Когда некогда готовить: 5 рецептов на скорую руку, которые выручат за 10–20 минут

Бывает, что ужин нужен уже сейчас. Или кто-то собирается заглянуть на чай, а дома только хлеб, сыр и несколько банок в шкафу. В такие моменты особенно ценны рецепты, ради которых не придётся ни бежать в магазин с длинным списком, ни устраивать на кухне большую готовку.

Лапша с овощами, горячие тосты, кускус с фетой, чесночные спагетти и пицца на тортилье - пять вариантов для разных случаев. Одни удобнее приготовить на двоих после работы, другие - быстро нарезать и поставить на общий стол.

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Здесь скорость достигается за счёт простых продуктов и нескольких действий одновременно: пока закипает вода, можно нарезать овощи, а пока расплавляется сыр - приготовить тарелки. Время указано ориентировочно, с учётом подготовки: мощность плиты и инструкции на упаковке тоже имеют значение.

1. Лапша с овощами и яйцом - когда хочется горячего

Время: около 15 минут. На 2 порции.

Пакет лапши легко превратить в полноценную сковороду горячей еды. Чеснок и имбирь дадут аромат, овощи - сочность, а яйцо сделает блюдо сытнее.

Ингредиенты

Лапша быстрого приготовления без приправ - 120–150 г.

Овощная смесь для жарки - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Свежий имбирь - кусочек около 1 см.

Соевый соус - 1–2 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Зелёный лук - по желанию.

Как приготовить

Сначала поставьте кипятиться воду и подготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Не передерживайте: ей предстоит ещё немного побыть на сковороде. Воду слейте.

Пока лапша готовится, разогрейте масло в широкой сковороде. Отправьте туда овощи и обжарьте до готовности, периодически помешивая. Для мелко нарезанной свежей смеси обычно хватает нескольких минут; замороженную готовьте столько, сколько рекомендует производитель. Если выделилось много воды, дайте ей выпариться.

Добавьте измельчённые чеснок и имбирь, перемешайте и прогрейте примерно 30 секунд. Так они успеют раскрыть аромат, но не подгорят.

Сдвиньте овощи к краям, в середину разбейте яйца. Помешивайте лопаткой, пока они полностью не схватятся, затем соедините с овощами и лапшой. Влейте сначала одну ложку соевого соуса, перемешайте и попробуйте. Если лапша кажется суховатой, добавьте ложку-другую горячей воды.

Маленький секрет: тёмное ароматное масло из обжаренного кунжута лучше добавлять понемногу уже в конце. Для самой жарки подойдёт обычное растительное.

2. Горячие тосты с тунцом, кукурузой и сыром - себе или гостям

Время: 10–15 минут. На 2 порции или 4 небольших тоста.

Это тот случай, когда банка тунца решает вопрос с перекусом. Под сыром начинка прогревается и становится нежнее, а слегка подсушенный хлеб сохраняет хруст.

Ингредиенты

Хлеб - 4 ломтика.

Консервированный тунец - 120–140 г без жидкости.

Консервированная кукуруза - 3 ст. л.

Густой натуральный йогурт или майонез - 1–2 ст. л.

Полутвёрдый сыр - 60 г.

Чёрный перец - по вкусу.

Зелень - по желанию.

Как приготовить

С тунца и кукурузы тщательно слейте жидкость: мокрая начинка быстро размягчит хлеб. Рыбу разомните вилкой, смешайте с кукурузой и йогуртом или майонезом. Поперчите. Соль добавляйте только после пробы - её может оказаться достаточно в рыбе и сыре.

На сухой сковороде слегка подрумяньте хлеб с одной стороны. Переверните, уменьшите нагрев и распределите начинку по уже поджаренной поверхности. Посыпьте мелко натёртым сыром.

Накройте крышкой и прогрейте на слабом огне примерно 4–6 минут, пока сыр не расплавится, а начинка не станет горячей. Проверяйте низ: он не должен подгореть раньше, чем прогреется верх.

Если хочется золотистой сырной корочки: используйте заранее разогретый гриль духовки и следите за тостами - под ним они подрумяниваются быстро. На сковороде под крышкой сыр преимущественно плавится.

Для подачи гостям разрежьте готовые тосты пополам и добавьте немного зелени.

3. Кускус с овощами и фетой - когда не хочется стоять у плиты

Время: 10–15 минут. На 2 порции.

Пока кускус набухает под крышкой, остаётся только нарезать овощи. Получается лёгкий обед, который можно есть тёплым или взять с собой.

Ингредиенты

Кускус быстрого приготовления - 150 г.

Кипяток или горячий овощной бульон - по инструкции на упаковке.

Помидоры черри - 150 г.

Свежий огурец - 150 г.

Фета - 80 г.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Лимонный сок - 1–2 ч. л.

Петрушка - небольшой пучок.

Чёрный перец и соль - по вкусу.

Как приготовить

Пересыпьте кускус в жаропрочную миску и залейте указанным на упаковке количеством кипятка или бульона. Накройте тарелкой и оставьте набухать. Для разных марок пропорции и время могут отличаться, поэтому здесь лучше довериться инструкции.

Пока он впитывает жидкость, разрежьте помидоры пополам, огурец нарежьте небольшими кубиками, зелень измельчите.

Готовый кускус разрыхлите вилкой - так он останется рассыпчатым. Добавьте масло и дайте немного остыть, прежде чем смешивать с овощами. Затем вмешайте огурец, помидоры, зелень и раскрошенную фету.

Заправьте лимонным соком и поперчите. Солите в самом конце: фета и бульон уже могут дать нужный вкус.

Чтобы получилось сытнее: добавьте несколько ложек консервированного нута, предварительно промыв его и дав воде стечь. А фету можно заменить брынзой.

4. Спагетти с чесноком и оливковым маслом - когда холодильник почти пуст

Время: около 20 минут, включая нагрев воды. На 2 порции.

У этой пасты короткий список продуктов, но есть важный нюанс: чеснок должен отдать маслу аромат, сохранив мягкий вкус. Слишком тёмные ломтики сделают всё блюдо горьким.

Ингредиенты

Спагетти - 200 г.

Чеснок - 3 зубчика.

Оливковое масло - 3 ст. л.

Хлопья чили - щепотка, по желанию.

Петрушка - небольшой пучок.

Соль - для воды.

Тёртый пармезан - по желанию, для подачи.

Как приготовить

Поставьте воду, посолите и сварите спагетти по инструкции, оставив их чуть упругими. Пока они варятся, тонко нарежьте чеснок и измельчите петрушку.

За несколько минут до готовности пасты налейте масло в сковороду, добавьте чеснок и включите небольшой нагрев. Когда появится аромат, положите чили. Чеснок должен стать лишь слегка золотистым - не ждите коричневой корочки.

Перед тем как слить воду, сохраните примерно половину кружки. Переложите спагетти к чесночному маслу, добавьте 2–3 столовые ложки воды от варки и активно перемешайте на небольшом огне. Подливайте ещё понемногу, если нужно: масло и крахмалистая вода должны обволакивать пасту тонким соусом.

Вмешайте петрушку и сразу подавайте.

Маленький секрет: после варки спагетти не промывайте. Крахмал на поверхности помогает соусу удерживаться. Пармезан здесь необязателен, но его можно поставить на стол отдельно.

5. Пицца на тортилье - когда нужно быстро поставить что-то на стол

Время: около 10 минут. На 1 большую тортилью - перекус для одного или закуска на двоих.

Тонкая лепёшка заменяет тесто, а начинку можно собрать из того, что уже есть дома. Главное - не перегружать основу: толстый слой продуктов прогревается дольше и мешает получить хрустящий низ.

Ингредиенты

Пшеничная тортилья диаметром 24–26 см - 1 шт.

Густой томатный соус - 1–1½ ст. л.

Моцарелла для пиццы - 50–60 г.

Готовая ветчина - 30–40 г, по желанию.

Помидоры черри - 2 шт.

Сушёный орегано - щепотка.

Свежий базилик - по желанию.

Как приготовить

Сыр натрите, ветчину нарежьте небольшими кусочками, помидоры - тонкими ломтиками. Слишком сочные ломтики слегка промокните салфеткой.

Положите тортилью в сухую сковороду с толстым дном. Смажьте тонким слоем соуса, оставляя края свободными. Распределите сыр, ветчину и помидоры, посыпьте орегано.

Накройте крышкой и готовьте на слабом или умеренно слабом огне примерно 4–7 минут. Сыр должен расплавиться, а низ - стать хрустящим. Приподнимайте край лопаткой и проверяйте: если лепёшка быстро темнеет, уменьшите нагрев.

Переложите на доску, добавьте базилик и разрежьте на кусочки.

Что важно: вместо водянистой моцареллы в рассоле удобнее использовать сыр для пиццы. А концентрированную томатную пасту не стоит наносить толстым слоем: предварительно разведите её небольшим количеством воды и приправьте. Для такой быстрой пиццы подходят готовые мясные продукты - сырое мясо за это время не приготовится.

Что держать дома для таких случаев

Упаковка пасты, кускус, банка тунца, консервированная кукуруза, замороженные овощи и тортильи дают немало вариантов для быстрого обеда. Сыр, яйца, чеснок и лимон помогают менять вкус, даже если основа остаётся прежней.

Тортильи и нарезанный хлеб удобно замораживать порциями, соблюдая рекомендации на упаковке. Тогда в нужный момент останется достать ровно столько, сколько нужно.

Эту подборку стоит сохранить на вечер, когда сил на готовку мало, а горячего домашнего блюда всё-таки хочется. Выбирайте по настроению: хрустящий тост, свежий кускус или тарелку ароматной пасты.