Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома пахнет уютом

Осенью особенно приятно, когда дом наполняется ароматом меда, корицы и имбиря. Для этого не нужны сложные десерты или редкие ингредиенты: достаточно замесить простое тесто и отправить его в духовку на 10–12 минут. Получится мягкое, пряное печенье, которое идеально подходит к чашке горячего чая или какао.

Ингредиенты на 18–20 печений

Сливочное масло - 120 г

Мед - 100 г

Коричневый сахар - 60 г

Пшеничная мука - 250 г

Молотый имбирь - 1,5 ч. л.

Корица - 1 ч. л.

Мускатный орех - щепотка, по желанию

Пищевая сода - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Яйцо - 1 шт.

Подготовьте масляную основу. В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с коричневым сахаром. Добавьте мед и яйцо, затем перемешайте до однородной консистенции.

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Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной емкости соедините муку, молотый имбирь, корицу, мускатный орех, соду и соль. Так специи равномерно распределятся по тесту, а вкус печенья получится насыщенным.

Замесите тесто. Постепенно добавьте сухую смесь к масляной основе и перемешайте. Тесто получится мягким и немного липким - это нормально. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, чтобы с ним было легче работать.

Сформируйте печенье. Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень пергаментом. Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и разложите на небольшом расстоянии друг от друга.

Испеките до готовности. Поставьте противень в духовку на 10–12 минут. Серединка должна остаться мягкой: после остывания печенье уплотнится и приобретет нужную текстуру.

С чем подавать

Лучше всего дать печенью немного остыть, но не ждать, пока оно полностью потеряет тепло. В этот момент аромат пряностей раскрывается особенно приятно, а медовая сладость становится более выразительной.

Подавайте печенье с черным чаем, кофе или горячим какао. Если хочется добавить немного праздничного настроения, посыпьте его сахарной пудрой. На золотистой поверхности она будет напоминать первый осенний иней - хотя до настоящего снега еще может быть далеко.