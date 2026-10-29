29 октября 2026, 12:28 Delish — Brooke Caison; домашняя адаптация Mixnews

Смешайте яйца с творогом в блендере: сырная запеканка на несколько завтраков

Сырная запеканка из яиц и творога с золотистой корочкой в белой форме
Иллюстрации созданы с помощью ИИ

Двенадцать яиц, творог и два вида сыра - основа несладкой запеканки с нежной серединой и золотистой корочкой. Её удобно приготовить вечером, разделить на порции и разогревать к завтраку.

Главная хитрость - смешать яйца с творогом в блендере. Крупинки исчезнут, основа станет однородной, а чеддер и моцарелла добавят насыщенный вкус. Тесто замешивать не придётся.

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Чем необычна эта запеканка

В ней нет сахара, изюма и манки. По текстуре она напоминает нежный омлет: в духовке поднимается, а после остывания немного оседает. Это нормально. Ниже - домашняя адаптация рецепта для продуктов, доступных в Латвии.

На 8 порций: подготовка - 10–15 минут, запекание - 35–45 минут, отдых - 10–15 минут. Понадобится форма примерно 23 × 33 см.

Ингредиенты

Яйца, творог, чеддер, моцарелла и другие ингредиенты для запеканки

Для яичной основы

  • Яйца - 12 шт.
  • Творог без добавок - 450 г
  • Кукурузный крахмал - 2 ст. л. без горки
  • Сливочное масло - 30 г и немного для формы

Для сырной начинки

  • Чеддер - 115 г
  • Моцарелла для запекания - 115 г
  • Зелёный лук - 3–4 стебля

Для вкуса

  • Соль - около ½ ч. л., с учётом солёности сыра
  • Чёрный молотый перец - ¼ ч. л.
  • Чесночный порошок - ½ ч. л., по желанию

Какой творог выбрать? Подойдёт мягкий зернистый творог без сладких добавок - graudainais biezpiens. Избыток свободной жидкости слейте. Если обычный biezpiens очень сухой и блендеру трудно его перемешать, добавляйте молоко по одной ложке, обычно достаточно 2–3 ст. л. Не разбавляйте смесь заранее.

Как приготовить: семь шагов

Шаг 1. Подготовьте духовку и форму

Разогрейте духовку до 175 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Смажьте форму сливочным маслом. Бортики должны оставлять место для подъёма яичной массы. Форму поставьте на решётку на среднем уровне духовки.

Смазывание белой формы сливочным маслом перед запеканием

Шаг 2. Взбейте яйца с творогом

Разбейте яйца в чашу блендера, добавьте творог. Взбивайте 30–60 секунд до однородной светло-жёлтой смеси с небольшой пеной. Если чаша маленькая, работайте двумя порциями. Не взбивайте несколько минут: достаточно убрать крупные творожные комочки.

Однородная яично-творожная смесь в чаше блендера

Шаг 3. Добавьте крахмал, масло и специи

Растопите 30 г масла и остудите до тёплого состояния. Добавьте его к яичной основе вместе с крахмалом, солью, перцем и чесночным порошком. Коротко перемешайте. Нужен именно кукурузный крахмал: кукурузная мука его не заменяет.

Добавление кукурузного крахмала и специй в яичную основу

Шаг 4. Подготовьте сыр и зелёный лук

Крупно натрите чеддер и моцареллу, лук тонко нарежьте. Используйте плотную моцареллу для пиццы: рассольная добавит лишнюю влагу. Чеддер при желании можно заменить хорошо плавящейся гаудой.

Натёртые чеддер и моцарелла с нарезанным зелёным луком

Шаг 5. Соедините ингредиенты

Перелейте основу в большую миску. Лопаткой вмешайте оба вида сыра и зелёный лук. Блендер больше не нужен: сырная стружка должна равномерно распределиться в смеси, сохранив текстуру.

Смешивание яично-творожной основы с сыром и зелёным луком

Шаг 6. Запеките до золотистой корочки

Перелейте массу в форму, разровняйте и выпекайте 35–45 минут. Время зависит от духовки и глубины слоя. Если верх быстро темнеет, неплотно прикройте фольгой. Центр должен схватиться, без жидкой яичной массы; для надёжной проверки используйте термометр - около 74 °C в середине.

Сырная запеканка с золотистой корочкой в духовке

Шаг 7. Дайте отдохнуть и нарежьте

Оставьте готовую запеканку на решётке на 10–15 минут. Она немного осядет, зато кусочки будут лучше держать форму. Нарежьте на восемь порций и подавайте тёплой.

Нарезка готовой сырной запеканки на порции

Как добиться нежной консистенции

Масса до запекания должна легко переливаться, оставаясь однородной. Не пытайтесь сделать её густой дополнительным крахмалом: после нагревания яйца схватятся сами.

Слишком влажный творог и сырые овощи могут дать воду. Сухой творог и долгое запекание делают середину плотнее. Готовый кусочек должен быть мягким, но подниматься лопаткой целиком. Небольшое оседание после духовки не означает, что блюдо не получилось.

Нежная пористая середина запеканки из яиц, творога и сыра

Что можно добавить

  • Грибы: 150 г шампиньонов предварительно обжарьте до испарения влаги и остудите.
  • Шпинат: 100 г слегка припустите и хорошо отожмите.
  • Ветчину: около 100 г нарежьте небольшими кубиками, уменьшив количество соли.
  • Пряности: добавьте щепотку копчёной паприки или сушёных трав.

Не перегружайте основу добавками: чем их больше, тем сильнее меняются время выпекания и консистенция.

С чем подавать

К тёплой запеканке подходят помидоры, огурцы, зелень и хрустящий тост. Можно добавить ложку натурального йогурта или сметаны. Для сытного завтрака - авокадо и цельнозерновой хлеб, для обеда - большой овощной салат.

Порция сырной запеканки с овощами и тостом

Как хранить и разогревать

В холодильнике: разделите запеканку на небольшие порции и уберите в закрытых контейнерах при температуре не выше +4 °C. Используйте за 3–4 дня. Не ждите полного остывания на столе: убрать блюдо в холодильник нужно в течение двух часов после приготовления.

В морозилке: охлаждённые порции упакуйте отдельно или разделите пергаментом в контейнере. Для лучшей текстуры используйте в течение месяца. Размораживайте в холодильнике.

Разогрев: в микроволновой печи начните с 40–60 секунд, затем продолжайте короткими интервалами до полного прогревания - время зависит от размера порции и мощности прибора. В духовке разогревайте при 160 °C под фольгой. В центре порции должно быть около 74 °C.

Один вечер у духовки - и несколько завтраков уже готовы. Утром останется разогреть порцию и добавить свежие овощи.

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