Шоколадная корочка и нежная середина: этот брауни исчезает со стола первым

У хорошего брауни есть одна особенность: сверху он покрыт тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается влажным, плотным и почти тягучим. Именно этот контраст превращает обычную шоколадную выпечку в десерт, от которого трудно отказаться. Приготовить его дома совсем не сложно - главное, выбрать хороший шоколад и вовремя достать форму из духовки.

Ингредиенты

Для приготовления брауни в квадратной форме размером примерно 20 × 20 см понадобятся:

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Темный шоколад с содержанием какао 50–70% - 200 г

Сливочное масло - 150 г

Сахар - 200 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 100 г

Какао-порошок - 30 г

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Для более выраженного карамельного оттенка можно смешать обычный сахар с тростниковым. А вот на шоколаде лучше не экономить: именно он задает основную глубину вкуса.

Растопите шоколад с маслом

Разломайте шоколад на небольшие кусочки, а сливочное масло нарежьте кубиками. Соедините их и растопите на водяной бане или в микроволновке, нагревая короткими импульсами по 20 секунд и каждый раз перемешивая. Готовую смесь оставьте ненадолго остыть.

Подготовьте яичную смесь

В отдельной миске соедините яйца, сахар и ванильный экстракт. Взбивать до густой пены, как для бисквита, не нужно. Достаточно хорошо перемешать ингредиенты, чтобы сахар начал растворяться.

Соедините шоколад с яйцами

Постепенно влейте растопленный шоколад с маслом в яичную смесь, непрерывно работая венчиком. Масса станет однородной, гладкой и приобретет насыщенный шоколадный цвет. Уже на этом этапе аромат будет впечатляющим.

Добавьте сухие ингредиенты

Просейте муку и какао-порошок прямо в шоколадную массу, добавьте щепотку соли. Осторожно перемешайте все лопаткой до однородности. Как только сухие ингредиенты полностью соединятся с тестом, остановитесь: слишком долгое перемешивание может сделать брауни плотным и жестким.

Выпекайте до нужной консистенции

Застелите форму пергаментом, выложите тесто и разровняйте поверхность. Поставьте в духовку, заранее разогретую до 180 °C, на 25–30 минут.

Здесь важно не передержать десерт. Если зубочистка выходит из центра абсолютно сухой, брауни, скорее всего, уже потерял желанную влажность. На ней должны оставаться несколько влажных крошек - это признак того, что середина получится нежной и насыщенной.

Главный секрет вкусного брауни

Самая распространенная ошибка при приготовлении этого десерта - стремление довести его до полной сухости внутри. Брауни не должен напоминать обычный шоколадный кекс. Его характерная текстура формируется благодаря правильному времени выпечки, достаточному количеству шоколада и бережному перемешиванию теста.

Немного терпения - и на столе появится десерт с тонкой хрустящей корочкой и мягкой шоколадной серединой. Именно таким и должен быть настоящий брауни.