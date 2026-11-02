Закуска из помидоров исчезает первой: смешиваю творожный сыр с зеленью и отправляю в духовку

Иногда для вкусной закуски не нужны дорогие продукты и сложные рецепты. Достаточно нескольких спелых помидоров, творожного сыра, немного чеснока и зелени - и на столе появляется блюдо, которое выглядит гораздо интереснее затраченных усилий. Запеченные помидоры получаются сочными и мягкими, а сырная начинка добавляет им нежности. Особую роль играет верхний слой из панировочных сухарей: в духовке он становится золотистым и приятно похрустывает.

Что понадобится

4 крупных плотных помидора; Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

150 г творожного сыра;

1 зубчик чеснока;

небольшой пучок зелени;

3 ст. л. панировочных сухарей;

1–2 ст. л. оливкового масла;

соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить

Помидоры разрежьте пополам. Если внутри слишком много мякоти, аккуратно удалите часть ложкой, чтобы освободить место для начинки.

Творожный сыр переложите в миску, добавьте мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной массы.

Наполните половинки помидоров получившейся смесью. Сверху распределите панировочные сухари и слегка сбрызните оливковым маслом.

Отправьте закуску в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут. За это время помидоры станут мягкими, сырная начинка прогреется, а сухари покроются аппетитной золотистой корочкой.

Подавать блюдо лучше теплым. Оно подойдет для легкого ужина, перекуса или небольшого домашнего застолья, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних затрат.