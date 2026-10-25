Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома пахнет уютом

Осенью особенно приятно, когда дом наполняется ароматом меда, корицы и имбиря. Для этого не нужны сложные десерты или редкие ингредиенты: достаточно замесить простое тесто и отправить его в духовку на 10–12 минут. Получится мягкое, пряное печенье, которое идеально подходит к чашке горячего чая или какао.
Ингредиенты на 18–20 печений
- Сливочное масло - 120 г
- Мед - 100 г
- Коричневый сахар - 60 г
- Пшеничная мука - 250 г
- Молотый имбирь - 1,5 ч. л.
- Корица - 1 ч. л.
- Мускатный орех - щепотка, по желанию
- Пищевая сода - 1 ч. л.
- Соль - щепотка
- Яйцо - 1 шт.
Подготовьте масляную основу. В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с коричневым сахаром. Добавьте мед и яйцо, затем перемешайте до однородной консистенции.
Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной емкости соедините муку, молотый имбирь, корицу, мускатный орех, соду и соль. Так специи равномерно распределятся по тесту, а вкус печенья получится насыщенным.
Замесите тесто. Постепенно добавьте сухую смесь к масляной основе и перемешайте. Тесто получится мягким и немного липким - это нормально. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, чтобы с ним было легче работать.
Сформируйте печенье. Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень пергаментом. Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и разложите на небольшом расстоянии друг от друга.
Испеките до готовности. Поставьте противень в духовку на 10–12 минут. Серединка должна остаться мягкой: после остывания печенье уплотнится и приобретет нужную текстуру.
С чем подавать
Лучше всего дать печенью немного остыть, но не ждать, пока оно полностью потеряет тепло. В этот момент аромат пряностей раскрывается особенно приятно, а медовая сладость становится более выразительной.
Подавайте печенье с черным чаем, кофе или горячим какао. Если хочется добавить немного праздничного настроения, посыпьте его сахарной пудрой. На золотистой поверхности она будет напоминать первый осенний иней - хотя до настоящего снега еще может быть далеко.