Кислинка, наваристый бульон и ложка сметаны: готовим щи по-домашнему

У щей с квашеной капустой есть одно важное достоинство: для них не нужны редкие продукты или сложные кулинарные приёмы. Достаточно хорошего бульона, привычных овощей и капусты с приятной кислинкой. Получается сытный домашний суп, который особенно кстати в прохладную погоду.
Ингредиенты на 4 порции
300–350 г квашеной капусты
250 г говядины на косточке, свинины или курицы
2–3 картофелины
1 морковь
1 луковица
2 ст. л. томатной пасты
2 ст. л. растительного масла
2 лавровых листа
5–6 горошин чёрного перца
соль по вкусу
свежие укроп или петрушка для подачи
сметана по желанию
Как приготовить щи
Начните с бульона. Налейте в кастрюлю 2 литра воды, положите мясо и доведите до кипения, снимая образующуюся пену. Убавьте огонь и варите 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким.
Пока готовится бульон, займитесь овощами. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, а лук мелко порубите. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте её водой и слегка отожмите.
Теперь приготовьте овощную заправку. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, затем добавьте томатную пасту и 2–3 ложки бульона. Перемешайте и тушите 5–7 минут.
Когда мясо сварится, добавьте в бульон картофель и готовьте около 10 минут. Затем положите квашеную капусту и овощную заправку, добавьте лавровый лист, чёрный перец и соль по вкусу. Варите суп на слабом огне ещё 20 минут, чтобы ингредиенты успели раскрыть вкус.
Подавайте щи горячими, посыпав свежей зеленью. Ложка сметаны сделает вкус мягче и добавит приятную сливочную нотку.