28 октября 2026, 07:05

Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке

Готовая манная каша со сливочным маслом в светлой керамической миске

Манная каша может быть нежной и однородной, без сухих комков и пригоревшего слоя на дне. Для этого не нужно всыпать крупу тонкой струйкой над кипящей кастрюлей: проще соединить её с холодным молоком и только потом включить нагрев.

Так легче контролировать густоту, а на приготовление двух порций уходит около 15 минут. Получается знакомый быстрый завтрак из пяти обычных продуктов и с минимумом посуды.

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Время приготовления: 15 минут
Порции: 2
Посуда: кастрюля с толстым дном объёмом 1–1,5 л, венчик или силиконовая лопатка

Ингредиенты

  • молоко - 500 мл;
  • манная крупа - 45 г, примерно 3 ст. л. без большой горки;
  • сахар - 12 г, примерно 1 ст. л.;
  • соль - 1 г, небольшая щепотка;
  • сливочное масло - 15 г.

Если нужна более жидкая каша, возьмите 35–40 г манки. Для густой, которую можно есть почти как пудинг, достаточно 50 г, но после остывания она станет заметно плотнее. Базовые 45 г дают мягкую кремовую консистенцию сразу после приготовления.

Приготовление пошагово с фото

1. Соедините сухие продукты

Насыпьте манную крупу, сахар и соль в сухую кастрюлю. Перемешайте венчиком, чтобы сахар и соль распределились равномерно. Так сладость не останется в одном месте, а крупу будет проще разнести по всему объёму молока.

Манная крупа, сахар и соль в небольшой кастрюле перед добавлением молока

2. Добавьте холодное молоко

Влейте примерно треть холодного молока и сразу размешайте венчиком до однородной жидкой смеси. Затем добавьте оставшееся молоко ещё в два приёма, каждый раз проходя венчиком по дну и углам кастрюли.

На этом этапе комки хорошо заметны и легко разбиваются. Не ставьте кастрюлю на огонь, пока смесь не станет совершенно гладкой.

Холодное молоко смешивают венчиком с манной крупой в кастрюле

3. Медленно нагрейте

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Нагревайте 5–7 минут, помешивая каждые 20–30 секунд и обязательно проводя венчиком по дну. Когда появится пар и смесь начнёт слегка густеть, уменьшите огонь до слабого.

Не оставляйте молоко без присмотра на сильном огне: оно может быстро подняться, убежать и пригореть у дна. Широкая конфорка не должна выступать за края кастрюли.

Манная каша начинает густеть при медленном нагревании на плите

4. Доведите кашу до готовности

Готовьте на слабом огне ещё 3–4 минуты, теперь помешивая почти постоянно. Каша должна тихо булькать, а след от венчика - задерживаться на поверхности примерно на секунду и затем исчезать.

Попробуйте небольшое количество чистой ложкой: готовая манка мягкая, без песчинок и сырого мучнистого привкуса. Если крупа ещё чувствуется, добавьте 1–2 ст. л. молока и прогрейте ещё минуту.

5. Добавьте сливочное масло

Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и размешайте до полного растворения. Масло делает вкус мягче и придаёт поверхности лёгкий блеск.

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 2 минуты. За это время крупа впитает оставшуюся влагу, поэтому не пытайтесь довести кашу до окончательной густоты прямо на плите.

Сливочное масло растворяется в готовой гладкой манной каше

6. Подавайте сразу

Ещё раз перемешайте и разлейте кашу по тёплым мискам. Подавайте сразу: по мере остывания манка продолжает густеть. Если каша постояла и стала плотнее, вмешайте немного горячего молока до нужной консистенции.

Что важно

Холодное молоко - главный приём этого способа. В нём крупинки успевают равномерно распределиться до того, как крахмал начнёт набухать. После включения нагрева всё равно проходите венчиком по дну: это защищает молоко от пригорания и сохраняет гладкую текстуру.

Для подачи можно добавить ягоды, ломтики банана, варенье или щепотку корицы, но сама основа уже сбалансирована. Если используете растительное молоко, выбирайте несладкое и учитывайте, что густота может немного отличаться.

Лучше готовить столько каши, сколько съедите сразу. Остатки переложите в неглубокий закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов. Используйте за 1–2 дня и разогревайте с небольшим количеством молока, тщательно перемешивая.

Готовая каша получается ровной, кремовой и без комков - простой тёплый завтрак, который удобно приготовить даже в будний день.

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