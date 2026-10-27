Шоколадная корочка и нежная середина: этот брауни исчезает со стола первым

У хорошего брауни есть одна особенность: сверху он покрыт тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается влажным, плотным и почти тягучим. Именно этот контраст превращает обычную шоколадную выпечку в десерт, от которого трудно отказаться. Приготовить его дома совсем не сложно - главное, выбрать хороший шоколад и вовремя достать форму из духовки.
Ингредиенты
Для приготовления брауни в квадратной форме размером примерно 20 × 20 см понадобятся:
- Темный шоколад с содержанием какао 50–70% - 200 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сахар - 200 г
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 100 г
- Какао-порошок - 30 г
- Ванильный экстракт - 1 ч. л.
- Соль - щепотка
Для более выраженного карамельного оттенка можно смешать обычный сахар с тростниковым. А вот на шоколаде лучше не экономить: именно он задает основную глубину вкуса.
Растопите шоколад с маслом
Разломайте шоколад на небольшие кусочки, а сливочное масло нарежьте кубиками. Соедините их и растопите на водяной бане или в микроволновке, нагревая короткими импульсами по 20 секунд и каждый раз перемешивая. Готовую смесь оставьте ненадолго остыть.
Подготовьте яичную смесь
В отдельной миске соедините яйца, сахар и ванильный экстракт. Взбивать до густой пены, как для бисквита, не нужно. Достаточно хорошо перемешать ингредиенты, чтобы сахар начал растворяться.
Соедините шоколад с яйцами
Постепенно влейте растопленный шоколад с маслом в яичную смесь, непрерывно работая венчиком. Масса станет однородной, гладкой и приобретет насыщенный шоколадный цвет. Уже на этом этапе аромат будет впечатляющим.
Добавьте сухие ингредиенты
Просейте муку и какао-порошок прямо в шоколадную массу, добавьте щепотку соли. Осторожно перемешайте все лопаткой до однородности. Как только сухие ингредиенты полностью соединятся с тестом, остановитесь: слишком долгое перемешивание может сделать брауни плотным и жестким.
Выпекайте до нужной консистенции
Застелите форму пергаментом, выложите тесто и разровняйте поверхность. Поставьте в духовку, заранее разогретую до 180 °C, на 25–30 минут.
Здесь важно не передержать десерт. Если зубочистка выходит из центра абсолютно сухой, брауни, скорее всего, уже потерял желанную влажность. На ней должны оставаться несколько влажных крошек - это признак того, что середина получится нежной и насыщенной.
Главный секрет вкусного брауни
Самая распространенная ошибка при приготовлении этого десерта - стремление довести его до полной сухости внутри. Брауни не должен напоминать обычный шоколадный кекс. Его характерная текстура формируется благодаря правильному времени выпечки, достаточному количеству шоколада и бережному перемешиванию теста.
Немного терпения - и на столе появится десерт с тонкой хрустящей корочкой и мягкой шоколадной серединой. Именно таким и должен быть настоящий брауни.