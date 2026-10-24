24 октября 2026, 16:27

Кислинка, наваристый бульон и ложка сметаны: готовим щи по-домашнему

Кислинка, наваристый бульон и ложка сметаны: готовим щи по-домашнему

У щей с квашеной капустой есть одно важное достоинство: для них не нужны редкие продукты или сложные кулинарные приёмы. Достаточно хорошего бульона, привычных овощей и капусты с приятной кислинкой. Получается сытный домашний суп, который особенно кстати в прохладную погоду.

Ингредиенты на 4 порции

300–350 г квашеной капусты

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250 г говядины на косточке, свинины или курицы

2–3 картофелины

1 морковь

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

2 лавровых листа

5–6 горошин чёрного перца

соль по вкусу

свежие укроп или петрушка для подачи

сметана по желанию

Как приготовить щи

Начните с бульона. Налейте в кастрюлю 2 литра воды, положите мясо и доведите до кипения, снимая образующуюся пену. Убавьте огонь и варите 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким.

Пока готовится бульон, займитесь овощами. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке, а лук мелко порубите. Если квашеная капуста слишком кислая, промойте её водой и слегка отожмите.

Теперь приготовьте овощную заправку. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, затем добавьте томатную пасту и 2–3 ложки бульона. Перемешайте и тушите 5–7 минут.

Когда мясо сварится, добавьте в бульон картофель и готовьте около 10 минут. Затем положите квашеную капусту и овощную заправку, добавьте лавровый лист, чёрный перец и соль по вкусу. Варите суп на слабом огне ещё 20 минут, чтобы ингредиенты успели раскрыть вкус.

Подавайте щи горячими, посыпав свежей зеленью. Ложка сметаны сделает вкус мягче и добавит приятную сливочную нотку.

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