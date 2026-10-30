Ленивый хачапури на сковороде за 15 минут: сырный завтрак без возни с тестом

Когда хочется чего-нибудь горячего, сытного и обязательно с сыром, но тратить утро на приготовление теста совсем не хочется, выручит ленивый хачапури. Для него не понадобится духовка, дрожжи или сложные кулинарные навыки. Достаточно смешать несколько ингредиентов, отправить массу на сковороду - и через 15 минут завтрак будет готов.

Получается аппетитная румяная лепешка с нежной серединой и расплавленным сыром. По вкусу она напоминает традиционный хачапури, но готовится гораздо проще.

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Какие ингредиенты понадобятся

Количество продуктов рассчитано на одну большую порцию или две небольшие.

Яйцо - 1 шт.

Кефир или натуральный йогурт - 100 мл.

Мука - 3–4 ст. л.

Твердый сыр или сулугуни - 100–120 г.

Разрыхлитель - ½ ч. л.

Соль - небольшая щепотка.

Сливочное масло - для смазывания сковороды.

По желанию можно добавить немного укропа, петрушки или зеленого лука. Зелень придаст блюду свежий аромат и сделает вкус интереснее.

Как приготовить ленивый хачапури

Сначала натрите сыр на крупной терке. В отдельной миске соедините яйцо и кефир или натуральный йогурт, слегка взбейте вилкой. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, затем перемешайте до однородной консистенции.

Тесто должно напоминать густую массу для оладий. Не стоит добавлять слишком много муки: иначе готовая лепешка получится плотной, а не нежной. Вмешайте тертый сыр и, если используете, мелко нарезанную зелень.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте небольшим количеством сливочного масла. Выложите сырное тесто, распределите его ложкой по дну и сформируйте ровную толстую лепешку.

Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте 5–7 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верхняя - немного схватиться.

Теперь хачапури нужно перевернуть. Чтобы лепешка не развалилась, удобно воспользоваться большой плоской тарелкой: накройте ею сковороду, переверните, а затем аккуратно верните хачапури обратно. Обжаривайте еще 3–5 минут, на этот раз без крышки.

Несколько хитростей для идеального вкуса

Главный секрет этого завтрака - правильно подобранный сыр. Если хочется получить более насыщенный вкус, смешайте сулугуни с обычным твердым сыром. Первый обеспечит характерную тягучесть, а второй добавит выраженный сливочный оттенок.

С количеством соли лучше не торопиться. Сулугуни и некоторые сорта твердого сыра сами по себе достаточно соленые, поэтому дополнительная приправа может оказаться лишней.

Готовый хачапури лучше подавать сразу, пока сыр внутри остается горячим и мягким. К нему подойдут сметана, густой натуральный йогурт или свежая зелень. А если хочется полноценного завтрака без долгой готовки, достаточно добавить чашку кофе или чая.

Такой рецепт особенно хорош тем, что не требует предварительной подготовки: все ингредиенты смешиваются в одной миске, а основное время занимает приготовление на сковороде.