Пышные панкейки на сметане: нежный завтрак, который готовится за 20 минут

Пышные, мягкие внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи - такие панкейки легко могут стать любимым завтраком на выходных. Секрет прост: обычная сметана делает тесто нежным, а сами оладьи получаются воздушными даже без сложных кулинарных приемов. На приготовление уйдет около 20–30 минут.

Ингредиенты

На 10–12 небольших панкейков понадобится:

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Сметана жирностью 15–20% - 200 г

Яйца - 2 шт.

Пшеничная мука - 180 г

Сахар - 2 ст. ложки

Молоко - 80 мл

Разрыхлитель - 1,5 ч. ложки

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Растительное масло - 1 ст. ложка

Приготовьте жидкую основу

В глубокой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар, добавьте щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности, затем введите сметану и молоко. Снова перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Замесите тесто

В отдельной емкости смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидкой основе. Перемешивайте аккуратно, без лишнего усердия. Готовое тесто должно быть густым, но медленно стекать с ложки; если оно получилось слишком плотным, влейте немного молока.

Дайте тесту отдохнуть

Добавьте растительное масло и слегка перемешайте. Оставьте смесь на 5–10 минут, чтобы мука успела впитать влагу. Этот небольшой перерыв поможет получить более нежные и равномерно пропеченные панкейки.

Разогрейте сковороду

Лучше всего подойдет сковорода с антипригарным покрытием и толстым дном. Разогрейте ее на среднем или умеренно слабом огне. Если поверхность нужно смазать маслом, нанесите совсем немного и уберите излишки бумажным полотенцем.

Обжарьте панкейки

Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые лепешки. Когда на поверхности появятся пузырьки, края начнут схватываться, а нижняя сторона подрумянится, аккуратно переверните панкейк. На первую сторону обычно требуется около 2 минут, на вторую - еще 1–2 минуты.

Три хитрости для идеального результата

Главное - не перемешивать тесто слишком долго. Как только мука соединится с остальными ингредиентами, венчик можно отложить. Небольшие комочки не помешают, а вот чрезмерное вымешивание способно сделать панкейки плотными.

Не стоит торопиться и с обжариванием. На слишком сильном огне лепешки быстро потемнеют снаружи, но внутри могут остаться сырыми. Умеренный нагрев позволит тесту постепенно пропечься и сохранить нежную текстуру.

Еще один полезный прием - заранее достать сметану из холодильника. При комнатной температуре она легче смешивается с другими продуктами, и тесто получается более однородным.

Готовые панкейки можно подавать с ягодами, медом, вареньем или кленовым сиропом. А если хочется более сытного завтрака, добавьте ложку сметаны и немного свежих фруктов. Иногда для хорошего утра достаточно всего нескольких простых ингредиентов и теплой стопки домашних панкейков.