Макароны с творогом останутся нежными: добавляю творог уже после выключения огня

Макароны с творогом - тот самый быстрый завтрак или ужин, для которого не нужно заранее размораживать мясо, включать духовку и готовить отдельный соус. Блюдо получается тёплым, мягким и умеренно сладким, а на всю работу уходит одна кастрюля.
Главное - не кипятить творог вместе с макаронами. Если вмешать его уже после выключения огня, крупинки сохранят нежность, а сливочное масло свяжет всё в ровную домашнюю основу.
Время приготовления: 15 минут
Порции: 2
Посуда: кастрюля объёмом 2–2,5 л, дуршлаг и лопатка
Ингредиенты
- короткие макароны - 220 г;
- творог 5–9% - 200 г;
- сливочное масло - 25 г;
- сахар - 20 г, примерно 1,5 ст. л.;
- соль - 1/2 ч. л. для воды плюс маленькая щепотка в готовое блюдо;
- молотая корица - 1/4 ч. л. по желанию.
Выбирайте небольшие рожки, ракушки или спирали: в их изгибах лучше удерживается творог. Сухой рассыпчатый творог подойдёт лучше слишком влажного. Если в упаковке собралось много сыворотки, заранее откиньте продукт на сито на 5–10 минут.
Приготовление пошагово с фото
1. Подготовьте творог и воду
Поставьте на сильный огонь 1,5–2 л воды. Пока она нагревается, переложите творог в миску и разомните вилкой только крупные комки. Не взбивайте его в крем: небольшая зернистость здесь даёт правильную домашнюю текстуру.
Когда вода активно закипит, добавьте 1/2 ч. л. соли. Масло в воду не наливайте - оно не мешает макаронам слипаться, зато может покрыть их плёнкой и помешать творогу удерживаться на поверхности.
2. Сварите макароны
Всыпьте макароны в кипящую воду и сразу перемешайте, проводя ложкой по дну. Варите без крышки столько, сколько указано на упаковке, обычно 7–9 минут. За это время перемешайте ещё два-три раза.
Готовые макароны должны быть мягкими, но сохранять форму и лёгкую упругость в центре. Не разваривайте их: после соединения с творогом слишком мягкие рожки быстро потеряют форму.
3. Оставьте немного воды и откиньте макароны
Перед сливом зачерпните 50 мл воды из кастрюли. Она пригодится, если творог окажется сухим. Остальные макароны откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь 20–30 секунд.
Не промывайте макароны: вода смоет крахмал с поверхности, и творожная смесь будет хуже держаться. Верните горячие макароны в ещё тёплую кастрюлю, но не ставьте её обратно на конфорку.
4. Добавьте сливочное масло
Положите в горячие макароны 25 г сливочного масла и перемешивайте 30–40 секунд, пока оно полностью не растает и не покроет каждую ракушку или рожок тонким блестящим слоем.
Если кастрюля стояла на электрической конфорке, переставьте её на холодную поверхность. Остаточного тепла самих макарон достаточно; дополнительный нагрев на этом этапе не нужен.
5. Вмешайте творог
Добавьте творог, сахар и маленькую щепотку соли. Аккуратно перемешайте лопаткой, поднимая макароны снизу вверх. Не растирайте творог о стенки и не возвращайте кастрюлю на огонь.
Если смесь выглядит суховатой, влейте 1–2 ст. л. сохранённой воды и ещё раз осторожно перемешайте. Добавляйте жидкость понемногу: блюдо должно остаться рассыпчатым, а не превратиться в соус.
6. Подавайте сразу
Разложите макароны по тёплым мискам и при желании посыпьте корицей. Подавайте сразу, пока масло остаётся текучим, а творог лишь слегка согрелся от макарон.
Для несладкой версии не добавляйте сахар и корицу, а положите щепотку чёрного перца и мелко нарезанный укроп. Технология остаётся той же: творог вмешивают только после выключения огня.
Что важно
Не прогревайте готовую смесь долго. Сильный нагрев не сделает блюдо более сливочным: творог отдаст влагу, соберётся в плотные крупинки, а макароны станут суше. Если нужно вернуть порции тепло, прогревайте их на слабом огне с 1–2 ст. л. воды, часто и бережно перемешивая.
Творог - скоропортящийся продукт. Остатки переложите в неглубокий закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C не позднее чем через два часа. Лучше съесть блюдо в течение 1–2 дней и разогревать только нужную порцию.
В результате макароны сохраняют форму, масло даёт мягкость, а творог остаётся нежным и заметным - простой домашний завтрак или ужин без лишних действий.