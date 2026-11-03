«Пицца без теста» из фасоли: простой ужин с томатами и сыром за полчаса

Иногда вечером хочется чего-нибудь горячего, сырного и уютного, но идея замешивать тесто или заказывать очередную пиццу уже не вдохновляет. Вот тут и пригодится необычный рецепт, который стал популярным в соцсетях: pizza beans - фасоль, запечённая в томатном соусе под сырной корочкой.

По вкусу здесь действительно есть что-то от пиццы: томаты, чеснок, орегано, тягучая моцарелла. Только вместо теста - белая фасоль. Получается сытный домашний ужин из доступных продуктов, причём большую часть работы за вас сделает духовка.

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И ещё один плюс: понадобится всего одна форма или сковорода, а значит, после ужина не придётся смотреть на гору посуды.

Быстрая карточка рецепта

Время приготовления: около 30–35 минут

Активное время: 10–15 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Способ приготовления: в духовке или на сковороде

Ингредиенты

белая консервированная фасоль - 2 банки по 400 г;

томаты в собственном соку - 400 г;

моцарелла - 200 г;

репчатый лук - 1 небольшая шт.;

чеснок - 2–3 зубчика;

оливковое или другое растительное масло - 1 ст. л.;

сушёный орегано - 1 ч. л.;

сушёный базилик - ½ ч. л.;

соль - по вкусу;

чёрный перец - по вкусу;

свежий базилик или петрушка - для подачи.

По желанию: хлопья чили, сладкий перец, несколько кружочков пепперони или другой колбасы, немного тёртого пармезана.

Как приготовить «пиццу без теста» пошагово

1. Подготовьте фасоль

Откиньте консервированную фасоль на дуршлаг, хорошо слейте жидкость и быстро промойте её холодной водой.

Оставьте на несколько минут в дуршлаге. Лишняя вода нам не нужна: одна из немногих вещей, способных испортить это блюдо, - слишком жидкий соус.

2. Сделайте быстрый томатный соус

Разогрейте масло в жаропрочной сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук 3–4 минуты, пока он не станет мягким.

Добавьте чеснок и готовьте ещё около 30 секунд. Затем положите томаты, орегано и базилик, посолите и поперчите.

Если томаты целые, слегка разомните их ложкой.

3. Дайте соусу немного загустеть

Готовьте томаты без крышки примерно 5–7 минут на среднем огне.

Этот короткий этап лучше не пропускать. Соус должен стать заметно гуще: фасоль практически не впитывает жидкость при запекании, поэтому слишком водянистые томаты превратят будущую «пиццу» в суп.

Есть простой ориентир: проведите лопаткой по дну сковороды. Если дорожка на секунду остаётся видимой, можно двигаться дальше.

4. Добавьте фасоль

Всыпьте фасоль в томатный соус и аккуратно перемешайте. Прогрейте всё вместе ещё 2–3 минуты.

Попробуйте соус именно сейчас. При необходимости добавьте соль, перец, орегано или щепотку хлопьев чили.

5. Добавьте сыр

Моцареллу нарежьте или просто разорвите руками на небольшие кусочки и распределите по поверхности фасоли.

Если хочется более выраженной золотистой корочки, сверху можно добавить 2–3 ст. л. тёртого пармезана или другого твёрдого сыра.

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6. Запекайте до сырной корочки

Поставьте сковороду в разогретую до 200 °C духовку примерно на 10–15 минут.

Сыр должен полностью расплавиться, а по краям появиться лёгкая золотистая корочка. Если духовка позволяет, в самом конце можно включить верхний нагрев на 1–2 минуты, но далеко от духовки лучше не отходить: между «красиво подрумянилось» и «кажется, мы перестарались» иногда проходит удивительно мало времени.

Дайте готовому блюду постоять 5 минут и посыпьте свежим базиликом или петрушкой.

Как приготовить pizza beans без духовки

Духовка для этого блюда совсем не обязательна.

Приготовьте томатный соус в глубокой сковороде, как описано выше, добавьте фасоль и хорошо прогрейте. Затем распределите сверху моцареллу, уменьшите огонь до слабого и накройте сковороду крышкой.

Готовьте примерно 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Корочка получится не такой румяной, как в духовке, зато весь ужин действительно готовится в одной сковороде.

Как сделать соус густым, а не водянистым

Здесь работают три простых правила.

Хорошо сливайте фасоль. Жидкость из банки в этом рецепте не нужна.

Не отправляйте томаты сразу в духовку. Сначала дайте им покипеть 5–7 минут без крышки.

Слейте лишний сок с томатов, если его очень много. Особенно это касается консервированных целых помидоров. Лучше оставить немного жидкости в банке, чем потом пытаться спасать фасоль, плавающую в томатном бульоне.

Что можно добавить

Базовый рецепт хорош тем, что его легко менять под содержимое холодильника.

Со сладким перцем. Нарежьте половину перца кубиками и обжарьте вместе с луком.

С грибами. Добавьте 150–200 г шампиньонов. Сначала хорошо обжарьте их, чтобы выпарилась лишняя жидкость.

С пепперони или колбасой. Несколько тонких ломтиков сверху сделают сходство с пиццей ещё убедительнее.

Острая версия. Добавьте хлопья чили или немного острого соуса.

Больше овощей. Подойдут шпинат, кабачок или небольшое количество брокколи. Только овощи, которые дают много воды, лучше предварительно обжарить.

С чем подавать

Самый простой вариант - поджаренный хлеб. Им удобно собирать со сковороды густой томатный соус и расплавленный сыр.

Для более лёгкого ужина рядом можно поставить зелёный салат с простой заправкой из масла и лимонного сока.

А если готовите на компанию, поставьте горячую сковороду в центр стола, добавьте миску салата и тарелку хрустящих тостов. Каждый сможет собрать себе ужин самостоятельно.

Частые ошибки

Блюдо получилось слишком жидким.

Скорее всего, в соус попало слишком много жидкости из фасоли или томатов. В следующий раз хорошо обсушите фасоль и предварительно уварите томаты.

Моцарелла дала много воды.

Так бывает со свежей моцареллой в рассоле. После нарезки положите её на бумажное полотенце на несколько минут. Можно также использовать моцареллу для пиццы - она обычно суше.

Фасоль превратилась в кашу.

Не перемешивайте её слишком активно. Консервированная фасоль уже полностью готова, поэтому достаточно аккуратно соединить её с соусом и прогреть.

Сыр расплавился, но не подрумянился.

Поставьте блюдо на минуту-другую под верхний нагрев духовки. Только следите за ним постоянно.

Можно ли приготовить заранее

Томатный соус с фасолью можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух дней.

Перед ужином останется переложить всё в форму, добавить моцареллу и отправить в духовку.

Готовое блюдо тоже хорошо разогревается. Лучше делать это в духовке или на сковороде под крышкой: сыр снова станет мягким, а соус прогреется равномерно.

Почему этот рецепт стоит сохранить

У «пиццы без теста» есть редкое для интернет-трендов достоинство: её хочется приготовить не только ради любопытства.

Фасоль недорогая и сытная, банки томатов спокойно ждут своего часа в шкафу, а сыр превращает всё это в тот самый горячий домашний ужин, ради которого не нужно проводить половину вечера у плиты.

Пока сковорода стоит в духовке, останется только поджарить несколько ломтиков хлеба и решить, что сегодня важнее - хороший фильм или возможность взять добавку первой.