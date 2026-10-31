Сладкие бутерброды с рикоттой и бананом: простой рецепт для уютного завтрака

Иногда для хорошего завтрака не нужны сложные рецепты и длинный список продуктов. Достаточно обычного белого хлеба, нежной рикотты и спелого банана. Получается что-то среднее между тостами и легким десертом.
Особенность рецепта - хлеб перед обжариванием ненадолго замачивают в молоке с сахаром. Благодаря этому внутри он становится мягким, а снаружи покрывается аппетитной золотистой корочкой. Настоящее удовольствие!
Ингредиенты
Белый хлеб - 2 ломтика
Молоко - 3 ст. л.
Сахар - ½ ч. л.
Банан - 1 шт.
Рикотта - 80 г
Сливочное масло - 20 г
Как приготовить
Слегка подогрейте молоко и растворите в нем сахар. Окуните ломтики хлеба в полученную смесь, чтобы они пропитались.
Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
Переложите горячие тосты на тарелку и равномерно распределите по ним рикотту.
Нарежьте банан кружочками и выложите сверху.
Подавать такие бутерброды лучше теплыми, пока хлеб остается хрустящим, а сыр - нежным. Для тех, кому хочется чего-то послаще, есть еще один вариант: полить готовые тосты карамельным или шоколадным соусом.