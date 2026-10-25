Морковные оладьи не останутся сырыми внутри: натираю мелко и жарю тонкими

У этих оладий румяные края, мягкая середина и заметный вкус осенней моркови. Никаких редких продуктов не понадобится: основа замешивается на кефире, а вся работа укладывается примерно в 25 минут.

Главное - не делать высокие горки теста. Мелко натёртая морковь и слой толщиной около 1 см успевают приготовиться одновременно с яйцом и мукой, поэтому оладьи не приходится пересушивать ради сырой середины.

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Время приготовления: около 25 минут

Порции: 2–3

Сковорода: 24–26 см, желательно с толстым дном

Ингредиенты

морковь - 400 г после очистки;

яйцо - 1 шт.;

кефир - 80 мл;

пшеничная мука - 70 г;

чеснок - 1 небольшой зубчик;

растительное масло - 2 ст. л., около 30 мл;

соль - ¾ ч. л., чёрный перец - ¼ ч. л.

Для подачи подойдёт сметана или густой натуральный йогурт, но в само тесто они не нужны.

Приготовление пошагово с фото

1. Натрите морковь мелко

Очистите морковь и натрите на мелкой стороне обычной тёрки. Стружка должна быть короткой и тонкой: так она быстрее размягчится и не будет вытягиваться из готового оладья длинными жёсткими нитями.

Возьмите горсть моркови и слегка сожмите. Если выделяется много сока, один раз отожмите всю массу руками над раковиной. Сухую сладкую морковь отжимать не нужно - небольшое количество влаги поможет тесту остаться мягким.

2. Смешайте жидкую основу

В просторной миске взбейте яйцо с кефиром, солью и чёрным перцем до однородности. Достаточно обычной вилки или венчика; пышная пена здесь не нужна.

Яйцо лучше разбить сначала в отдельную чашку, а уже затем перелить в миску. Так случайный кусочек скорлупы будет проще убрать, не перебирая натёртую морковь.

3. Замесите морковное тесто

Добавьте морковь и мелко натёртый чеснок. Перемешайте, всыпьте муку и снова перемешайте до исчезновения сухих участков. Оставьте массу на 5 минут: мука впитает часть влаги, и оладьи будет легче переворачивать.

Готовое тесто остаётся рыхлым и хорошо держится на ложке. Если на дне миски собралась жидкость, добавьте ещё 1 ст. л. муки. Сразу насыпать больше не стоит - плотное тесто даст тяжёлую, мучнистую середину.

4. Разогрейте сковороду

Поставьте сковороду диаметром 24–26 см на средний огонь и дайте ей прогреться около 2 минут. Влейте половину масла и распределите его по дну.

Масло должно стать текучим, но не дымить. На слишком горячей поверхности края быстро потемнеют, пока морковь внутри останется жёсткой. Если первая капля теста сразу чернеет, снимите сковороду с огня на полминуты.

5. Жарьте небольшими партиями

Выкладывайте примерно по 1½ ст. л. теста и сразу разравнивайте обратной стороной ложки в круг толщиной около 1 см. На сковороде 26 см удобно готовить по четыре оладья, оставляя между ними свободное место.

Жарьте 3–4 минуты на среднем или чуть более слабом огне. Когда края станут матовыми, а нижняя сторона - уверенно золотистой, переверните широкой лопаткой. Готовьте ещё 3–4 минуты. Для второй партии добавьте оставшееся масло.

Не накрывайте сковороду плотно: конденсат размягчит корочку. Если оладьи быстро румянятся, но морковь ещё похрустывает, уменьшите огонь и прикройте сковороду крышкой с небольшим зазором на последнюю минуту.

6. Проверьте середину и подавайте

Разломите самый толстый оладий из первой партии. Внутри не должно быть мокрого мучного слоя или жидкого яйца; морковь должна стать мягкой, но сохранить лёгкую текстуру. При проверке термометром центр яичного блюда должен достичь 71 °C.

Переложите готовые оладьи на решётку или бумажное полотенце одним слоем. Не складывайте их сразу высокой стопкой: горячий пар быстро смягчит румяные края. Подавайте со сметаной или йогуртом.

Что важно

Мелкая тёрка и небольшая толщина работают вместе. Крупно натёртая морковь в тонком оладье может остаться жёсткой, а высокий оладий из мелкой стружки будет готовиться слишком долго.

Если хотите убрать чеснок, просто пропустите его - менять количество муки не потребуется. Пшеничную муку можно заменить цельнозерновой, но сначала положите 60 г: она впитывает жидкость активнее.

Остывшие оладьи уберите в закрытый контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней. Разогревайте только нужную порцию на сухой сковороде под неплотно закрытой крышкой или в духовке, пока середина не станет равномерно горячей.

Тонкие морковные оладьи подходят для быстрого завтрака, лёгкого ужина или тёплой закуски. Рядом достаточно миски сметаны и простого салата - больше ничего усложнять не нужно.