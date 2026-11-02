2 ноября 2026, 13:58

Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Иногда для вкусной закуски не нужны дорогие продукты и сложные рецепты. Достаточно нескольких спелых помидоров, творожного сыра, немного чеснока и зелени - и на столе появляется блюдо, которое выглядит гораздо интереснее затраченных усилий. Запеченные помидоры получаются сочными и мягкими, а сырная начинка добавляет им нежности. Особую роль играет верхний слой из панировочных сухарей: в духовке он становится золотистым и приятно похрустывает.

Что понадобится

  • 4 крупных плотных помидора;

    google news Подпишитесь на нас в Google
    Подписка на Рецепты

    Получайте новые рецепты на почту

  • 150 г творожного сыра;

  • 1 зубчик чеснока;

  • небольшой пучок зелени;

  • 3 ст. л. панировочных сухарей;

  • 1–2 ст. л. оливкового масла;

  • соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить

Помидоры разрежьте пополам. Если внутри слишком много мякоти, аккуратно удалите часть ложкой, чтобы освободить место для начинки.

Творожный сыр переложите в миску, добавьте мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной массы.

Наполните половинки помидоров получившейся смесью. Сверху распределите панировочные сухари и слегка сбрызните оливковым маслом.

Отправьте закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут. За это время помидоры станут мягкими, сырная начинка прогреется, а сухари покроются аппетитной золотистой корочкой.

Подавать блюдо лучше теплым. Оно подойдет для легкого ужина, перекуса или небольшого домашнего застолья, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних затрат.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Гороскоп Таро на 3 ноября: Овны окажутся в центре внимания, а Раки узнают,…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Украсть «Мону Лизу» и отомстить директору: 5 киноновинок о людях, которые…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Змея замечает место для торга: 4 знака, которым 3 ноября удастся получить…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Весы, Скорпионы, Козероги и Львы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 3…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Тест на характер: выберите одну из 9 печатных машинок и узнайте, каким вас…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

7 оттенков макияжа на ноябрь, которые освежают лицо и помогают выглядеть…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Козероги, Стрельцы, Близнецы и Овны в ультракоротком гороскопе на вторник…
Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Яйца не растекутся по сковороде: сначала запечатываю дно колец белком