Духовку можно не включать: собираем блинный торт с кофейным кремом

Тонкие золотистые блины, мягкий крем с кофейным ароматом и ровный полосатый срез: этот торт собирают на обычной тарелке, а затем оставляют в холодильнике. За несколько часов блины становятся нежнее, прослойки уплотняются, и кусок легко отделяется вилкой. Сметана добавляет лёгкую кислинку, маскарпоне делает крем более плотным и сливочным.

Основная работа здесь приходится на сковороду: для торта диаметром 20 см понадобится шестнадцать блинов. Их важно испечь тонкими, полностью остудить и лишь потом промазать кремом. Удобнее готовить вечером, чтобы к следующему дню торт успел пропитаться. Украшение получится совсем простым: достаточно распределить по верху оставшийся крем и сохранить лёгкие следы от лопатки.

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Блинный торт с кофейным кремом и тонкими прослойками на разрезе

Полное время: около 8 часов, включая охлаждение.

Активное время: около 65 минут.

Выход: торт диаметром 20 см, массой примерно 1,5 кг.

Порции: 10.

Сложность: средняя, больше всего внимания требуют тонкие блины.

Посуда: кухонные весы, мерный стакан, две большие миски, венчик, сито, половник, небольшая чашка, сковорода с антипригарным покрытием и диаметром дна 20 см, тонкая лопатка, плоские тарелки, кулинарная кисть, кольцо диаметром 20 см высотой от 6 см, ацетатная лента по желанию, длинный нож.

Ингредиенты

Для тонких блинов

Молоко жирностью 2,5–3,2%: 500 мл.

Яйца: 3 средних, около 150 г без скорлупы.

Пшеничная мука: 200 г.

Сахар: 25 г.

Соль: 2 г, примерно треть чайной ложки без горки.

Для торта удобны блины с мягкими краями. Сахара в тесте немного, поэтому они не будут слишком быстро темнеть. Разрыхлитель и сода не нужны: крупные отверстия затруднят нанесение крема, а толстые пористые блины сделают десерт тяжеловатым.

Диаметр измеряйте по дну сковороды, где растекается тесто. При более широком дне блинов из этой порции получится меньше, и торт выйдет ниже. Яйца разболтайте отдельно и при необходимости отвесьте 150 г: три крупных яйца заметно увеличат объём жидкости. Молоко, три яйца, мука, сахар и соль для блинного теста

Для сметанного крема с маскарпоне

Густая сметана жирностью 30%: 500 г.

Маскарпоне: 250 г.

Сахарная пудра: 90 г.

Сметана должна держаться на ложке и медленно сползать с неё. Если сверху в упаковке отделилась сыворотка, слейте её перед взвешиванием. Жидкую сметану меньшей жирности в этих же пропорциях использовать не стоит: крем может вытекать между блинами ещё при сборке.

Маскарпоне берите без вкусовых добавок, с однородной консистенцией. Оба молочных продукта оставьте в холодильнике до приготовления крема. Пудру просейте заранее, чтобы её комочки не пришлось разбивать долгим взбиванием. Густая сметана, маскарпоне и сахарная пудра для крема

Для кофейного вкуса и жарки

Растворимый кофе: 6 г.

Горячая вода: 20 мл.

Сливочное масло жирностью 82,5%: 30 г, в тесто.

Рафинированное растительное масло: 5 мл, для сковороды.

Нужен обычный растворимый кофе без сахара и сухих сливок. Небольшое количество воды позволит получить концентрат, который придаст крему вкус, не сделав его жидким. Перед соединением с молочными продуктами кофе должен полностью остыть.

Сливочное масло растопите и дайте ему стать чуть тёплым. Растительное используйте понемногу: для антипригарной сковороды достаточно тонкого слоя, нанесённого кистью. Остаток масла после жарки добавлять куда-либо не требуется. Растворимый кофе, вода, растопленное сливочное и растительное масло

Как приготовить

1. Разведите кофе и подготовьте основу теста

Залейте 6 г растворимого кофе 20 мл горячей воды. Перемешайте до исчезновения гранул и оставьте чашку остывать. Отдельно растопите сливочное масло, затем отставьте его от плиты: горячее масло пока не нужно.

В большой миске соедините яйца с сахаром и солью. Перемешайте венчиком, чтобы желтки и белки стали однородными, затем влейте 200 мл молока. Взбивать смесь в пышную пену не требуется: лишние пузырьки будут оставлять отверстия в блинах. Яичная смесь с молоком в миске и остывающий кофейный концентрат

2. Замесите тесто и оставьте на 20 минут

Просейте в миску всю муку и перемешайте венчиком до гладкости. В густоватой основе удобнее разбить комочки. Влейте оставшиеся 300 мл молока в два приёма, каждый раз хорошо размешивая. В конце добавьте чуть тёплое сливочное масло.

Оставьте тесто на 20 минут, затем ещё раз перемешайте со дна. Оно должно свободно литься с половника тонкой струёй. Если в массе сохранились отдельные мучные комочки, пропустите её через сито. Так они не попадут на сковороду и не образуют плотные белые участки в готовом блине. Гладкое жидкое блинное тесто после короткого отдыха

3. Испеките шестнадцать тонких блинов

Прогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте растительным маслом. Налейте примерно 55 г теста, сразу наклоняя сковороду в разные стороны, чтобы покрыть дно. Первый блин поможет уточнить порцию: тесто должно заполнить круг тонким слоем без толстой середины.

Жарьте около минуты, пока поверхность не станет матовой, а край не начнёт легко отделяться. Подведите лопатку, переверните и подержите ещё 20–30 секунд. При необходимости немного уменьшите нагрев: тёмные сухие края для этого торта не подходят. Таким образом приготовьте остальные блины, перемешивая тесто перед очередной порцией. Тонкий блин с золотистыми пятнами на антипригарной сковороде

4. Полностью остудите блины

Переносите готовые блины на несколько плоских тарелок, раскладывая их по одному или с небольшим нахлёстом. Когда они перестанут отдавать тепло, соберите в стопку. Обычно на охлаждение последней партии хватает 15–20 минут, если блины не лежат сразу плотной горкой.

Отложите самый ровный блин для верхушки. Небольшой надрыв у края можно оставить в одном из внутренних слоёв. Специально обрезать все края по шаблону не нужно, но блины должны помещаться в кольцо свободно, без складок. Тёплые блины кремом не смазывайте: маскарпоне размягчится, и слои начнут сдвигаться. Остывшие тонкие блины на светлой керамической тарелке

5. Приготовьте кофейный крем

Переложите холодный маскарпоне в чистую миску и коротко разотрите лопаткой с сахарной пудрой. Добавьте треть сметаны, перемешайте, затем введите оставшуюся. Влейте полностью остывший кофейный концентрат и соедините всё до равномерного светло-кофейного цвета.

Работать можно лопаткой или ручным венчиком. Если пользуетесь миксером, выбирайте низкую скорость и остановитесь сразу после соединения продуктов. Продолжительное взбивание здесь не требуется. Готовый крем держится мягкой горкой и легко размазывается; если он заметно согрелся во время работы, поставьте миску в холодильник на 15–20 минут. Густой светло-кофейный крем из сметаны и маскарпоне

6. Соберите торт в кольце

Установите кольцо на плоской тарелке, при желании проложите стенку ацетатной лентой. Положите первый блин. Распределите по нему 45–50 г крема тонким ровным слоем, доходя почти до края. Накройте следующим блином, слегка пригладьте ладонью и снова нанесите крем.

Продолжайте сборку, следя, чтобы середина не становилась выше краёв. Для пятнадцати прослоек понадобится примерно 700–750 г крема. Самый ровный блин положите сверху и распределите по нему остаток. Не придавливайте торт грузом: достаточно лёгкого касания при укладке каждого слоя. Кофейный крем распределяют между тонкими блинами при сборке торта

7. Охладите и аккуратно нарежьте

Накройте торт, не касаясь крема, и уберите в холодильник минимум на 6 часов. За это время начинка станет плотнее, а блины впитают часть её влаги. Ночь в холодильнике тоже подойдёт. Если снять кольцо и нарезать торт сразу после сборки, прослойки будут скользить под ножом.

Уберите кольцо и аккуратно отделите ленту. Опустите длинный нож в горячую воду, вытрите насухо и разрежьте торт спокойным движением сверху вниз. После каждого разреза протирайте лезвие. Так светлый крем не размажется по золотистым слоям, а куски сохранят форму. Охлаждённый блинный торт с ровным срезом после снятия кольца

Если крем кажется слишком мягким

Сначала проверьте температуру: охлаждённый крем обычно гуще только что перемешанного. Дайте ему постоять 15–20 минут в холодильнике и ещё раз осторожно перемешайте лопаткой. Подсыпать муку или крахмал в готовый холодный крем не нужно, они останутся сырыми и не решат проблему.

Если сметана изначально была текучей, одной выдержки на холоде может оказаться недостаточно. Поэтому её консистенцию лучше оценить до замеса. Отвешивать такую сметану нужно заранее, в сите с тканью, поставленном в холодильник, а для рецепта затем взять 500 г уже загустевшего продукта. Время на отвешивание в указанное полное время не входит.

С чем подать

Нарезайте торт охлаждённым и доставайте порции за 10 минут до подачи. Крем немного смягчится, при этом полосатый срез останется ровным. К этому десерту подойдут чёрный чай, американо или кофе без дополнительного сиропа: сладости в прослойках уже достаточно.

Для аккуратной подачи положите кусок широкой стороной к гостю, чтобы были видны тонкие слои. Ягоды, шоколадную стружку и сладкие соусы добавлять необязательно: кофейный вкус и сметанная кислинка хорошо различаются и без них. Порция кофейного блинного торта с чашкой чёрного кофе

Как хранить

Храните торт в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C до двух суток с момента сборки. Открытый срез прикройте пищевой плёнкой, чтобы он не подсыхал. Не оставляйте торт с молочным кремом на столе дольше двух часов суммарно; для чаепития удобнее отрезать нужное количество порций и сразу убрать остальное.

Для приготовления накануне лучше сразу собрать весь торт: крем и блины всё равно должны провести вместе несколько часов. Если же приходится разделить работу, полностью остывшие блины можно накрыть и оставить в холодильнике до следующего дня, а крем смешать перед сборкой. Готовый десерт сохраняет наиболее нежную текстуру в первые сутки, когда слои уже пропитались, но ещё хорошо различаются.