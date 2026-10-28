Фарш может выглядеть свежим, но уже быть опасным: сколько дней его можно хранить в холодильнике

Фарш способен испортиться быстрее, чем кажется. Даже если мясо выглядит нормально и не издает неприятного запаха, оно уже может представлять опасность, если слишком долго пролежало в холодильнике. У измельченного мяса есть особенность, о которой легко забыть, планируя ужин на несколько дней вперед.

Сырой фарш относится к скоропортящимся продуктам. По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA), его нужно приготовить или заморозить в течение 1–2 дней после покупки. Для цельных кусков говядины, свинины и баранины срок хранения при правильных условиях обычно составляет 3–5 дней.

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Почему измельченное мясо портится быстрее

Главная причина кроется в самом процессе приготовления фарша. На поверхности цельного куска мяса могут находиться бактерии, но при измельчении они перемешиваются со всей массой. Одновременно увеличивается площадь поверхности, на которой могут размножаться микроорганизмы.

Чем дольше фарш остается в холодильнике, тем выше риск. Низкая температура замедляет размножение бактерий, но не останавливает его полностью.

Оптимальная температура хранения сырого фарша - не выше +4 °C. Если холодильник охлаждает недостаточно хорошо, продукт может стать небезопасным раньше ожидаемого срока.

При этом стоит учитывать упаковку. Если фарш продается в заводской упаковке с указанным сроком годности, необходимо соблюдать рекомендации производителя. Это особенно важно для продукции в защитной газовой среде, которая может храниться иначе, чем обычный фарш. После вскрытия упаковки нужно учитывать отдельные указания по дальнейшему хранению.

Как понять, что фарш испортился

Кислый или гнилостный запах, липкая поверхность и слизь - тревожные признаки, при появлении которых мясо нельзя использовать. Но есть нюанс: отсутствие этих признаков еще не гарантирует безопасность продукта.

Некоторые болезнетворные бактерии не меняют запах, цвет или вкус мяса. Фарш может выглядеть вполне аппетитно, хотя условия или продолжительность хранения уже делают его опасным. Пробовать сырое мясо на вкус, чтобы проверить свежесть, не стоит.

Изменение цвета тоже не всегда говорит о порче. Например, внутри упаковки фарш может потемнеть из-за недостатка кислорода. Однако если одновременно появились неприятный запах или липкая консистенция, рисковать не нужно.

Важен и срок годности. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает: мясные продукты с маркировкой «Употребить до» нельзя есть после указанной даты, даже если внешне они выглядят свежими.

Можно ли заморозить фарш перед окончанием срока годности

Да. Если фарш хранился правильно и еще пригоден для использования, его можно заморозить, когда становится понятно, что приготовить его в ближайшие день-два не получится. Лучше не откладывать это решение до последнего момента.

Удобнее сразу разделить мясо на порции, разложить по пакетам для заморозки и подписать дату. Так будет проще размораживать ровно столько, сколько требуется для одного блюда.

Самый безопасный способ разморозки - в холодильнике. После полного размораживания фарш рекомендуется приготовить в течение 1–2 дней. Если мясо размораживалось в микроволновой печи или холодной воде, готовить его нужно сразу.

Какие ошибки при хранении особенно опасны

Одна из самых распространенных - оставить фарш на кухонном столе, рассчитывая убрать его в холодильник позже. При комнатной температуре бактерии размножаются значительно быстрее, чем в холоде.

Сырой фарш не следует держать вне холодильника дольше 2 часов. Если температура окружающей среды превышает +32 °C, этот предел сокращается до 1 часа.

Не менее важно правильно готовить блюда из измельченного мяса. Внутри готового блюда температура должна достигать не менее +71 °C для говяжьего, свиного и бараньего фарша и +74 °C для фарша из птицы. Надежнее всего проверять готовность кухонным термометром, поскольку цвет мяса не всегда позволяет точно определить, достаточно ли оно прогрелось.

Главное правило простое: если фарш пролежал в холодильнике дольше рекомендованного срока, не стоит полагаться только на запах и внешний вид. С продуктами, которые быстро портятся, осторожность надежнее любых домашних проверок.