Мягкий, сочный и с цитрусовой кислинкой: этот апельсиновый пирог хочется печь снова

Есть выпечка, ради которой не нужно искать редкие ингредиенты или проводить полдня на кухне. Апельсиновый пирог как раз из таких рецептов: простое тесто, свежая цедра и сок превращают привычные продукты в мягкий, ароматный десерт с приятной цитрусовой кислинкой. Пирог получается нежным и сочным, а во время выпечки наполняет кухню запахом апельсинов. Его можно подать к чаю, приготовить к семейному завтраку или просто испечь без особого повода.

Ингредиенты

Для пирога понадобятся:

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2 апельсина;

3 яйца;

180 г сахара;

100 мл растительного масла без выраженного запаха;

150 г натурального йогурта или сметаны;

220 г муки;

10 г разрыхлителя;

щепотка соли;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для украшения пригодятся сахарная пудра, тонкие дольки апельсина или немного цедры.

Как приготовить апельсиновый пирог

Сначала тщательно вымойте апельсины. С одного плода снимите цедру мелкой теркой, стараясь не задевать белую часть кожуры: именно она может придать выпечке горечь. Затем выжмите сок - для рецепта потребуется примерно 100–120 мл.

В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром, пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте растительное масло, йогурт или сметану, апельсиновый сок и подготовленную цедру. Хорошо перемешайте.

В отдельной посуде соедините муку, разрыхлитель и соль. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и аккуратно перемешайте до однородности. Долго вымешивать тесто не нужно - так оно сохранит нежную текстуру после выпечки.

Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, затем вылейте в нее тесто и разровняйте поверхность. Поставьте в духовку, заранее разогретую до 180 °C, примерно на 35–45 минут. Время зависит от размера формы и особенностей духовки.

Проверить готовность просто: проткните пирог деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, выпечку можно доставать. Дайте ей немного остыть, аккуратно выньте из формы и украсьте сахарной пудрой, цедрой или тонкими апельсиновыми дольками.

Как сделать вкус еще интереснее

Классический вариант хорош сам по себе, но рецепт легко дополнить. Горсть рубленых орехов добавит приятную текстуру, кусочки темного шоколада сделают вкус насыщеннее, а щепотка корицы придаст выпечке теплые пряные нотки.

Если хочется более выразительной цитрусовой кислинки, смешайте часть апельсинового сока с ложкой лимонного. Главное - не переборщить, чтобы лимон не заглушил мягкий вкус апельсина.

Есть и еще один способ сделать пирог сочнее. Смешайте 2–3 столовые ложки апельсинового сока с одной ложкой сахара и слегка полейте этой смесью еще теплую выпечку. Пропитка добавит десерту влажности и усилит цитрусовый аромат.

Маленькие хитрости для идеального результата

Для выпечки лучше выбирать спелые, ароматные апельсины с тонкой кожурой. У них обычно достаточно сока, а цедра обладает насыщенным запахом, который особенно хорошо раскрывается в духовке.

Не торопитесь подавать пирог сразу после выпечки: дайте ему немного остыть, чтобы мякиш успел стабилизироваться. Впрочем, слегка теплым он особенно хорош - с чашкой чая и тем самым ярким ароматом свежих апельсинов.