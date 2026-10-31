Сладкие бутерброды с рикоттой и бананом: простой рецепт для уютного завтрака

Иногда для хорошего завтрака не нужны сложные рецепты и длинный список продуктов. Достаточно обычного белого хлеба, нежной рикотты и спелого банана. Получается что-то среднее между тостами и легким десертом.

Особенность рецепта - хлеб перед обжариванием ненадолго замачивают в молоке с сахаром. Благодаря этому внутри он становится мягким, а снаружи покрывается аппетитной золотистой корочкой. Настоящее удовольствие!

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Ингредиенты

Белый хлеб - 2 ломтика

Молоко - 3 ст. л.

Сахар - ½ ч. л.

Банан - 1 шт.

Рикотта - 80 г

Сливочное масло - 20 г

Как приготовить

Слегка подогрейте молоко и растворите в нем сахар. Окуните ломтики хлеба в полученную смесь, чтобы они пропитались.

Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.

Переложите горячие тосты на тарелку и равномерно распределите по ним рикотту.

Нарежьте банан кружочками и выложите сверху.

Подавать такие бутерброды лучше теплыми, пока хлеб остается хрустящим, а сыр - нежным. Для тех, кому хочется чего-то послаще, есть еще один вариант: полить готовые тосты карамельным или шоколадным соусом.