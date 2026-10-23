Теплые груши, корица и золотистая крошка: простой рецепт домашнего десерта

Мягкие груши, аромат корицы и хрустящая золотистая корочка - для этого осеннего десерта не придется замешивать тесто или тратить много времени на кухне. Грушевый крамбл готовится из простых ингредиентов, а духовка сделает почти всю работу сама.

Крамбл пришел из британской кухни. В отличие от привычных пирогов, его не нужно раскатывать или собирать из нескольких слоев: достаточно выложить фрукты в форму и покрыть рассыпчатой крошкой из муки, овсяных хлопьев, сахара и сливочного масла. При запекании груши становятся нежными и сочными, а верхушка приобретает аппетитную корочку.

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Ингредиенты на 4–6 порций

Для начинки:

5 средних груш (650–750 г);

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. кукурузного крахмала;

1 ч. л. ванильного сахара по желанию.

Для овсяной крошки:

90 г овсяных хлопьев;

70 г пшеничной муки;

80 г холодного сливочного масла;

65 г коричневого сахара;

щепотка соли.

Для выпечки понадобится форма размером примерно 20 × 20 см. Груши лучше выбирать спелые, но достаточно плотные: так они станут мягкими в духовке, сохранив форму.

Подготовьте фрукты

Вымойте груши, удалите сердцевины и нарежьте мякоть кусочками размером 1,5–2 см. Тонкую кожицу можно оставить, а плотную лучше снять. Переложите фрукты в миску, добавьте лимонный сок, корицу, крахмал и ванильный сахар, если используете его, затем аккуратно перемешайте. Крахмал загустит сок, который выделится при запекании. Начинка останется сочной, но не станет водянистой.

Сделайте хрустящую крошку

Смешайте овсяные хлопья, муку, коричневый сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро перетрите смесь пальцами до образования неоднородной крошки с небольшими комочками. Не стремитесь сделать массу однородной. Разный размер крошек поможет получить более интересную текстуру, а холодное масло не даст верхнему слою превратиться в плотное тесто.

Соберите десерт

Слегка смажьте форму сливочным маслом и распределите по дну груши. Сверху равномерно насыпьте овсяную крошку. Прижимать ее не нужно: рыхлый слой лучше пропечется и станет хрустящим.

Запеките крамбл

Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте 30–35 минут.

Десерт готов, когда крошка приобретет золотистый цвет, а фруктовый сок начнет пузыриться по краям. Груши должны стать мягкими, но сохранить форму. Если верхушка зарумянится слишком быстро, неплотно накройте форму фольгой.

Дайте десерту немного остыть

После духовки оставьте крамбл на 10–15 минут. За это время начинка немного загустеет, и десерт будет удобнее раскладывать по тарелкам. Порции можно подавать обычной ложкой, захватывая одновременно мягкие фрукты и хрустящую корочку.

С чем подавать грушевый крамбл

Классический вариант - теплый десерт с шариком ванильного мороженого. Оно постепенно тает, смешивается с грушевым соком и образует нежный сливочный соус. Контраст горячей начинки и холодного мороженого делает сочетание особенно удачным.

Если хочется менее сладкой подачи, попробуйте густой натуральный йогурт, слегка взбитую сметану или несладкие сливки.

Как сделать крамбл еще вкуснее

Главное - сохранить рассыпчатую текстуру верхнего слоя и не переборщить с сахаром. Спелые груши сами по себе достаточно сладкие, поэтому дополнительный сахар в начинке обычно не нужен.

Есть и другие способы разнообразить рецепт:

Выбирайте обычные овсяные хлопья. Они лучше сохраняют текстуру, чем быстрорастворимые смеси.

Они лучше сохраняют текстуру, чем быстрорастворимые смеси. Не мельчите груши слишком сильно. Крупные кусочки не так быстро развариваются и приятнее ощущаются в начинке.

Крупные кусочки не так быстро развариваются и приятнее ощущаются в начинке. Добавьте орехи. Пара столовых ложек измельченного миндаля или грецких орехов сделает крошку более насыщенной.

Пара столовых ложек измельченного миндаля или грецких орехов сделает крошку более насыщенной. Поэкспериментируйте с пряностями. Немного свежего имбиря или щепотка кардамона подчеркнут аромат груш.

Немного свежего имбиря или щепотка кардамона подчеркнут аромат груш. Попробуйте сочетание фруктов. Часть груш можно заменить яблоками, чтобы получить более сложный вкус.

Грушевый крамбл хорош тем, что не требует сложных кулинарных навыков. Достаточно подготовить фрукты, растереть крошку и отправить все в духовку - и через полчаса на кухне появится ароматный десерт, который особенно приятно подавать теплым.