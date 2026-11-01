Подрумяньте кокос и добавьте сливки: простой, но очень вкусный пирог к чаю

Кокосовую стружку насыпают поверх теста ещё до выпечки. В духовке она слегка подрумянивается, а затем впитывает тёплые сливки вместе с пирогом. Получается мягкая выпечка с нежным влажным мякишем и выраженным кокосовым ароматом. На разрезе хорошо видны золотистый верх и светлая середина.

Тесто готовится на кефире с одним яйцом. Сливочное масло понадобится только для формы, а сливки добавляют в самом конце, когда пирог уже испёкся. После пропитки ему дают остыть и убирают в холодильник: охлаждённый мякиш легче нарезать ровными кусочками. Поэтому для вечернего чаепития удобно начать готовить днём, оставив достаточно времени на остывание.

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Кокосовый пирог со сливочной пропиткой и влажным светлым мякишем

Полное время: около 4 часов 15 минут, включая охлаждение.

Активное время: около 30 минут.

Выход: один пирог диаметром 22 см.

Порции: 8.

Сложность: несложно.

Посуда: кухонные весы, две миски, небольшая миска для посыпки, венчик или ручной миксер, лопатка, неразъёмная металлическая форма диаметром 22 см с бортиком не ниже 5 см, пергамент, фольга, небольшая кастрюля, кувшин с носиком, деревянная шпажка, решётка.

Ингредиенты

Для теста

Кефир жирностью 3,2%: 250 г.

Яйцо: 1 среднее, около 50 г без скорлупы.

Пшеничная мука: 240 г.

Сахар: 110 г.

Ванильный сахар: 10 г.

Разрыхлитель: 8 г.

Соль: 2 г, примерно треть чайной ложки без горки.

Подойдёт обычный несладкий кефир без добавок. Перед работой перемешайте его, чтобы густая часть соединилась с отделившейся сывороткой. В рецепте он указан в граммах: удобнее поставить миску на весы и отмерить нужное количество, чем ориентироваться на деления стакана.

Используйте свежий разрыхлитель и обычную пшеничную муку для выпечки. Дополнительную соду добавлять не нужно.

Кефир, яйцо, мука, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и соль

Для кокосового верха

Мелкая несладкая кокосовая стружка: 80 г.

Сахар: 60 г.

Нужна мелкая сухая стружка, похожая на короткие тонкие хлопья. Крупные кокосовые чипсы дадут другой результат: они будут лежать отдельными пластинками и быстрее темнеть по краям. Если стружка долго стояла в шкафу, проверьте запах. У свежей он мягкий, сладковатый; прогорклый или затхлый оттенок после выпечки не исчезнет.

Сахар смешивают со стружкой заранее. Так он распределяется по поверхности равномернее, а верх получается умеренно сладким по всей площади пирога.

Мелкая кокосовая стружка и сахар в отдельных мисках

Для пропитки и формы

Пастеризованные сливки жирностью 20%: 200 мл.

Сливочное масло: 5 г.

Сливки нужны жидкие, без сахара и ароматических добавок. Взбивать их не требуется. Жирности 20% достаточно для мягкого молочного вкуса, при этом пропитку удобно распределять тонкой струйкой.

Всё сливочное масло из этого блока расходуется на форму и пергамент. В тесто или сливки его не добавляют. Выбирайте цельную форму без съёмного дна: она удержит жидкость, пока горячий пирог постепенно её впитывает.

Жидкие сливки в белом кувшине и небольшой кусочек масла

Как приготовить

1. Подготовьте форму и разогрейте духовку

Включите духовку на 175 °C, режим «верх-низ». Решётку установите на среднем уровне. Яйцо и кефир достаньте из холодильника за 20 минут до замешивания, чтобы они немного согрелись. Все остальные продукты отмерьте заранее: после соединения теста с разрыхлителем форму лучше сразу отправить в духовку.

Из пергамента вырежьте две широкие полосы и положите их в форму крест-накрест. Концы должны выступать над бортиками: за них будет удобнее поднять остывший пирог. Сверху уложите круг пергамента по размеру дна. Тонко смажьте маслом бортики и бумагу, соприкасающуюся с тестом. Прижмите складки, чтобы тесто легло ровнее.

Подготовленная круглая металлическая форма с пергаментом

2. Соедините яйцо, сахар и кефир

Разбейте яйцо в широкую миску, всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбивайте венчиком или ручным миксером на средней скорости около двух минут. Смесь должна посветлеть, слегка увеличиться в объёме и покрыться мелкими пузырьками. Добиваться плотной пены, как для бисквита, здесь не требуется.

Влейте кефир и перемешайте до однородности, поднимая смесь со дна. Если работаете миксером, снизьте скорость, чтобы жидкость не разбрызгивалась. Часть сахарных крупинок на этом этапе ещё может ощущаться, это не повод продолжать долгое взбивание. После добавления муки тесту понадобится только короткое перемешивание.

Светлая яично-кефирная смесь с венчиком в миске

3. Вмешайте муку с разрыхлителем

В отдельной миске тщательно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Всыпьте сухую смесь в жидкую основу за два приёма. Перемешивайте лопаткой от стенок к середине, захватывая дно. Остановитесь, когда не останется сухих участков муки: долго вымешивать тесто или взбивать его миксером не нужно.

Масса получится густой, но текучей. С поднятой лопатки она должна спадать широкой тяжёлой лентой. Переложите тесто в подготовленную форму и разровняйте без сильного нажима. Не добавляйте муку ради более плотной консистенции: лишняя мука сделает готовый мякиш тяжелее и суше, даже после пропитки.

Густое тесто на кефире перекладывают лопаткой в форму

4. Насыпьте кокосовый слой

Соедините в небольшой сухой миске кокосовую стружку и 60 г сахара. Разотрите заметные комочки стружки пальцами, затем несколько раз перемешайте ложкой, поднимая сахар со дна. Рассыпьте смесь поверх теста небольшими порциями, постепенно двигаясь от центра к краям.

Посыпка должна закрыть всю поверхность без толстых горок. Не вдавливайте её в тесто и не перемешивайте с ним: кокос останется сверху, где сможет подрумяниться. Если у стенки образовался плотный валик, осторожно распределите его обратной стороной ложки. Сразу поставьте форму в разогретую духовку.

Сырой пирог в форме равномерно покрыт кокосом и сахаром

5. Испеките и проверьте середину

Выпекайте примерно 45–50 минут. Через 20–25 минут оцените цвет посыпки: если она уже стала светло-золотистой, свободно прикройте форму фольгой, не прижимая её к пирогу. Если кокос ещё светлый, продолжайте выпекать открытым. Сам по себе тёмный верх не означает, что середина готова.

Начиная с 40-й минуты проверяйте центр деревянной шпажкой. На ней не должно оставаться сырого липкого теста; несколько сухих крошек допустимы. Середина готового пирога держит форму и не колышется. Если шпажка влажная от теста, оставьте форму в духовке ещё на несколько минут и проверьте повторно. Пропитку добавляют только после этой проверки.

Испечённый кокосовый пирог с золотистой посыпкой в форме

6. Пропитайте горячий пирог сливками

Ближе к концу выпечки слегка подогрейте сливки в небольшой кастрюле, примерно до 35–40 °C. Они должны стать тёплыми, без пара и кипения. Перелейте их в кувшин с носиком. Готовый пирог поставьте на решётку и оставьте в форме.

Распределите по горячей поверхности примерно треть сливок тонкой струйкой. Подождите, пока жидкость впитается, затем повторите ещё два раза. Поливайте и центр, и участки ближе к краям, чтобы пропитка распределялась равномерно. Не лейте всё в одну точку: сильная струя может сместить кокос. После последней порции оставьте пирог на 10 минут. Верх станет мягче, сохранив золотистый цвет и аромат.

Горячий кокосовый пирог поливают тонкой струйкой тёплых сливок

7. Охладите и нарежьте

Дайте пирогу остыть в форме на решётке ещё 45–60 минут. Затем уберите в холодильник минимум на два часа. Не оставляйте его со сливочной пропиткой при комнатной температуре дольше двух часов. Когда пирог перестанет заметно отдавать тепло, прикройте форму, чтобы поверхность не подсыхала.

Охлаждённый пирог осторожно поднимите за выступающие полосы пергамента, поддерживая снизу широкой лопаткой. Перенесите на доску или плоское блюдо и удалите бумагу. Разрежьте на восемь секторов острым ножом, вытирая лезвие после каждого разреза. Пирог получится невысоким, примерно 3–4 см, с мягким кокосовым верхом и равномерно светлым мякишем.

Охлаждённый кокосовый пирог на доске с отрезанным кусочком

Что поможет сохранить нежный мякиш

Не заменяйте форму диаметром 22 см значительно более широкой. В тонком слое тесто испечётся быстрее, и указанное время станет слишком большим. В меньшей форме середина, наоборот, будет готовиться дольше, пока кокос сверху уже начнёт темнеть. Для первого приготовления удобнее придерживаться предложенного размера.

Если сливки задерживаются на поверхности, сделайте паузу. Дополнительная жидкость здесь не нужна: дождитесь, когда предыдущая порция впитается, и лишь затем продолжайте. Пересушенный пирог пропитка смягчит, но сырой мякиш она не исправит, поэтому проверять готовность нужно до поливания.

Как немного изменить вкус

К кокосу подойдёт мелко натёртая цедра половины лимона. Добавьте её в тесто вместе с кефиром, снимая только окрашенную часть кожуры. Белый слой может дать горечь. Лимонный сок в этом варианте не нужен, количество жидкости оставьте прежним.

Для более выраженной ванили замените 10 г ванильного сахара таким же количеством обычного и добавьте чайную ложку ванильного экстракта. Другие пропорции и порядок приготовления менять не потребуется.

С чем подать

Достаньте нужное количество кусочков из холодильника за 10–15 минут до чаепития. Слегка согревшись, пирог станет мягче, а кокосовый аромат будет заметнее. Сверху ничего добавлять не обязательно: сливочная пропитка уже делает мякиш достаточно нежным.

Подойдут чёрный чай, кофе без сиропов или тёплое молоко. Для подачи возьмите плоскую тарелку и положите кусочек срезом к гостю, чтобы были видны светлая середина и тонкий золотистый слой кокоса.

Кусочек кокосового пирога на светлой тарелке рядом с чаем

Как хранить

Храните пирог в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C до двух суток. Убрать его в холодильник нужно в течение двух часов после добавления сливок. Бумагу под оставшимися кусочками лучше снять, чтобы она не размокала рядом с мякишем.

Если готовите десерт заранее, оставьте основную часть неразрезанной. Перед подачей отрежьте нужное число порций: так открытые срезы будут меньше подсыхать. Держать весь пирог на столе ради двух кусочков не нужно.