Кислинка, наваристый бульон и ложка сметаны: готовим щи по-домашнему

250 г говядины на косточке, свинины или курицы

Раз в день

Раз в день

Как приготовить щи

Начните с бульона. Налейте в кастрюлю 2 литра воды, положите мясо и доведите до кипения, снимая образующуюся пену. Убавьте огонь и варите 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким.

Пока готовится бульон, займитесь овощами. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, а лук мелко порубите. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте её водой и слегка отожмите.

Теперь приготовьте овощную заправку. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, затем добавьте томатную пасту и 2–3 ложки бульона. Перемешайте и тушите 5–7 минут.

Когда мясо сварится, добавьте в бульон картофель и готовьте около 10 минут. Затем положите квашеную капусту и овощную заправку, добавьте лавровый лист, чёрный перец и соль по вкусу. Варите суп на слабом огне ещё 20 минут, чтобы ингредиенты успели раскрыть вкус.

Подавайте щи горячими, посыпав свежей зеленью. Ложка сметаны сделает вкус мягче и добавит приятную сливочную нотку.