Безе с хрустящей корочкой и нежной серединкой: простой рецепт домашнего десерта

У идеального безе хрустящая корочка, легкая текстура и нежная сладкая середина. При этом для приготовления нужны всего несколько ингредиентов, а основная работа достается миксеру. Главное - правильно взбить белки и не торопить процесс сушки в духовке.

Ингредиенты

Яичные белки - 4 шт. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Сахар - 200 г

Соль - 1 щепотка

Лимонный сок - ½ ч. л. или винный уксус

Ванильный экстракт - ½ ч. л. по желанию

Как приготовить безе

Разогрейте духовку до 90–100 °C и застелите противень пергаментной бумагой. Миску и венчики миксера тщательно обезжирьте, протерев их небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Это важный нюанс: даже небольшие следы жира могут помешать белкам хорошо взбиться.

Аккуратно отделите белки от желтков, следя за тем, чтобы в миску не попало ни капли желтка. Добавьте щепотку соли и начните взбивать на средней скорости. Когда появится мягкая пена, можно переходить к следующему этапу.

Всыпайте сахар небольшими порциями, примерно по одной столовой ложке, продолжая взбивать массу. Не спешите: сахар должен хорошо раствориться, а белки - превратиться в плотную блестящую массу, которая держит форму. В конце добавьте лимонный сок и, если хочется ванильного аромата, ванильный экстракт, затем аккуратно перемешайте.

Переложите белковую массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадите небольшие порции на подготовленный противень. Если мешка нет, подойдет обычная ложка. Оставляйте между заготовками немного свободного места.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 90–100 °C, на 1,5–2 часа. Безе должно постепенно высохнуть, а не запечься до золотистого цвета. После этого выключите духовку и оставьте десерт внутри еще на 30 минут с приоткрытой дверцей.

Готовое безе получается легким и хрустящим. Останется дать ему полностью остыть и подать к чаю или кофе.