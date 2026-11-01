Салат за 7 минут без варки и жарки: копчёная курица, сыр и морковь творят чудеса

Иногда для вкусного салата не нужны ни кастрюли, ни сковородки, ни долгие приготовления. Достаточно нескольких привычных продуктов, чтобы за считаные минуты получить сытное блюдо с насыщенным вкусом и приятным хрустом. Этот рецепт как раз из таких. Главную роль здесь играет копчёная курица. Она придаёт салату аппетитный аромат, сыр добавляет нежности, а свежий огурец и сырая морковь делают текстуру более интересной. Сладкая кукуруза завершает сочетание и добавляет лёгкую сочность.

Особенно удобно, что все ингредиенты уже готовы к употреблению. Ничего не нужно варить или обжаривать - достаточно нарезать продукты, смешать их и заправить.

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Ингредиенты

Копчёная курица - 100 г

Твёрдый сыр - 150 г

Свежий огурец - 1 шт.

Сырая морковь - 1 шт.

Консервированная кукуруза - 1 банка

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Как приготовить

Копчёную курицу, сыр и огурец нарежьте тонкой соломкой. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке или нарежьте такими же тонкими полосками. Кукурузу откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Переложите всё в глубокую миску и аккуратно перемешайте. Добавьте майонез и попробуйте салат перед тем, как солить: копчёная курица и сыр уже содержат достаточно соли. Ещё несколько движений ложкой - и блюдо готово.

Чем заменить майонез

Если хочется сделать салат полегче, вместо майонеза можно использовать натуральный йогурт. Смешайте его с небольшим количеством измельчённого чеснока, солью и любимыми специями. Получится более лёгкая заправка с приятной пикантностью.

Подавать салат можно сразу после приготовления, выложив его в красивую салатницу. Есть и другой вариант - оформить ингредиенты слоями. В любом случае рецепт выручит, когда времени мало, а на стол хочется поставить что-то действительно вкусное.