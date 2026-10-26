Золотистая корочка, яблоки и миндаль: осенний пирог, который хочется печь снова

Есть выпечка, которая превращает обычный вечер в маленький праздник. Миндальный пирог с яблоками - как раз из таких: нежное тесто с ореховым вкусом, сочные фруктовые дольки и хрустящие лепестки сверху. Аромат ванили дополняет картину. Для приготовления не понадобятся редкие ингредиенты или сложные кулинарные приёмы. Достаточно смешать тесто, красиво разложить яблоки и отправить форму в духовку.

Ингредиенты

На форму диаметром 22–24 см

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2 крупных яблока

150 г мягкого сливочного масла

120 г сахара

3 яйца

100 г молотого миндаля

120 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного сахара

Щепотка соли

1 ст. л. лимонного сока

Горсть миндальных лепестков для украшения

Сахарная пудра по желанию

Как приготовить миндальный пирог

Подготовьте яблоки. Очистите фрукты от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.

Замесите тесто. Взбейте мягкое сливочное масло с обычным и ванильным сахаром до пышной массы. Затем по одному добавьте яйца, тщательно перемешивая после каждого.

Добавьте сухие ингредиенты. Всыпьте молотый миндаль, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте до однородности. Тесто должно получиться мягким.

Соберите пирог. Смажьте форму маслом, выложите тесто и разровняйте поверхность. Сверху расположите яблочные дольки веером или внахлёст, слегка вдавливая их в тесто. Последний штрих - горсть миндальных лепестков.

Испеките до золотистой корочки. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Подготовьте к подаче. Дайте выпечке немного остыть, а затем при желании посыпьте сахарной пудрой. Пирог хорошо сочетается с чаем или кофе. Для десертного настроения можно добавить шарик ванильного мороженого.

Главное достоинство этого рецепта - сочетание текстур: мягкое тесто, нежные яблоки и хрустящий миндаль. Такой пирог одинаково уместен за семейным столом и во время неспешного чаепития в выходной день.