Нежная начинка, хрустящее тесто и сыр с характером: этот пирог исчезает со стола первым

Слоеное тесто, солоноватый сыр, сливочная начинка и свежая зелень - иногда именно такое сочетание превращает обычную выпечку в блюдо, которое хочется готовить снова. Пирог с фетой получается сытным, ароматным и при этом не требует много времени на кухне. Он подойдет для семейного завтрака, обеда или ужина, а еще украсит праздничный стол.

Какие ингредиенты понадобятся

Для основы можно взять готовое слоеное тесто. Это заметно упрощает приготовление и позволяет сосредоточиться на начинке.

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Для теста:

250 г слоеного теста;

немного муки для раскатки.

Для начинки:

300 г сыра фета;

200 г творога - по желанию;

3 яйца;

100 мл сливок жирностью 20–30%;

щепотка мускатного ореха;

соль и перец по вкусу;

пучок свежей петрушки, укропа или зеленого лука.

Для румяной корочки:

1 яйцо.

Вместо феты можно использовать брынзу. Творог тоже необязателен: с ним начинка получается мягче и приобретает более нежную текстуру.

Подготовьте основу

Если тесто замороженное, сначала дайте ему оттаять. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной примерно 3–4 мм. Переложите его в форму для выпечки, сформируйте бортики и при необходимости обрежьте лишние края.

Сделайте нежную начинку

Разомните фету вилкой в большой миске. Добавьте творог, три яйца и сливки, затем перемешайте до однородности. Приправьте массу солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Зелень мелко нарежьте и вмешайте в сырную смесь. Она придаст начинке свежий аромат и сделает вкус более выразительным.

Соберите пирог

Выложите начинку на подготовленное тесто и равномерно распределите ее по поверхности. Отдельно взбейте яйцо и смажьте им края теста. Именно этот простой шаг поможет получить аппетитную золотистую корочку.

Отправьте в духовку

Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог 35–40 минут, пока тесто не подрумянится, а начинка не загустеет и не приобретет легкий золотистый оттенок. Готовой выпечке дайте немного остыть. Так начинка станет плотнее, и пирог будет проще нарезать аккуратными кусочками.

С чем подавать пирог с фетой

Пирог вкусен и теплым, и после остывания до комнатной температуры. Хорошим дополнением станет салат из свежих овощей: он уравновесит насыщенный вкус сыра и сливок.

Рецепт легко вписать в повседневное меню. Минимум сложных действий, доступные ингредиенты и сочетание хрустящего теста с нежной начинкой - именно то, что нужно, когда хочется приготовить что-то домашнее без долгой возни на кухне.