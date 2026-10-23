Яичный суп получится лёгкими хлопьями: вливаю яйца тонкой струйкой и не спешу мешать

Когда хочется горячего домашнего обеда без долгой готовки, выручает простой яичный суп с мелкой вермишелью. Он получается лёгким, но не пустым: морковь даёт сладость, сливочное масло - мягкий вкус, а яйцо превращается в нежные хлопья.

Весь суп готовится в одной кастрюле примерно за 20 минут. Отдельная зажарка не нужна, а большинство продуктов почти наверняка уже есть дома.

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Время приготовления: 20 минут

Порции: 4

Посуда: кастрюля объёмом 2,5–3 л

Ингредиенты

вода или несолёный овощной бульон - 1,5 л;

мелкая вермишель - 80 г;

яйца - 3 шт.;

морковь - 1 средняя, около 120 г;

сливочное масло - 20 г;

зелёный лук - 3–4 пера;

соль - около 1 ч. л., чёрный перец - по вкусу.

Если используете готовый солёный бульон, сначала попробуйте его и уменьшите количество соли. Вермишель выбирайте тонкую: крупным макаронам понадобится больше времени, и яйцо придётся добавлять позже.

Приготовление пошагово

Шаг 1. Подготовьте продукты

Морковь вымойте, очистите и натрите на крупной тёрке. Зелёный лук нарежьте тонкими кольцами. Яйца разбейте в миску и размешайте вилкой до однородности, не взбивая в пену. Вермишель заранее отмерьте: после закипания всё происходит быстро.

Шаг 2. Размягчите морковь

В кастрюле объёмом 2,5–3 л растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте морковь и готовьте 3–4 минуты, помешивая, пока она не станет мягче и не окрасит масло в тёплый оранжевый цвет. Сильно зажаривать морковь не нужно: суп должен остаться нежным.

Шаг 3. Влейте жидкость

Осторожно влейте воду или бульон. Прибавьте огонь и доведите до уверенного кипения. Добавьте соль, но не всю сразу, если бульон уже солёный. Снимите пену, если она появилась.

Шаг 4. Сварите вермишель почти до готовности

Всыпьте вермишель и сразу перемешайте, чтобы она не слиплась. Варите на умеренном огне примерно на 2 минуты меньше времени, указанного на упаковке. Например, если производитель советует 5 минут, переходите к яйцам через 3 минуты. Вермишель ещё успеет дойти вместе с ними.

Шаг 5. Сделайте яичные хлопья

Убавьте кипение до спокойного. Ложкой один раз плавно проведите по кругу, чтобы жидкость начала медленно двигаться. Вливайте яйца тонкой непрерывной струйкой с высоты 10–15 см. Не мешайте первые 20–30 секунд: за это время яйцо схватится отдельными лентами, а не растворится мелкой крошкой.

Затем осторожно проведите ложкой по дну и варите ещё 1–2 минуты. Яичные хлопья должны стать полностью непрозрачными, а температура супа - быть не ниже 71 °C.

Шаг 6. Доведите вкус

Добавьте зелёный лук и чёрный перец. Прогрейте суп ещё 30 секунд, выключите огонь и оставьте под крышкой на 2 минуты. Попробуйте и только теперь добавьте оставшуюся соль, если она нужна.

Что важно

Не вливайте яйца в бурлящий суп и не размешивайте их сразу. Сильное кипение раздробит хлопья, а активное помешивание сделает бульон мутным. Спокойное движение жидкости и короткая пауза дают длинные нежные ленты.

Более сытный вариант легко получить без новых шагов: замените часть воды несолёным куриным бульоном. А для безмолочной версии возьмите 1 ст. л. растительного масла вместо сливочного.

Подавайте суп сразу: со временем вермишель продолжает впитывать бульон. Остатки переложите в неглубокую закрытую ёмкость и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните до 3–4 дней, а при разогреве доведите суп до кипения.

В тарелке останутся тонкая вермишель, мягкая морковь и лёгкие яичные хлопья - простой домашний обед без лишней посуды и долгого стояния у плиты.