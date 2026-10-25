Сливочный куриный суп с кукурузой: густой, нежный и без кулинарных подвигов

Когда за окном холодно, особенно хочется чего-то горячего, густого и нежного. Куриный суп со сливками и сладкой кукурузой подходит для такого случая идеально: в нём мягкое мясо, картофель, овощи и бархатистый бульон, который напоминает сливочный соус. На приготовление не придётся тратить полдня. Всё достаточно просто, а получается сытно и ароматно.
Ингредиенты на 4 порции
Для супа понадобятся:
- Куриное филе или мясо с бёдер - 350–400 г
- Картофель - 3–4 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Консервированная кукуруза - 1 банка
- Сливки жирностью 20–30% - 150 мл
- Молоко - 200 мл
- Сливочное масло - 30 г
- Мука - 1 ст. л.
- Соль и чёрный перец - по вкусу
- Лавровый лист - 1 шт.
- Паприка - щепотка
- Чесночный порошок - по желанию
1. Подготовьте овощи и курицу
Картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь - кружочками или тонкой соломкой, а лук мелко порубите. Растопите сливочное масло в кастрюле и обжарьте лук до мягкости. Добавьте морковь и курицу, нарезанную кусочками, затем слегка подрумяньте мясо.
2. Сварите основу
Выложите в кастрюлю картофель и залейте кипятком так, чтобы вода покрывала все ингредиенты. Добавьте лавровый лист, соль, чёрный перец и щепотку паприки. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.
3. Приготовьте сливочный соус
В небольшой сковороде растопите немного сливочного масла и всыпьте муку. Прогревайте её, помешивая, пока она не приобретёт кремовый оттенок. Затем постепенно влейте молоко и быстро перемешайте смесь, чтобы не образовались комочки.
4. Добавьте сливки и кукурузу
Переложите молочную смесь в кастрюлю и тщательно размешайте. Влейте сливки, добавьте кукурузу и при желании немного чесночного порошка. Прогревайте суп ещё около 5 минут, не доводя до кипения.
Готово. Суп получается густым, нежным и с лёгкой сладостью кукурузы, которая хорошо сочетается с курицей и сливочной основой.