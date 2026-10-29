29 октября 2026, 13:28

Бананы почернели на кухне? Самое время испечь нежный пирог, от которого трудно оторваться

Бананы почернели на кухне? Самое время испечь нежный пирог, от которого трудно оторваться

Переспелые бананы часто остаются без внимания, хотя именно из них получается особенно ароматная выпечка. Мякоть становится мягкой и сладкой, а пирог приобретает насыщенный фруктовый вкус. Добавьте немного ванили - и кухня наполнится тем самым уютным ароматом домашнего десерта.

Ингредиенты

  • Спелые бананы - 3 штуки среднего размера
  • Пшеничная мука - 250 г
  • Сахар - 150 г
  • Яйца - 2 штуки
  • Сливочное масло - 100 г
  • Разрыхлитель теста - 1 чайная ложка
  • Ванильный сахар - 1 чайная ложка
  • Соль - щепотка
  • Молотая корица - ½ чайной ложки (по желанию)
  • Измельченные орехи или шоколадная крошка - по желанию

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Как приготовить банановый пирог

Подготовьте бананы и масло

Очистите бананы и разомните вилкой до однородного пюре. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось и легко смешивалось с остальными ингредиентами.

Замесите тесто

В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло с сахаром и взбейте миксером до пышной массы. По одному добавьте яйца, продолжая перемешивать, затем положите банановое пюре и ванильный сахар.

В отдельной емкости просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Если хочется более выразительного аромата, добавьте корицу. Постепенно всыпьте сухую смесь в банановую массу и перемешайте до получения густого однородного теста.

Испеките пирог

Смажьте форму сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Переложите в нее тесто, разровняйте поверхность и при желании посыпьте измельченными орехами или шоколадной крошкой.

Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания середины пирога она выходит сухой, выпечку можно доставать.

Подайте к столу

Дайте готовому пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите на тарелку. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Банановый пирог хорош сам по себе, но особенно приятно подать его к чаю или кофе. Мягкая текстура, сладкий вкус спелых фруктов и легкий ванильный аромат делают его простым домашним десертом, для которого не нужен особый повод.

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