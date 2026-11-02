Яйца не растекутся по сковороде: сначала запечатываю дно колец белком

Яркие кольца сладкого перца превращают обычную яичницу в аккуратный горячий завтрак. Внутри остаётся нежное яйцо под сыром, а перец успевает стать мягче, но сохраняет форму.

Главная хитрость занимает меньше минуты: сначала пустите по внутреннему краю кольца немного белка и дайте ему схватиться. Он закроет мелкие щели между перцем и сковородой, поэтому остальное яйцо не убежит наружу.

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Время приготовления: 17 минут

Порции: 2

Посуда: сковорода диаметром 26–28 см с крышкой

Ингредиенты

крупный сладкий перец с ровными стенками - 2 шт.;

яйца категории M - 4 шт.;

полутвёрдый сыр - 60 г;

растительное масло без запаха - 2 ч. л. (10 мл);

укроп - 8 г;

соль - 1/3 ч. л. или по вкусу;

чёрный перец - 1/4 ч. л. или по вкусу.

Лучше взять два широких перца примерно одинакового диаметра. Из средней части каждого получится по два устойчивых кольца высотой 1,5–2 см. Яйца категории M удобнее крупных: белок помещается внутри и не переливается через край.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте перец и сыр

Вымойте и обсушите перцы. Срежьте верхушки, удалите семена и белые перегородки. Из ровной средней части нарежьте четыре кольца высотой 1,5–2 см. Слишком тонкие полоски быстро размягчатся и перестанут удерживать яйцо.

Оставшиеся верхушки и неровные края нарежьте небольшими кубиками: они приготовятся рядом с кольцами и не пропадут. Сыр натрите крупно, укроп мелко порубите.

2. Подрумяньте кольца с одной стороны

Разогрейте сковороду диаметром 26–28 см на среднем огне около минуты. Влейте масло и распределите его тонким слоем. Выложите кольца перца и нарезанные обрезки.

Готовьте 2 минуты без крышки, пока нижний срез слегка не подрумянится. Переверните кольца. Плоской лопаткой мягко прижмите каждое к дну на 15–20 секунд: нагретый перец станет податливее, а крупные щели уменьшатся.

3. Запечатайте дно белком

Разбейте первое яйцо в небольшую чашку, не повреждая желток. Чайной ложкой наберите немного белка и пустите его тонкой полосой по внутреннему краю одного кольца. Не нужно закрывать всё дно: важно заполнить только зазоры между перцем и сковородой.

Подождите 20–30 секунд, пока белок побелеет и закрепится. Так же подготовьте остальные кольца, разбивая каждое яйцо в отдельную чашку. Если одно яйцо окажется несвежим или желток повредится, остальные не пострадают.

4. Добавьте яйца и готовьте под крышкой

Осторожно сдвиньте желток из чашки в центр кольца, затем влейте оставшийся белок. Если яйцо всё же слишком крупное, оставьте в чашке 1–2 ч. л. белка, а не переполняйте кольцо.

Уменьшите огонь до слабого. Посолите и поперчите яйца, накройте сковороду крышкой. Готовьте 4–5 минут. Под крышкой верх схватывается быстрее, а низ не успевает подгореть.

5. Добавьте сыр

Когда белок станет почти непрозрачным, распределите сыр вокруг желтков. Не насыпайте его высокой горкой: тонкий слой расплавится за 1–2 минуты и не задержит приготовление яйца.

Снова накройте сковороду. Держите на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится, а на белке не останется прозрачных участков. Обрезки перца перемешайте и снимите, когда они станут мягкими с лёгкой румяностью.

6. Проверьте готовность и подавайте

Слегка качните сковороду: готовый белок не должен дрожать или выглядеть водянистым. Для безопасного полностью приготовленного блюда середина яйца должна достичь 71 °C; без термометра ориентируйтесь на плотный белок и загустевший желток без сырой блестящей поверхности.

Снимайте кольца широкой лопаткой, поддерживая их снизу. Посыпьте укропом и сразу подавайте вместе с обжаренными кусочками перца. Рядом хорошо смотрится ломтик хлеба или простой салат из огурца.

Что важно

Кольца должны лежать на сковороде устойчиво. Если перец сильно изогнут, подрежьте самый выступающий участок острым ножом, но не делайте стенку ниже 1,5 см. Небольшая утечка белка не испортит блюдо: дайте ей схватиться и отделите лишний край лопаткой перед подачей.

Не усиливайте огонь, чтобы ускорить завтрак. На сильном нагреве перец и нижняя часть яйца подгорят раньше, чем схватится верх. Если крышка собирает много конденсата, снимайте её горизонтально, чтобы капли не попали на яйца.

Лучше готовить столько порций, сколько съедите сразу. Остатки уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа и храните в закрытом контейнере не более 3–4 дней; разогревайте до равномерно горячего состояния.

Яркий перец остаётся чуть сладким, расплавленный сыр делает завтрак сытнее, а белковая «печать» помогает сохранить аккуратную форму без специальных колец и формочек.