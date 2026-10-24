Свёкла приготовится без долгой варки: натираю и тушу со сметаной

Тушёная свёкла получается мягкой, сочной и заметно быстрее, чем при варке целых корнеплодов. Крупная тёрка сокращает время приготовления, а лук делает знакомый вкус чуть слаще и глубже.

В конце добавим сметану, но не дадим соусу бурно кипеть. Он останется гладким и мягким, а вся работа займёт около получаса и потребует только одной сковороды.

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Время приготовления: 30 минут

Порции: 3

Посуда: глубокая сковорода диаметром 26 см с крышкой, крупная тёрка

Ингредиенты

свёкла - 600 г;

репчатый лук - 120 г, 1 средняя луковица;

сметана жирностью 15–20% - 150 г;

пшеничная мука - 10 г, 1 ст. л. без горки;

растительное масло - 20 мл, примерно 1,5 ст. л.;

горячая вода - 120 мл;

соль - 1/2 ч. л., чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте овощи

Свёклу вымойте, очистите и натрите на крупной тёрке. Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. Работайте на доске, которую легко вымыть: свекольный сок быстро окрашивает дерево и светлый пластик.

Если корнеплоды очень сочные, отжимать их не нужно. Выделившаяся влага поможет свёкле равномерно размягчиться под крышкой.

2. Размягчите лук

Поставьте глубокую сковороду диаметром 26 см на средний огонь и прогрейте около минуты. Влейте растительное масло, добавьте лук и готовьте 4–5 минут, помешивая.

Лук должен стать прозрачным и мягким, но не тёмно-коричневым. Сильно зажаренные края дадут соусу лишнюю горечь.

3. Добавьте свёклу

Переложите натёртую свёклу к луку, добавьте соль и хорошо перемешайте. Готовьте без крышки 3 минуты. Овощи немного осядут, а масло и лук распределятся по всей массе.

Не увеличивайте огонь: тонкая свекольная стружка легко подсыхает по краям раньше, чем успевает стать мягкой.

4. Доведите до мягкости под крышкой

Влейте 100 мл горячей воды, снова перемешайте и накройте сковороду крышкой. Уменьшите нагрев до слабого и тушите 12–15 минут. Два раза откройте крышку и перемешайте овощи от дна к центру.

Готовность проверяйте не только по времени. Попробуйте несколько полосок из середины сковороды: они должны легко жеваться, но не превращаться в пюре. Если свёкла ещё плотная, а дно уже сухое, добавьте 1–2 ст. л. горячей воды и тушите ещё 3–5 минут.

5. Подготовьте сметанную смесь

Пока свёкла доходит, положите сметану в небольшую миску и тщательно разотрите с мукой. Влейте оставшиеся 20 мл тёплой воды и размешайте венчиком или вилкой до полной однородности.

Сметану лучше достать из холодильника заранее. Смесь комнатной температуры спокойнее соединяется с горячими овощами и реже расслаивается.

6. Соедините и прогрейте

Убавьте огонь до минимального. Влейте сметанную смесь в мягкую свёклу и сразу хорошо перемешайте. Готовьте без крышки 2–3 минуты, пока соус не станет однородным и слегка густым.

Не доводите блюдо до бурного кипения: сметана может расслоиться, а цвет станет менее ярким. Снимите сковороду с огня, добавьте чёрный перец и попробуйте. При необходимости досолите.

Что важно

Чем крупнее стружка, тем лучше готовая свёкла сохраняет текстуру. На мелкой тёрке она быстрее превращается в однородную массу.

Если сметана жидкая, не добавляйте больше муки сразу. Соус заметно загустеет через минуту после соединения с горячими овощами.

Для более лёгкого варианта часть сметаны можно заменить густым натуральным йогуртом, но после его добавления нагрев должен быть особенно слабым.

Остатки переложите в закрытый неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней; разогревайте только нужную порцию на слабом огне.

Подавайте тушёную свёклу тёплой как гарнир к картофелю, гречке, котлетам или запечённой рыбе. После пяти минут отдыха соус станет чуть гуще и лучше удержится на овощах.