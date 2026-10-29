Бананы почернели на кухне? Самое время испечь нежный пирог, от которого трудно оторваться

Переспелые бананы часто остаются без внимания, хотя именно из них получается особенно ароматная выпечка. Мякоть становится мягкой и сладкой, а пирог приобретает насыщенный фруктовый вкус. Добавьте немного ванили - и кухня наполнится тем самым уютным ароматом домашнего десерта.
Ингредиенты
- Спелые бананы - 3 штуки среднего размера
- Пшеничная мука - 250 г
- Сахар - 150 г
- Яйца - 2 штуки
- Сливочное масло - 100 г
- Разрыхлитель теста - 1 чайная ложка
- Ванильный сахар - 1 чайная ложка
- Соль - щепотка
- Молотая корица - ½ чайной ложки (по желанию)
- Измельченные орехи или шоколадная крошка - по желанию
Как приготовить банановый пирог
Подготовьте бананы и масло
Очистите бананы и разомните вилкой до однородного пюре. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось и легко смешивалось с остальными ингредиентами.
Замесите тесто
В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло с сахаром и взбейте миксером до пышной массы. По одному добавьте яйца, продолжая перемешивать, затем положите банановое пюре и ванильный сахар.
В отдельной емкости просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Если хочется более выразительного аромата, добавьте корицу. Постепенно всыпьте сухую смесь в банановую массу и перемешайте до получения густого однородного теста.
Испеките пирог
Смажьте форму сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Переложите в нее тесто, разровняйте поверхность и при желании посыпьте измельченными орехами или шоколадной крошкой.
Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания середины пирога она выходит сухой, выпечку можно доставать.
Подайте к столу
Дайте готовому пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите на тарелку. При желании посыпьте сахарной пудрой.
Банановый пирог хорош сам по себе, но особенно приятно подать его к чаю или кофе. Мягкая текстура, сладкий вкус спелых фруктов и легкий ванильный аромат делают его простым домашним десертом, для которого не нужен особый повод.