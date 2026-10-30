Курица, сливки и любимая паста: рецепт сытного ужина для всей семьи

Иногда для вкусного ужина не нужны сложные рецепты и долгие приготовления. Достаточно обычных макарон, куриного филе и сливок - из этих продуктов получается сытное блюдо с нежным соусом, ароматом чеснока и аппетитной золотистой курицей.

Такая паста подойдет для семейного ужина и вполне может украсить стол, если ожидаются гости. А времени на приготовление потребуется совсем немного.

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Ингредиенты

Макароны - 250 г

Куриное филе - 300 г

Сливки жирностью 20–30% - 200 мл

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Соль и черный перец - по вкусу

Пармезан - 50 г (по желанию)

Свежая петрушка - для украшения

Как приготовить макароны с курицей в сливочном соусе

Сначала отварите макароны в подсоленной воде, ориентируясь на время, указанное на упаковке. Готовую пасту откиньте на дуршлаг и оставьте в стороне.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или тонкими полосками. Разогрейте на сковороде оливковое масло, выложите мясо и обжаривайте на среднем огне примерно 7–10 минут, пока кусочки не подрумянятся и полностью не приготовятся. Добавьте соль и перец.

Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Когда курица будет готова, отправьте овощи в сковороду и обжаривайте еще 2–3 минуты. Лук должен стать мягким и прозрачным, а чеснок - раскрыть свой аромат.

Теперь влейте сливки и аккуратно перемешайте содержимое сковороды. Дайте соусу немного прогреться. Для более насыщенного вкуса можно добавить тертый пармезан - он придаст сливочной основе приятную сырную нотку.

Переложите в сковороду готовые макароны и хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждую порцию пасты. Оставьте блюдо на слабом огне еще на 2–3 минуты.

Подавайте горячими. Перед подачей посыпьте макароны свежей петрушкой и, если хочется сделать вкус еще выразительнее, добавьте немного тертого пармезана.