend in a bowl and let strain in the fridge overnight for an extra thick texture. 3. Spread onto toast and drizzle generously with honey. #earlgrey

Этот лайфхак, иногда описываемый как «густой йогурт с чаем Эрл Грей», начал появляться в лентах TikTok в сентябре и октябре. Он позволяет получить более густой и насыщенный йогурт с добавлением чая Эрл Грей, который легко намазывается на тосты. Он сливочный, с легкой горчинкой и раскрывает цветочные и цитрусовые нотки чая в новом формате.

Чтобы попробовать йогурт с чаем Эрл Грей, вам понадобится большая банка йогурта и немного чая Эрл Грей. (Чай в пакетике тоже отлично подойдет! Разрежьте его, чтобы увидеть рассыпные листья.) Используйте более густой йогурт, например, греческий или исландский скир, и выберите вкус, который хорошо сочетается с чаем. Чаще всего используется обычный йогурт, но ванильный или цитрусовый вкус тоже отлично подойдут.

Количество йогурта и чая можно регулировать в зависимости от желаемого количества. Обычно для большой порции йогурта используют два чайных пакетика - примерно две чайные ложки. Для одной порции йогурта достаточно от ½ до 1 чайной ложки чая.

Всыпьте рассыпной чай прямо в йогурт и перемешайте. После того, как чай равномерно распределится, накройте контейнер с йогуртом бумажным полотенцем и закрепите резинкой. Переверните контейнер вверх дном в миску и поставьте в холодильник на ночь. Это даст чайным листьям время размягчиться, впитать влагу и, что более важно, позволит стечь излишкам сыворотки. В результате получится более густой и легко намазываемый йогурт.

#EarlGreyYoghurtToast #sgfoodie #FoodRecipes #easyrecipes ♬ last sip - Malia B. @esyfilms Can one tea bag change your toast? Try this Earl Grey yoghurt toast. ⸻ Earl Grey yoghurt toast starts with tea leaves stirred straight into Greek yoghurt, then strained overnight in the fridge. I expected it to taste sour, but the Earl Grey was incredibly fragrant and it tasted less sour than I’d expected. 📍Ingredients: • 1 tub Greek yoghurt, 400–500g • 1 Earl Grey tea bag • Bread, for serving • Honey, for drizzling Instructions: 1. Open the Earl Grey tea bag and stir the leaves straight into the yoghurt. 2. Secure clean cheesecloth over the tub’s opening. 3. Turn the tub upside down and support it over a bowl, leaving a gap underneath so the liquid can drain away. 4. Leave it in the fridge overnight to strain and thicken. 5. The next day, turn the tub upright and remove the cheesecloth. 6. Spread the yoghurt over bread and drizzle honey on top. Mine was still a little loose, but it spread so easily. With the fragrant tea and honey, this Earl Grey yoghurt toast tasted almost luxurious. Save the recipe and start the yoghurt tonight for tomorrow’s toast. ⸻ #esyfilms

Если вы используете обычный йогурт, то можете заметить, что ваша намазка получается немного горьковатой. Для меня, человека, который не любит слишком сладкое, это плюс! Но если вам кажется, что она слишком горькая или имеет землистый привкус, просто намажьте йогурт на тост и полейте сверху медом. С кремовой основой, вкусом чая Эрл Грей и щепоткой меда ваш тост будет напоминать коктейль «Лондонский туман».

Один из распространенных вопросов от пользователей социальных сетей - имеет ли йогурт с чаем Эрл Грей зернистую текстуру. Если вы когда-либо ели выпечку, например, кекс с чаем Эрл Грей, то, вероятно, знаете, что рассыпной чай в блюде очень вкусный и не ощущается на языке. Кроме того, если оставить чай в йогурте на ночь, это поможет размягчить сухие листья.

Если вы хотите немного смягчить вкус чая или насладиться этим рецептом в классическом варианте йогурта, можете смело пропустить процесс процеживания. Добавьте рассыпной чай в йогурт, оставьте на ночь в холодильнике для настаивания, а затем подавайте со свежими фруктами и гранолой. Вы по-прежнему будете наслаждаться землистым, уютным вкусом чая Эрл Грей на завтрак - идеальный способ проснуться осенним утром.