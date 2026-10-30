Чернослив с орехом внутри: нежный десерт без выпечки

Под густым сметанным кремом прячется мягкий чернослив, а внутри каждого плода лежит кусочек грецкого ореха. Сначала чувствуется прохладная кислинка, затем сладость сухофруктов и лёгкий ореховый хруст. Несколько шоколадных стружек сверху добавляют горчинку, которая хорошо подходит этому сочетанию.

Десерт удобно собрать в четырёх небольших креманках и убрать в холодильник до вечера. Здесь не нужны коржи, желатин или кондитерский мешок: крем распределяют обычной ложкой. Основная работа занимает около получаса, но после сборки черносливу нужно дать постоять в сметане. За четыре часа вкус станет мягче, а крем сохранит приятную густоту.

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Чернослив с грецким орехом под сметанным кремом в стеклянных креманках

Полное время: около 4 часов 40 минут, включая охлаждение.

Активное время: около 30 минут.

Выход: примерно 680 г десерта.

Порции: 4, примерно по 170 г.

Сложность: несложно.

Посуда: четыре широкие креманки объёмом 250 мл, две миски, сито, небольшая сковорода, доска, нож, ручной венчик, ложка, кухонные весы и мелкая тёрка.

Ингредиенты

Чернослив

Чернослив без косточек: 200 г, примерно 24 крупных плода.

Тёплая вода: около 250 мл, только для замачивания при необходимости.

Для начинки удобнее выбирать целые мясистые плоды. Они должны поддаваться нажатию, но не расползаться в пальцах. Слишком мелкий чернослив тоже подойдёт, просто в каждую креманку попадёт больше штук. Ориентируйтесь на общий вес, а не пытайтесь любой ценой набрать ровно 24 плода.

Вода в десерт не добавляется. Она понадобится только суховатому черносливу, который трудно раскрыть. Мягкие плоды достаточно промыть и тщательно обсушить. Долгое замачивание им не требуется: избыток воды потом окажется в креме.

Мягкий чернослив без косточек и небольшая ёмкость с водой

Ореховая начинка и шоколад

Очищенные грецкие орехи: 70 г.

Тёмный шоколад с содержанием какао 60–70%: 15 г.

Около 60 г орехов уйдёт внутрь чернослива, остальные пригодятся для посыпки. Целые половинки удобно разделить на четвертинки, а мелкие кусочки оставить для украшения. Попробуйте одно ядро перед приготовлением: прогорклый вкус после обжаривания не исчезнет.

Шоколада нужно совсем немного. Его натирают непосредственно перед подачей, чтобы на белой поверхности остались отдельные тонкие стружки. Толстый слой шоколада перебьёт нежный вкус сметаны, поэтому достаточно лёгкой посыпки.

Грецкие орехи и кусочки тёмного шоколада для начинки и посыпки

Сметанный крем

Густая сметана жирностью 30%: 350 г, холодная.

Сахарная пудра: 35 г.

Ванильный экстракт: 2 мл, примерно ½ чайной ложки.

Сметана должна держаться на ложке мягкой горкой. Жирность помогает выбрать подходящий продукт, но посмотрите и на консистенцию: жидкая сметана после добавления пудры не станет гуще. Если сверху отделилась сыворотка, аккуратно слейте её и только затем отмерьте нужное количество.

Пудры достаточно для умеренно сладкого крема: значительную часть сладости даст сам чернослив. Не заменяйте её таким же объёмом сахарного песка. Крупинки растворяются дольше, а продолжительное взбивание этому крему не требуется.

Густая сметана, сахарная пудра и ванильный экстракт для крема

Как приготовить

1. Подготовьте и обсушите чернослив

Промойте чернослив под проточной водой. Если плоды плотные и плохо раскрываются, положите их в миску, залейте тёплой водой и оставьте на 5–10 минут. Проверьте один: мякоть должна сгибаться, сохраняя целую оболочку. При необходимости подержите ещё несколько минут.

Откиньте плоды на сито, затем разложите на бумажном полотенце и промокните сверху. Не сжимайте их сильно. После тёплой воды дайте черносливу полностью остыть: тёплые влажные плоды размягчат холодный крем. Пока они обсыхают, подготовьте орехи.

Промытый чернослив обсушивают на бумажном полотенце

2. Подсушите грецкие орехи

Высыпьте все 70 г орехов на сухую сковороду. Прогревайте на умеренно слабом огне 3–4 минуты, часто перемешивая. Остановитесь, когда появится заметный ореховый аромат, а края отдельных кусочков слегка потемнеют. Масло добавлять не нужно.

Сразу пересыпьте орехи на прохладную тарелку: на горячем металле они продолжат поджариваться. Дайте остыть около 10 минут. Отложите примерно 10 г для посыпки, остальные разделите на небольшие кусочки, которые поместятся внутрь плодов.

Грецкие орехи слегка подрумянивают на сухой сковороде

3. Положите орехи внутрь

Осторожно раскройте каждый плод со стороны удалённой косточки и проверьте, не осталось ли внутри её фрагментов. Если отверстие узкое, сделайте небольшой надрез сбоку. Вложите кусочек ореха, затем слегка сведите края мякоти, чтобы начинка держалась на месте.

На крупный плод обычно хватает половинки ядра, на небольшой возьмите четвертинку. Не набивайте чернослив плотно: его должно быть удобно разрезать ложкой. Если часть орехов не поместилась, добавьте её к отложенной посыпке. Разделите начинённые плоды на четыре равные по весу порции.

Внутрь раскрытого чернослива вкладывают кусочек грецкого ореха

4. Приготовьте сметанный крем

Переложите холодную сметану в миску. Просейте к ней сахарную пудру, добавьте ванильный экстракт. Ручным венчиком спокойно перемешайте до однородности, обычно достаточно 30–60 секунд. Старайтесь соединить ингредиенты, не взбивая большую воздушную массу.

Готовый крем должен медленно сползать с ложки широкой лентой. Если он стал заметно мягче от перемешивания, поставьте миску в холодильник на 15 минут. Дальнейшее взбивание густоту не вернёт. Крем останется нежным и после охлаждения, твёрдой желейной структуры в этом рецепте нет.

Сметану недолго перемешивают венчиком с сахарной пудрой и ванилью

5. Соберите четыре порции

В каждую сухую креманку положите примерно столовую ложку крема. Распределите по дну, сверху уложите половину подготовленной порции чернослива. Если у вас 24 крупных плода, это будет по три штуки. Добавьте ещё немного крема, заполняя промежутки между ними.

Разложите второй слой чернослива и оставшийся крем. На каждую порцию приходится около 95 г крема. Не утрамбовывайте плоды и не старайтесь скрыть все тёмные участки: через стекло хорошо видны мягкие слои. Край креманки оставьте свободным, чтобы десерт было удобно накрыть.

Чернослив с начинкой укладывают в креманки, чередуя со сметанным кремом

6. Охладите десерт

Накройте креманки пищевой плёнкой или подходящими крышками и поставьте в холодильник минимум на четыре часа. Если плёнка провисает, натяните её по ободку, не прижимая к крему. Десерт можно собрать вечером и подать на следующий день.

За это время чернослив немного смягчится, ореховая начинка тоже станет мягче. Крем будет обволакивать плоды, сохраняя нежную консистенцию. Посыпку пока не добавляйте: сухие ореховые крошки сверху приятнее, когда попадают на десерт перед самой подачей.

Четыре собранные креманки без посыпки накрыты для охлаждения

7. Добавьте шоколад и ореховую крошку

Мелко порубите отложенные орехи. Натрите шоколад и распределите его вместе с крошкой по четырём порциям. Старайтесь оставить часть белого крема открытой: тонкой посыпки достаточно для вкуса и аккуратного вида.

Один верхний плод можно разрезать пополам и положить срезом вверх, чтобы была видна ореховая серединка. Подавайте десерт прохладным с небольшой ложкой. Если чернослив крупный, удобно делить его прямо в креманке и набирать вместе с кремом.

Готовый десерт посыпан шоколадом, на срезе чернослива видна ореховая начинка

Если крем получился жидким

Чаще всего лишняя жидкость попадает в крем с плохо обсушенного чернослива. Ещё одна возможная причина: сметана изначально была текучей. Для следующей порции её можно заранее выложить в сито с чистой плотной марлей, установить над миской и оставить в холодильнике на 2–4 часа. После стекания сыворотки отмерьте 350 г. Исходного продукта понадобится больше.

Не пытайтесь исправить уже собранный десерт дополнительной пудрой. Она сделает его слаще, но не заменит густую основу. Если крем немного разжижился, подавайте блюдо в тех же креманках, не перекладывая на тарелку. При этом не меняйте срок и условия хранения.

С чем подать

К такому десерту подойдут несладкий чёрный чай или кофе. Порция небольшая, но насыщенная: в ней есть и жирная сметана, и грецкие орехи. Дополнительный крем, сироп или варенье обычно не нужны.

Порция чернослива в сметанном креме с маленькой ложкой и чашкой чая

Как хранить

Держите накрытые креманки в холодильнике при температуре не выше 4 °C и съешьте в течение двух дней после сборки. Этот срок подходит для свежей сметаны: если на упаковке после вскрытия указан более короткий срок, придерживайтесь его. Не оставляйте молочный десерт при комнатной температуре дольше двух часов в общей сложности.

Ореховую посыпку храните отдельно в сухом закрытом контейнере, шоколад лучше натереть перед подачей. Замораживать готовые порции не стоит: после оттаивания сметана может расслоиться, и крем станет менее приятным по консистенции.

Если готовите угощение для гостей, заполните креманки заранее и оставьте в холодильнике. Перед чаем останется только добавить шоколад и орехи. При удвоении рецепта удобнее сразу разложить начинённый чернослив на восемь порций, чтобы всем досталось примерно одинаковое количество начинки.

Для красивой подачи достаточно широкого прозрачного стекла и одного раскрытого плода сверху. В десерте хорошо видны все составляющие: густой белый крем, тёмная мякоть и светлый орех на срезе. Не закрывайте их плотным слоем украшений.