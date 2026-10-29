Макароны с творогом останутся нежными: добавляю творог уже после выключения огня

Макароны с творогом - тот самый быстрый завтрак или ужин, для которого не нужно заранее размораживать мясо, включать духовку и готовить отдельный соус. Блюдо получается тёплым, мягким и умеренно сладким, а на всю работу уходит одна кастрюля.

Главное - не кипятить творог вместе с макаронами. Если вмешать его уже после выключения огня, крупинки сохранят нежность, а сливочное масло свяжет всё в ровную домашнюю основу.

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Время приготовления: 15 минут

Порции: 2

Посуда: кастрюля объёмом 2–2,5 л, дуршлаг и лопатка

Ингредиенты

короткие макароны - 220 г;

творог 5–9% - 200 г;

сливочное масло - 25 г;

сахар - 20 г, примерно 1,5 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л. для воды плюс маленькая щепотка в готовое блюдо;

молотая корица - 1/4 ч. л. по желанию.

Выбирайте небольшие рожки, ракушки или спирали: в их изгибах лучше удерживается творог. Сухой рассыпчатый творог подойдёт лучше слишком влажного. Если в упаковке собралось много сыворотки, заранее откиньте продукт на сито на 5–10 минут.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте творог и воду

Поставьте на сильный огонь 1,5–2 л воды. Пока она нагревается, переложите творог в миску и разомните вилкой только крупные комки. Не взбивайте его в крем: небольшая зернистость здесь даёт правильную домашнюю текстуру.

Когда вода активно закипит, добавьте 1/2 ч. л. соли. Масло в воду не наливайте - оно не мешает макаронам слипаться, зато может покрыть их плёнкой и помешать творогу удерживаться на поверхности.

2. Сварите макароны

Всыпьте макароны в кипящую воду и сразу перемешайте, проводя ложкой по дну. Варите без крышки столько, сколько указано на упаковке, обычно 7–9 минут. За это время перемешайте ещё два-три раза.

Готовые макароны должны быть мягкими, но сохранять форму и лёгкую упругость в центре. Не разваривайте их: после соединения с творогом слишком мягкие рожки быстро потеряют форму.

3. Оставьте немного воды и откиньте макароны

Перед сливом зачерпните 50 мл воды из кастрюли. Она пригодится, если творог окажется сухим. Остальные макароны откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь 20–30 секунд.

Не промывайте макароны: вода смоет крахмал с поверхности, и творожная смесь будет хуже держаться. Верните горячие макароны в ещё тёплую кастрюлю, но не ставьте её обратно на конфорку.

4. Добавьте сливочное масло

Положите в горячие макароны 25 г сливочного масла и перемешивайте 30–40 секунд, пока оно полностью не растает и не покроет каждую ракушку или рожок тонким блестящим слоем.

Если кастрюля стояла на электрической конфорке, переставьте её на холодную поверхность. Остаточного тепла самих макарон достаточно; дополнительный нагрев на этом этапе не нужен.

5. Вмешайте творог

Добавьте творог, сахар и маленькую щепотку соли. Аккуратно перемешайте лопаткой, поднимая макароны снизу вверх. Не растирайте творог о стенки и не возвращайте кастрюлю на огонь.

Если смесь выглядит суховатой, влейте 1–2 ст. л. сохранённой воды и ещё раз осторожно перемешайте. Добавляйте жидкость понемногу: блюдо должно остаться рассыпчатым, а не превратиться в соус.

6. Подавайте сразу

Разложите макароны по тёплым мискам и при желании посыпьте корицей. Подавайте сразу, пока масло остаётся текучим, а творог лишь слегка согрелся от макарон.

Для несладкой версии не добавляйте сахар и корицу, а положите щепотку чёрного перца и мелко нарезанный укроп. Технология остаётся той же: творог вмешивают только после выключения огня.

Что важно

Не прогревайте готовую смесь долго. Сильный нагрев не сделает блюдо более сливочным: творог отдаст влагу, соберётся в плотные крупинки, а макароны станут суше. Если нужно вернуть порции тепло, прогревайте их на слабом огне с 1–2 ст. л. воды, часто и бережно перемешивая.

Творог - скоропортящийся продукт. Остатки переложите в неглубокий закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C не позднее чем через два часа. Лучше съесть блюдо в течение 1–2 дней и разогревать только нужную порцию.

В результате макароны сохраняют форму, масло даёт мягкость, а творог остаётся нежным и заметным - простой домашний завтрак или ужин без лишних действий.