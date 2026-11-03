Грибной суп с лапшой и сливками: осенний рецепт, который хочется повторять

У грибного супа есть одна особенность: даже без мяса он получается насыщенным, ароматным и по-настоящему сытным. А если добавить сливки и немного макарон, привычное первое блюдо превратится в густой суп с нежной текстурой и выразительным вкусом лесных грибов. Для приготовления подойдут свежие или замороженные белые грибы, боровики и другие лесные грибы. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а основную работу сделает одна кастрюля.

Ингредиенты

На 2 литра супа и примерно 320 г готовой пасты:

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Лесные грибы - 600 г;

Бульон (овощной, куриный или говяжий) - 1 л;

Лук - 300 г;

Топленое сливочное масло - 50 г;

Пшеничная или овсяная мука - 15 г;

Сливки жирностью 30% - 150 мл;

Свежевыжатый лимонный сок - 2 ст. ложки;

Соль и молотый перец - по ½ ч. ложки;

Свежая петрушка - 2 горсти;

Сухие макароны - 150 г.

Как приготовить грибной суп с лапшой

1. Обжарьте лук

Растопите сливочное масло в большой кастрюле с толстым дном. Очистите лук, нарежьте небольшими кубиками и отправьте в кастрюлю. Обжаривайте на слабом огне 5–8 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.

Вместо обычного лука можно взять такое же количество светлой части лука-порея. Если сливочного масла нет под рукой, его допустимо заменить рафинированным растительным.

2. Добавьте грибы

Очистите 600 г свежих лесных грибов от остатков земли и лесного мусора. Старайтесь не промывать их без необходимости: если загрязнения сильные, быстро ополосните холодной водой и нарежьте на небольшие кусочки.

Замороженные грибы достаточно разморозить и нарезать. Переложите их к луку, добавьте соль и перец, перемешайте и готовьте без крышки на слабом огне 15–20 минут.

3. Добавьте петрушку и лимонный сок

Мелко нарежьте свежую петрушку и отправьте ее в кастрюлю вместе с двумя столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 2 минуты.

Лимон здесь нужен для небольшого акцента: он помогает сбалансировать насыщенный грибной вкус. Лучше использовать именно свежий сок, а не бутилированный - его кислотность может заметно отличаться.

4. Приготовьте сливочную основу

Подогрейте литр бульона. Можно взять овощной, куриный или говяжий - каждый вариант немного изменит вкус готового супа.

В отдельной миске смешайте сливки с мукой. Постепенно добавьте несколько ложек горячего бульона, постоянно размешивая смесь, чтобы не появились комочки. Затем влейте ее в кастрюлю вместе с оставшимся бульоном.

Помешивая, прогрейте суп до легкого загустения. Оставьте на слабом огне еще на 2–3 минуты.

5. Отварите макароны и подавайте суп

В отдельной кастрюле доведите до кипения около 900 мл воды. Добавьте чайную ложку соли без горки и 150 г сухих макарон. Варите до готовности согласно инструкции на упаковке, затем откиньте на дуршлаг.

Перед подачей попробуйте суп и при необходимости добавьте еще немного соли или перца. Разложите макароны по тарелкам, залейте горячим грибным супом и украсьте свежей петрушкой.

Как хранить грибной суп

Готовый суп можно держать в холодильнике 3–4 дня в закрытой кастрюле или герметичном контейнере. Но есть один важный нюанс: макароны лучше хранить отдельно.

Если оставить пасту в супе, она постепенно впитает жидкость, разбухнет и потеряет приятную текстуру. При разогревании достаточно соединить нужную порцию макарон с горячим супом непосредственно в тарелке.

Приятного аппетита!