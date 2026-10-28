Страшно выглядят, быстро готовятся: необычный десерт на Хэллоуин из 3 ингредиентов

Для хэллоуинского угощения не обязательно печь печенье в форме привидений или часами украшать десерты. Обычные яблоки, немного сладкой пасты и белые маршмеллоу легко превратить в зубастые пасти монстров. Выглядит жутковато, готовится быстро, а духовка вообще не понадобится.

Ингредиенты на 8 порций

2 крупных яблока - красное и зеленое

3–4 столовые ложки арахисовой пасты или шоколадного крема

50–70 г маленьких белых маршмеллоу

1 чайная ложка лимонного сока

Несколько ягод клубники по желанию

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Как приготовить яблочные челюсти

Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте каждое на 8 долек. Сбрызните их лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Возьмите две яблочные дольки и нанесите на одну сторону каждой немного арахисовой пасты или шоколадного крема. Эта сладкая прослойка поможет закрепить начинку.

На одну дольку выложите в ряд маленькие маршмеллоу. Они будут изображать белые зубы монстра.

Накройте начинку второй долькой, расположив ее так, чтобы получилась раскрытая пасть. Осталось слегка прижать яблочные кусочки друг к другу.

Для более жуткого эффекта добавьте тонкий ломтик клубники. Он будет напоминать язык, выглядывающий из зубастой пасти.

Как сделать монстров еще страшнее

Используйте яблоки разных цветов: красная и зеленая кожура сделают закуску ярче. А если заменить несколько маршмеллоу тонкими пластинками миндаля, у монстров появятся острые вампирские клыки.

Готовить яблочные челюсти лучше незадолго до подачи. Так фрукты останутся хрустящими, а начинка не успеет размягчиться. Получится необычный десерт, который одновременно украсит праздничный стол и станет забавным угощением для гостей.