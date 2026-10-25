25 октября 2026, 16:28

Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Когда за окном холодно, особенно хочется чего-то горячего, густого и нежного. Куриный суп со сливками и сладкой кукурузой подходит для такого случая идеально: в нём мягкое мясо, картофель, овощи и бархатистый бульон, который напоминает сливочный соус. На приготовление не придётся тратить полдня. Всё достаточно просто, а получается сытно и ароматно.

Ингредиенты на 4 порции

Для супа понадобятся:

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

  • Куриное филе или мясо с бёдер - 350–400 г
  • Картофель - 3–4 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Консервированная кукуруза - 1 банка
  • Сливки жирностью 20–30% - 150 мл
  • Молоко - 200 мл
  • Сливочное масло - 30 г
  • Мука - 1 ст. л.
  • Соль и чёрный перец - по вкусу
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Паприка - щепотка
  • Чесночный порошок - по желанию

1. Подготовьте овощи и курицу

Картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь - кружочками или тонкой соломкой, а лук мелко порубите. Растопите сливочное масло в кастрюле и обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и курицу, нарезанную кусочками, затем слегка подрумяньте мясо.

2. Сварите основу

Выложите в кастрюлю картофель и залейте кипятком так, чтобы вода покрывала все ингредиенты. Добавьте лавровый лист, соль, чёрный перец и щепотку паприки. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.

3. Приготовьте сливочный соус

В небольшой сковороде растопите немного сливочного масла и всыпьте муку. Прогревайте её, помешивая, пока она не приобретёт кремовый оттенок. Затем постепенно влейте молоко и быстро перемешайте смесь, чтобы не образовались комочки.

4. Добавьте сливки и кукурузу

Переложите молочную смесь в кастрюлю и тщательно размешайте. Влейте сливки, добавьте кукурузу и при желании немного чесночного порошка. Прогревайте суп ещё около 5 минут, не доводя до кипения.

Готово. Суп получается густым, нежным и с лёгкой сладостью кукурузы, которая хорошо сочетается с курицей и сливочной основой.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

18 дизайнерских идей, после которых обычные вещи кажутся безнадежно…
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Ретроградный Меркурий до 13 ноября: бывшие напомнят о себе, а старые тайны…
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы,…
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а…
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома…
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Смешные картинки на день и тот самый момент
Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Гороскоп Таро на 26 октября: Овны наведут порядок, а Тельцы почувствуют…