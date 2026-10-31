Суп с пельменями по-домашнему: простой рецепт, который выручает, когда нет времени

У этого рецепта есть очевидное преимущество: не придется отдельно готовить первое и второе. Пельмени делают суп сытным, а овощной бульон добавляет ему насыщенный вкус. Простой вариант для тех дней, когда долго стоять у плиты совсем не хочется.

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Ингредиенты

Пельмени - 300–400 г;

картофель - 5 шт.;

морковь - 1 шт.;

репчатый лук - 1 шт.;

растительное масло - 1 ст. л.;

душистый перец - 3 горошины;

лавровый лист - 1 шт.;

соль и зелень - по вкусу.

Как приготовить суп с пельменями

Налейте воду в кастрюлю, добавьте лавровый лист и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Пока вода нагревается, очистите овощи: картофель нарежьте небольшими кубиками, лук мелко порубите, а морковь натрите на крупной терке.

Отправьте картофель в кипящую воду и убавьте огонь. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте лук и морковь. Обжаривайте овощи до золотистого оттенка.

Когда картофель станет мягким, посолите бульон и увеличьте огонь. Добавьте пельмени, аккуратно перемешайте и дождитесь, пока они всплывут. После этого переложите в кастрюлю овощную зажарку.

Варите суп еще 5–7 минут, чтобы пельмени полностью приготовились. В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень, снимите кастрюлю с плиты и оставьте под крышкой на 2 минуты.

Подавайте суп горячим. Получится сытное домашнее блюдо, в котором привычные пельмени раскрываются немного по-новому. И никакой сложной кулинарии!