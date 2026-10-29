Смешайте яйца с творогом в блендере: сырная запеканка на несколько завтраков

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Двенадцать яиц, творог и два вида сыра - основа несладкой запеканки с нежной серединой и золотистой корочкой. Её удобно приготовить вечером, разделить на порции и разогревать к завтраку.

Главная хитрость - смешать яйца с творогом в блендере. Крупинки исчезнут, основа станет однородной, а чеддер и моцарелла добавят насыщенный вкус. Тесто замешивать не придётся.

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Чем необычна эта запеканка

В ней нет сахара, изюма и манки. По текстуре она напоминает нежный омлет: в духовке поднимается, а после остывания немного оседает. Это нормально. Ниже - домашняя адаптация рецепта для продуктов, доступных в Латвии.

На 8 порций: подготовка - 10–15 минут, запекание - 35–45 минут, отдых - 10–15 минут. Понадобится форма примерно 23 × 33 см.

Ингредиенты

Для яичной основы

Яйца - 12 шт.

Творог без добавок - 450 г

Кукурузный крахмал - 2 ст. л. без горки

Сливочное масло - 30 г и немного для формы

Для сырной начинки

Чеддер - 115 г

Моцарелла для запекания - 115 г

Зелёный лук - 3–4 стебля

Для вкуса

Соль - около ½ ч. л., с учётом солёности сыра

Чёрный молотый перец - ¼ ч. л.

Чесночный порошок - ½ ч. л., по желанию

Какой творог выбрать? Подойдёт мягкий зернистый творог без сладких добавок - graudainais biezpiens. Избыток свободной жидкости слейте. Если обычный biezpiens очень сухой и блендеру трудно его перемешать, добавляйте молоко по одной ложке, обычно достаточно 2–3 ст. л. Не разбавляйте смесь заранее.

Как приготовить: семь шагов

Шаг 1. Подготовьте духовку и форму

Разогрейте духовку до 175 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Смажьте форму сливочным маслом. Бортики должны оставлять место для подъёма яичной массы. Форму поставьте на решётку на среднем уровне духовки.

Шаг 2. Взбейте яйца с творогом

Разбейте яйца в чашу блендера, добавьте творог. Взбивайте 30–60 секунд до однородной светло-жёлтой смеси с небольшой пеной. Если чаша маленькая, работайте двумя порциями. Не взбивайте несколько минут: достаточно убрать крупные творожные комочки.

Шаг 3. Добавьте крахмал, масло и специи

Растопите 30 г масла и остудите до тёплого состояния. Добавьте его к яичной основе вместе с крахмалом, солью, перцем и чесночным порошком. Коротко перемешайте. Нужен именно кукурузный крахмал: кукурузная мука его не заменяет.

Шаг 4. Подготовьте сыр и зелёный лук

Крупно натрите чеддер и моцареллу, лук тонко нарежьте. Используйте плотную моцареллу для пиццы: рассольная добавит лишнюю влагу. Чеддер при желании можно заменить хорошо плавящейся гаудой.

Шаг 5. Соедините ингредиенты

Перелейте основу в большую миску. Лопаткой вмешайте оба вида сыра и зелёный лук. Блендер больше не нужен: сырная стружка должна равномерно распределиться в смеси, сохранив текстуру.

Шаг 6. Запеките до золотистой корочки

Перелейте массу в форму, разровняйте и выпекайте 35–45 минут. Время зависит от духовки и глубины слоя. Если верх быстро темнеет, неплотно прикройте фольгой. Центр должен схватиться, без жидкой яичной массы; для надёжной проверки используйте термометр - около 74 °C в середине.

Шаг 7. Дайте отдохнуть и нарежьте

Оставьте готовую запеканку на решётке на 10–15 минут. Она немного осядет, зато кусочки будут лучше держать форму. Нарежьте на восемь порций и подавайте тёплой.

Как добиться нежной консистенции

Масса до запекания должна легко переливаться, оставаясь однородной. Не пытайтесь сделать её густой дополнительным крахмалом: после нагревания яйца схватятся сами.

Слишком влажный творог и сырые овощи могут дать воду. Сухой творог и долгое запекание делают середину плотнее. Готовый кусочек должен быть мягким, но подниматься лопаткой целиком. Небольшое оседание после духовки не означает, что блюдо не получилось.

Что можно добавить

Грибы: 150 г шампиньонов предварительно обжарьте до испарения влаги и остудите.

150 г шампиньонов предварительно обжарьте до испарения влаги и остудите. Шпинат: 100 г слегка припустите и хорошо отожмите.

100 г слегка припустите и хорошо отожмите. Ветчину: около 100 г нарежьте небольшими кубиками, уменьшив количество соли.

около 100 г нарежьте небольшими кубиками, уменьшив количество соли. Пряности: добавьте щепотку копчёной паприки или сушёных трав.

Не перегружайте основу добавками: чем их больше, тем сильнее меняются время выпекания и консистенция.

С чем подавать

К тёплой запеканке подходят помидоры, огурцы, зелень и хрустящий тост. Можно добавить ложку натурального йогурта или сметаны. Для сытного завтрака - авокадо и цельнозерновой хлеб, для обеда - большой овощной салат.

Как хранить и разогревать

В холодильнике: разделите запеканку на небольшие порции и уберите в закрытых контейнерах при температуре не выше +4 °C. Используйте за 3–4 дня. Не ждите полного остывания на столе: убрать блюдо в холодильник нужно в течение двух часов после приготовления.

В морозилке: охлаждённые порции упакуйте отдельно или разделите пергаментом в контейнере. Для лучшей текстуры используйте в течение месяца. Размораживайте в холодильнике.

Разогрев: в микроволновой печи начните с 40–60 секунд, затем продолжайте короткими интервалами до полного прогревания - время зависит от размера порции и мощности прибора. В духовке разогревайте при 160 °C под фольгой. В центре порции должно быть около 74 °C.

Один вечер у духовки - и несколько завтраков уже готовы. Утром останется разогреть порцию и добавить свежие овощи.